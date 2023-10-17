Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу на территории России без филиала

Суд впервые наложил на Zoom оборотный штраф в 115 млн рублей, сообщает ТАСС. Поводом стало отсутствие филиала у компании в России.
Сумма штрафа составляет 1/10 от дохода компании за 2022 год. Это первый случай штрафа за то, что компания не создала филиал в РФ.
Протокол в отношении Zoom составил Роскомнадзор в сентябре 2023 года. Причина — Zoom Video Communications Inc находится в США, но работает на территории России и не открыла здесь филиал или представительство.
Zoom обвинили в нарушении закона «О деятельности иностранных лиц на территории РФ». Из материалов дела следует, что более 400 тыс. пользователей на территории России в сутки пользуются Zoom, структура получает деньги от российских физических лиц и организаций.
Согласно КоАП РФ, за указанное правонарушение юрлицам грозит штраф в размере одной десятой суммы выручки за год, предшествующий нарушению.
В июле 2022 года Zoom был оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о локализации персональных данных. 12 октября 2023 года компания вновь получила штраф за повторный отказ локализовать данные российских пользователей, но уже на 15 млн рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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