Краткосрочная аренда квартир в России подорожала на 25% без Airbnb и Booking

Краткосрочная аренда жилья в России выросла в цене почти на 25%, а в некоторых городах почти на 60%. В среднем одна ночь туристам обходилась в 3150 рублей.

Больше всего популярностью у туристов пользовался Санкт-Петербург, стоимость краткосрочной аренды здесь выросла до 3320 рублей. Затем идет Москва и 3780 рублей. Дорже всего аренда в Сочи — 4170 рублей в сутки, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка говорят, что подорожание связано с уходом с российского рынка сервисов Booking.com, Airbnb и возросшим спросом. Арендодатели хотят частично компенсировать свои потери, при этом спрос на жилье превышает предложение, поэтому владельцы апартаментов могут себе позволить повышать цены.

В послепандемийный период популярность внутреннего туризма выросла на 15-20%. В 2022 году этот показатель увеличился втрое: по данным Ozon Travel более 70% россиян этим летом путешествуют внутри России.

Создание бизнеса в этой сфере по европейским стандартам напрямую зависит от большого числа факторов. RB рассказывал о ключевых правилах развития успешного туристического бизнеса в России.

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