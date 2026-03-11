Яндекс и Международный фонд Л. Н. Толстого оцифруют рукописи писателя: 2 млн черновиков будут доступны онлайн

Яндекс и Международный фонд «Наследие Л. Н. Толстого» создадут архив из оцифрованных рукописей Льва Толстого к 2028 году. В электронный формат переведут около 2 млн листов черновиков писателя. Документы станут экспонатами будущего Музея рукописей Толстого.

Яндекс поможет оцифровать 2 млн листов черновиков

Яндекс займёт место генерального партнёра фонда по цифровым инструментам. Соглашение было заключено в честь праздника — 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Коллаборация позволит обеспечить сохранность культурного наследия писателя.

Специалисты из ИТ-компании Яндекс помогут к 2028 году оцифровать фонд рукописей, который хранится в Государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого. В этих рукописях, в числе прочего, находятся и черновики писателя — около 2 млн листов. Цифровые материалы помогут собрать документы для создания Музея рукописей Толстого.

В рамках сотрудничества компании создадут экосистему наследия Л. Н. Толстого

Ещё одно направление сотрудничества «Яндекса» и Международного фонда «Наследие Л. Н. Толстого» — создание цифровой экосистемы наследия Льва Толстого. С помощью технологий искусственного интеллекта эксперты обработают и систематизируют личные фотографии писателя из его архива. Нейросеть также воссоздаст его голос, а пользователи смогут попасть в отдельный мир Льва Толстого, созданный по мотивам его произведений.

Платформа будет работать на базе проекта «Слова Толстого». За десять лет его команда полностью оцифровала труды писателя, собранные в 90 томах, а также подготовила исследовательские тексты и интерактивные материалы, позволяющие больше узнать о его жизни.

Изучить материалы о жизни Льва Толстого смогут все желающие

Сотрудничество Яндекса и Международного фонда «Наследие Л. Н. Толстого» позволит сохранить и популяризировать культурное наследие писателя не только среди специалистов, сообщают в пресс-службе компании.

Ранее материалы, которые планируется оцифровать, хранились только в архивах музея-заповедника Л. Н. Толстого. После оцифровки документы впервые можно будет изучать онлайн.

Контекст

Яндекс активно развивает сервис «Поиск по архивам». В нём нейросети анализируют старинные документы и помогают находить нужную информацию в рукописных материалах.

С помощью ИИ уже расшифровано более 22 млн документов из архивов.