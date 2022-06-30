«Яндекс.Маркет» начал продавать «умную» электронику компании в пунктах выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» в тестовом режиме начал оказывать новые услуги в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) в Москве, Санкт-Петербурге и Туле — компания запустила продажи электроники и выдачу термосумок курьерам.

В пресс-службе «Маркета» уточнили, что предприниматели, которые развивают ПВЗ вместе с площадкой, смогут дополнительно зарабатывать на этом функционале. При этом в компании затруднились сделать прогноз о том, на сколько бизнес сможет увеличить свой доход.

Сервис установил в нескольких московских ПВЗ стенды с товарами «Яндекса», среди которых «Яндекс.Станции», «умные» розетки и лампы, сувенирная продукция: шопперы, термокружки и другое.

Также «Маркет» в тестовом режиме начал выдавать термосумки некоторым курьерам-партнерам «Яндекс.Еды» и принимать их обратно.

Сеть пунктов выдачи заказов «Маркета» насчитывает около 8 тыс. точек в разных регионах страны. Сервис предоставляет владельцам ПВЗ единовременную выплату на открытие новой точки, а также материалы для брендинга и маркетинговую поддержку.

Фото на обложке: «Яндекс.Маркет»