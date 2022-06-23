«Яндекс» выложил в открытый доступ нейросеть для генерации текстов на русском и английском

«Яндекс» опубликовал нейросеть YaLM 100B — она генерирует и обрабатывает тексты на русском и английском языках. В компании уверяют, что это самая большая GPT-подобная модель, выложенная в свободном доступе.

Языковые модели семейства YaLM определяют принцип построения текста и генерируют новые, основываясь на законах лингвистики и своих знания о мире. Они способны придумывать идеи для рекламных кампаний, описать товары и видео, генерировать стихи, ответы, поздравления и другое, а также классифицировать их.

«Выкладывая YaLM 100B в открытый доступ, мы рассчитываем, что это даст толчок развитию генеративных нейросетей», — сообщил гендиректор «Яндекс.Технологий» Петр Попов, слова которого приводятся в сообщении компании.

Модель была обучена на суперкомпьютерах «Яндекса», в процессе YaLM 100B обработала около 2 ТБ текстов из открытых датасетов и интернета на английском и русском языках.

Модель предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0, доступна на GitHub.

Фото на обложке: Unsplash