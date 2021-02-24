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Сервис Worki сменил название на «VK Работа»

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации Worki переименован в «VK Работа». О ренейминге RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Сервис Worki сменил название на «VK Работа»

«Смена имени позволит нам развиваться еще быстрее за счет узнаваемости бренда “ВКонтакте”. Это даёт отличный фундамент для дальнейшего роста сервиса, увеличения присутствия в регионах и повышения эффективности наших рекламных кампаний», — прокомментировала событие управляющий директор «VK Работа» Алла Аршевская.

При этом «VK Работа» останется самостоятельным ресурсом для поиска работы и сотрудников. Продолжится развитие сайта и приложения сервиса, а также сохранятся возможности его использования на других ресурсах, в том числе в почте Mail.ru и площадке объявлений «Юла», заверили представители компании.

Worki был основан в 2017 году, в мае 2019 года стал частью Mail.ru Group. В прошлом году сервис по поиску работы был запущен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» («ОК Работа» и «Работа ВКонтакте»). По данным компании, сервис входит в топ-3 по размеру базы активных резюме.

Фото: пресс-служба «VK Работа»

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