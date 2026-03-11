Яндекс и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют рукописи писателя: 2 млн черновиков будут доступны онлайн
Документы станут экспонатами будущего Музея рукописей Толстого к 2028 году
Яндекс и Международный фонд «Наследие Л. Н. Толстого» создадут архив из оцифрованных рукописей Льва Толстого к 2028 году. В электронный формат переведут около 2 млн листов черновиков писателя. Документы станут экспонатами будущего Музея рукописей Толстого.
Яндекс поможет оцифровать 2 млн листов черновиков
Яндекс займёт место генерального партнёра фонда по цифровым инструментам. Соглашение было заключено в честь праздника — 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Коллаборация позволит обеспечить сохранность культурного наследия писателя.
Специалисты из ИТ-компании Яндекс помогут к 2028 году оцифровать фонд рукописей, который хранится в Государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого. В этих рукописях, в числе прочего, находятся и черновики писателя — около 2 млн листов. Цифровые материалы помогут собрать документы для создания Музея рукописей Толстого.
В рамках сотрудничества компании создадут экосистему наследия Л. Н. Толстого
Ещё одно направление сотрудничества «Яндекса» и Международного фонда «Наследие Л. Н. Толстого» — создание цифровой экосистемы наследия Льва Толстого. С помощью технологий искусственного интеллекта эксперты обработают и систематизируют личные фотографии писателя из его архива. Нейросеть также воссоздаст его голос, а пользователи смогут попасть в отдельный мир Льва Толстого, созданный по мотивам его произведений.
Платформа будет работать на базе проекта «Слова Толстого». За десять лет его команда полностью оцифровала труды писателя, собранные в 90 томах, а также подготовила исследовательские тексты и интерактивные материалы, позволяющие больше узнать о его жизни.
Изучить материалы о жизни Льва Толстого смогут все желающие
Сотрудничество Яндекса и Международного фонда «Наследие Л. Н. Толстого» позволит сохранить и популяризировать культурное наследие писателя не только среди специалистов, сообщают в пресс-службе компании.
Ранее материалы, которые планируется оцифровать, хранились только в архивах музея-заповедника Л. Н. Толстого. После оцифровки документы впервые можно будет изучать онлайн.
Контекст
Яндекс активно развивает сервис «Поиск по архивам». В нём нейросети анализируют старинные документы и помогают находить нужную информацию в рукописных материалах.
С помощью ИИ уже расшифровано более 22 млн документов из архивов.
- 66% преподавателей вузов и учёных постоянно используют ИИ в работе: большинство освоили нейросети самостоятельно Треть с помощью нейросетей автоматизирует административные задачи 10 марта 2026, 12:54
- МТС Web Services запускает направление Physical AI — подразделение займётся разработкой ПО для «умных» роботов Пользователи смогут «прокачивать» роботов, покупая навыки на маркетплейсе 06 марта 2026, 22:00
- Nvidia сокращает инвестиции в OpenAI — $30 млрд могут стать последними вложениями компании в 2026 году Глава Nvidia сообщил, что вложения в OpenAI могут прекратиться из‑за подготовки стартапа к IPO 05 марта 2026, 21:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами