Сервис Worki сменил название на «VK Работа»

Сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации Worki переименован в «VK Работа». О ренейминге RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Смена имени позволит нам развиваться еще быстрее за счет узнаваемости бренда “ВКонтакте”. Это даёт отличный фундамент для дальнейшего роста сервиса, увеличения присутствия в регионах и повышения эффективности наших рекламных кампаний», — прокомментировала событие управляющий директор «VK Работа» Алла Аршевская.

При этом «VK Работа» останется самостоятельным ресурсом для поиска работы и сотрудников. Продолжится развитие сайта и приложения сервиса, а также сохранятся возможности его использования на других ресурсах, в том числе в почте Mail.ru и площадке объявлений «Юла», заверили представители компании.

Worki был основан в 2017 году, в мае 2019 года стал частью Mail.ru Group. В прошлом году сервис по поиску работы был запущен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» («ОК Работа» и «Работа ВКонтакте»). По данным компании, сервис входит в топ-3 по размеру базы активных резюме.

Фото: пресс-служба «VK Работа»