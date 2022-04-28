В первом квартале 2022 года товарооборот «Яндекс.Маркета» составил 49,3 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в отчете компании, который есть у RB.RU.

Товарооборот на «Яндекс.Маркете» в 1 квартале вырос в три раза — до 49,3 млрд рублей