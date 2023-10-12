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Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Впервые за отказ локализовать данные россиян Zoom был оштрафован в июле 2022 года. Тогда на компанию наложили штраф в размере 1 млн рублей.

С помощью Zoom можно проводить видеоконференции, сервис позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.

Фото на обложке: Unsplash

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