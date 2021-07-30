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«Яндекс» провел реструктуризацию владения «Яндекс.Маркетом»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ООО «Яндекс.Маркет» с 20 июля 2021 года полностью перешло под контроль нидерландской компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В» (Yandex N.V.) — это головная компания холдинга «Яндекс», зарегистрированная в 2004 году.

«Яндекс» провел реструктуризацию владения «Яндекс.Маркетом»

Ранее, с августа 2016 года, 100% «Яндекс.Маркета» принадлежало частной компания с ограниченной ответственностью «Яндекс.Маркет Б.В.» (Нидерланды).

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» RB.ru сообщили, что процесс представляет собой стандартную оптимизацию юридических лиц в рамках одной группы компаний.

«Она [оптимизация] помогает усилить интеграцию "Маркета" в общую экосистему "Яндекса", чтобы сделать покупку и доставку товаров быстрее и удобнее для покупателей», — пояснили в компании.

Что говорят эксперты

Между тем, опрошенные RB.ru эксперты напоминают о том, что в мае 2021 года Россия денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами, где зарегистрирована головная компания Yandex N.V. Принятие соответствующего закона означает, что с 1 января 2022 года перестает действовать Соглашение об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Россией и Нидерландами.

Разрыв налоговых отношений влечет увеличение налоговой нагрузки для голландских компаний, осуществляющих деятельность на территории РФ, пояснил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв.

Ранее СОИДН позволяло вывести из России капитал в голландскую юрисдикцию в качестве дивидендов и процентов по выгодным ставкам. Прекращение действия СОИДН лишает компании подобных привилегий. С 1 января 2022 года компании, выводящие капитал из России в голландскую юрисдикцию, будут подчиняться налоговому законодательству РФ. Это значит, что при выводе капитала дивиденды будут облагаться по ставке 15%, а проценты — 20%, добавил эксперт.

«По большому счету, осуществляемая российским бизнесом консолидация голландских компаний, входящих в структуру российских, возможно, осуществляется с целью дальнейшего упрощения перерегистрации и перевода активов в иную юрисдикцию», — предположил Скрипилёв.

Решение о денонсировании означает, что российский бизнес, зарегистрированный за рубежом, будет платить больше налогов, подтверждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Это коснулось, например, компании X5 Retail Group, телекоммуникационного холдинга VEON и "Яндекса", головной офис которого работает в Европе с начала нулевых годов. Голландская Yandex N.V. была оформлена как безымянное партнерство, что обозначает публичную компанию с ограниченной ответственностью. То, что в июле 100% ООО "Яндекс.Маркет" перешли к компании с ограниченной ответственностью "Яндекс Н.Б", говорит о перспективах по возможной реструктуризации корпоративной структуры компании. Вероятно, специалисты просчитывают "за" и "против" дальнейшего пребывания в Нидерландах», — рассуждает Сигал.

Представитель «Интерцессии» Григорий Скрипилёв признает, что в настоящее время сложно оценить, какая юрисдикция могла бы стать «новой налоговой гаванью» для российского бизнеса. «В любом случае, российским компаниям, структурированным через голландскую юрисдикцию, нужно пересмотреть свою структуру», — считает он.

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