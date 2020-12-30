WSJ назвала истинные причины внимания китайских властей к Ant Group

Власти Китая, вероятно, намерены увеличить свою долю в финансово-технологической дочке Alibaba — Ant Group. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на китайских должностных лиц.

Отмечается, что Народный банк Китая (ЦБ) и другие регуляторы страны обязали Ant Group создать отдельную финансовую холдинговую компанию. На нее будут распространяться требования к капиталу, применяемые к традиционным банкам.

Это, в свою очередь, может позволить крупным госбанкам и другим организацим, контролируемым государством, купить долю в Ant Group, пишет WSJ.

Источники газеты считают что, правительство таким образом пытается сдержать развитие бизнеса Джека Ма, который является основателем Alibaba и Ant Group. Вероятно, регуляторы хотят вынудить компанию «вернуться к корням» и функционировать в рамках оператора платежной системы Alipay, поясняют источники.

Ant Group пока не дала комментарии по этому вопросу.

Ant Group со штаб-квартирой в китайском городе Ханчжоу принадлежит крупнейший в КНР оператор онлайн-платежей Alipay. По собственным данным, в первом полугодии ее доходы составили около $10,5 млрд, прибыль достигла порядка $3,2 млрд.

В конце октября этого года стало известно, что финтех-компания запланировала двойное первичное публичное размещение акций (IPO) — в Шанхае и Гонконге. В ходе IPO Ant Group рассчитывала привлечь рекордные $34,5 млрд.

Однако 3 ноября обе биржи приостановили IPO из-за разработанного Центробанком Китая новых правил онлайн-выдачи микрокредитов. Тогда отмечалось, что регулятивные изменения могут привести к несоответствию Ant Group новым условиям размещения и требованиям по раскрытию информации.

28 декабря Народный банк Китая подверг критике Ant Group за нарушение финансового регулирования и обвинил в неконкурентном поведении. Регулятор посоветовал финтеху вновь заняться своим основным бизнесом — онлайн-платежами.

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