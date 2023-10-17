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Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу на территории России без филиала

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд впервые наложил на Zoom оборотный штраф в 115 млн рублей, сообщает ТАСС. Поводом стало отсутствие филиала у компании в России.

Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу на территории России без филиала

Сумма штрафа составляет 1/10 от дохода компании за 2022 год. Это первый случай штрафа за то, что компания не создала филиал в РФ.

Протокол в отношении Zoom составил Роскомнадзор в сентябре 2023 года. Причина — Zoom Video Communications Inc находится в США, но работает на территории России и не открыла здесь филиал или представительство.

Zoom обвинили в нарушении закона «О деятельности иностранных лиц на территории РФ». Из материалов дела следует, что более 400 тыс. пользователей на территории России в сутки пользуются Zoom, структура получает деньги от российских физических лиц и организаций.

Согласно КоАП РФ, за указанное правонарушение юрлицам грозит штраф в размере одной десятой суммы выручки за год, предшествующий нарушению.

В июле 2022 года Zoom был оштрафован на 1 млн рублей за нарушение закона о локализации персональных данных. 12 октября 2023 года компания вновь получила штраф за повторный отказ локализовать данные российских пользователей, но уже на 15 млн рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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