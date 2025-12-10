Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 км берегов России

Нейросеть Яндекса помогла волонтёрам в 4 раза ускорить работу по уборке труднодоступных побережий, следует из данных проекта «Чистый берег». ИИ анализирует аэрофотоснимки, классифицирует отходы и помогает формировать команды для уборки. С 2024 года участники проекта очистили более 50 км берегов заповедных берегов.

Точность классификации отходов — более 80%

Решение разработали специалисты Центра технологий для общества Яндекса и ML-команда Школы анализа данных при участии учёных ДВФУ (Дальневосточного федерального университета).

Нейросеть анализирует аэрофотоснимки и определяет мусор по шести категориям: рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Точность классификации превышает 80%.

Алгоритм отмечает координаты на Яндекс Картах и определяет состав и вес отходов. Это помогает оценивать объём работ и заранее формировать волонтёрские команды.

«[Нейросети] позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в 4 раза быстрее, чем без применения технологий», — отметил куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин.

Проект работает на трёх территориях, ещё шесть на очереди

С момента старта проекта в 2024 году волонтёры очистили более 50 км труднодоступных заповедных берегов в трёх регионах:

на Камчатке,

в Ленинградской области,

в Приморском крае.

В 2026 году технологию внедрят ещё на шести территориях — от Калининграда до Арктики. Нейросеть будут применять для системной уборки, мониторинга экологической обстановки и различных исследований. Учёных будут анализировать масштабы загрязнения и разрабатывать новые стратегии борьбы с ним.

Нейросети — главный помощник для работы в сложных условиях

Руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артём Смолокуров пояснил, что загрязнение арктических побережий связано с глобальными процессами.

«Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растёт», — рассказал руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артём Смолокуров.

Он отметил, что учёным важно отслеживать, как перемещаются отходы, и изучать донные отложения пластика. По его словам, нейросети становятся ключевым инструментом в сложных условиях, где нужно точно понимать, какие ресурсы потребуются.

К инициативе подключаются новые заповедники и нацпарки

Работы 2025 года велись на трёх федеральных Особо охраняемых природных территориях России:

Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике,

Нижне-Свирском заповеднике,

Дальневосточном морском заповеднике.

В 2026 году к проекту присоединятся: