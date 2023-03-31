«Яндекс.Маркет» разрешил пользователям рекомендовать площадке новых продавцов

«Яндекс.Маркет» ввел для пользователей возможность приводить на площадку свои любимые магазины, рассказали в пресс-службе маркетплейса. Теперь они могут отправлять сервису рекомендации на новых продавцов.

Ранее приводить новые магазины в «Яндекс.Маркет» могли только другие магазины, которые уже представлены на площадке. Теперь в реферальной программе компании могут поучаствовать юридические, физические лица, в том числе ИП, которые не торгуют на «Яндекс.Маркете».

Для участия в программе нужно отправить представителю магазина уникальную ссылку-рекомендацию или промокод.

После того, как продавец продаст товара на сумму от 10 тыс. рублей, пользователь, рекомендовавших его площадке, получит скидку в 5 тыс. рублей на заказ на маркетплейсе.

Бонус положен за каждого из 10 первых продавцов, которых привели на сервис. А самому магазину «Яндекс.Маркет» предоставит бонусов для продвижения товаров на витрине Рекламной сети «Яндекса» (где 1 бонус равен 1 рублю).

Эти же условия актуальны и для продавцов, которые пришли на площадку по рекомендации юрлиц и ИП. Если приглашенный продавец выполнил все условия площадки, пригласивший получает 10 тыс. рублей.

Ранее «Яндекс.Маркет» ввел новую возможность для представителей малого и среднего бизнеса. Площадка выдает продавцам средства в долг на развитие бизнеса. Погасить задолженность нужно через три или шесть месяцев.

Фото на обложке: Alexander Denisenko / Shutterstock

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