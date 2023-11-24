Активы фонда Winter Capital перешли под контроль инвестиционной компании Rockstone Ventures

Активы венчурного фонда Winter Capital, в портфель которого входят в частности ivi, «Банки.ру» и другие, перешли под контроль инвестиционной компании Rockstone Ventures. Ожидается, что созданный холдингом «Интеррос» Владимира Потанина фонд прекратит существование.

Международная инвестиционная компания Rockstone Ventures получила контроль над активами венчурного фонда Winter Capital. Об этом сообщило «РИА Новости». Сумма и условия сделки не раскрываются.

Ожидается, что Winter Capital прекратит свое существование. Под его управлением находились активы оценочной стоимостью более $1 млрд. Опрошенные агентством эксперты предположили, что партнеры Winter Capital запустят новый фонд с новой стратегией в России.

Winter Capital создали в 2015 году как часть инвестиционного подразделения группы «Интеррос» Владимира Потанина. По сообщению фонда, «Интеррос» перестал быть его инвестором с начала 2022 года.

Winter Capital изначально фокусировался на российских стартапах и инвестировал, например, в обучающую платформу GetCourse и онлайн-школу Skyeng. Затем фонд начал инвестировать в компании стран Азии, Ближнего Востока, Индии, Северной Африки.

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