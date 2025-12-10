Яндекс уже очищает заповедные территории России: нейросеть компании помогла волонтёрам ускорить работу в 4 раза
Нейросеть Яндекса помогла очистить 50 км берегов России
Фото: Dmitry Podmokov / Unsplash
Нейросеть Яндекса помогла волонтёрам в 4 раза ускорить работу по уборке труднодоступных побережий, следует из данных проекта «Чистый берег». ИИ анализирует аэрофотоснимки, классифицирует отходы и помогает формировать команды для уборки. С 2024 года участники проекта очистили более 50 км берегов заповедных берегов.
Точность классификации отходов — более 80%
Решение разработали специалисты Центра технологий для общества Яндекса и ML-команда Школы анализа данных при участии учёных ДВФУ (Дальневосточного федерального университета).
Нейросеть анализирует аэрофотоснимки и определяет мусор по шести категориям: рыболовные сети, металл, резина, крупный пластик, бетон и древесина. Точность классификации превышает 80%.
Алгоритм отмечает координаты на Яндекс Картах и определяет состав и вес отходов. Это помогает оценивать объём работ и заранее формировать волонтёрские команды.
«[Нейросети] позволяют точнее оценивать масштабы загрязнений, планировать работы и эффективнее распределять ресурсы — и работать в 4 раза быстрее, чем без применения технологий», — отметил куратор проекта и проектный директор Фонда защитников природы Роман Корчигин.
Проект работает на трёх территориях, ещё шесть на очереди
С момента старта проекта в 2024 году волонтёры очистили более 50 км труднодоступных заповедных берегов в трёх регионах:
- на Камчатке,
- в Ленинградской области,
- в Приморском крае.
В 2026 году технологию внедрят ещё на шести территориях — от Калининграда до Арктики. Нейросеть будут применять для системной уборки, мониторинга экологической обстановки и различных исследований. Учёных будут анализировать масштабы загрязнения и разрабатывать новые стратегии борьбы с ним.
Нейросети — главный помощник для работы в сложных условиях
Руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артём Смолокуров пояснил, что загрязнение арктических побережий связано с глобальными процессами.
«Атлантические течения прибивают мусор к пляжам Земли Франца-Иосифа и Новой Земли, где процессы деградации пластиковых отходов замирают, а скорость накопления отходов растёт», — рассказал руководитель движения «Чистый Север — чистая страна» Артём Смолокуров.
Он отметил, что учёным важно отслеживать, как перемещаются отходы, и изучать донные отложения пластика. По его словам, нейросети становятся ключевым инструментом в сложных условиях, где нужно точно понимать, какие ресурсы потребуются.
К инициативе подключаются новые заповедники и нацпарки
Работы 2025 года велись на трёх федеральных Особо охраняемых природных территориях России:
- Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском заказнике,
- Нижне-Свирском заповеднике,
- Дальневосточном морском заповеднике.
В 2026 году к проекту присоединятся:
- национальный парк «Куршская коса»,
- «Земля леопарда»,
- «Командорские острова»,
- Дагестанский заповедник,
- арктические территории.
- 1 Google начинает конкурировать с Meta* на рынке AI-очков — в 2026-м компания готовится выпустить сразу две модели Google готовит две модели умных очков — релиз уже в 2026-м 09 декабря 2025, 14:00
- 2 Создатели ChatGPT отмечают рост использования ИИ в 8 раз: нейросети экономят до часа рабочего времени ежедневно ИИ помогает экономить до часа рабочего времени в день 09 декабря 2025, 11:00
- 3 Главный инженер Apple хочет покинуть пост — компания может «повысить» его до преемника Тима Кука, чтобы удержать Главный инженер Apple хочет покинуть компанию 08 декабря 2025, 15:25
- 4 71% крупных компаний в России используют генеративный ИИ: его вклад в экономику может достичь 2,7 трлн ₽ в год К 2030-му ИИ будет приносить экономике до 12,8 трлн ₽ в год 08 декабря 2025, 11:00