Товарооборот на «Яндекс.Маркете» в 1 квартале вырос в три раза — до 49,3 млрд рублей

В первом квартале 2022 года товарооборот «Яндекс.Маркета» составил 49,3 млрд рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в отчете компании, который есть у RB.RU.
К концу марта число активных продавцов на площадке превысило 28 тыс. Примерно 2 тыс. из них смогли заработать свой первый миллион рублей.
В компании заявилил, что первыми среди российских маркетплейсов стали поддерживать продавцов на фоне высокой волатильности. В феврале-марте продавцы на маркетплейсе получали ежедневные выплаты.
Кроме того, «Яндекс.Маркет» предложил продавцам дополнительную помощь в разных категориях, включая пониженную комиссию, бесплатную рекламу и хранение на складах без дополнительной платы.
Совокупная выручка «Яндекса» в первом квартале 2022 года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106 млрд рублей. Чистый убыток «Яндекса» достиг 8,1 млрд рублей против чистой прибыли в 3 млрд рублей за январь-март 2021 года.
Фото на обложке: BestPhotoPlus /
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