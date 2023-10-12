Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Суд в Москве оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Впервые за отказ локализовать данные россиян Zoom был оштрафован в июле 2022 года. Тогда на компанию наложили штраф в размере 1 млн рублей.
С помощью Zoom можно проводить видеоконференции, сервис позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.
Фото на обложке: Unsplash
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