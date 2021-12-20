Какой тип компании выбрать для открытия юрлица в США — инструкция

Перед тем как открывать юридическое лицо в Соединенных Штатах, необходимо разобраться, какой тип компании лучше всего подойдет для выбранных целей: LLC или C-Corp? Нюансы объясняет Игорь Матульский, управляющий партнер компании EasyFirm , которая оказывает услуги по инкорпорированию на территории США.

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В работе многих предпринимателей наступает момент, когда они понимают — требуется юрлицо в США. При этом задачи у каждой компании свои:

для привлечения инвестиций от венчурных фондов;

для подключения и использования технологий — например, платёжной системы Stripe;

для заключения договоров с партнёрами в США и по всему миру;

для привлечения финансирования на KickStarter;

для ведения тракового или диспетчерского бизнеса;

для торговли на маркетплейсах;

для инвестиций в недвижимость или ценные бумаги США;

для переезда в США по визe L-1;

для открытия физического офиса, магазина в Америке;

и так далее.

Как правило, решая любую из перечисленных задач, предприниматели вбивают в поисковик стандартный вопрос: «как открыть компанию в США» или его вариации — «открыть ООО», «открыть стартап», «компания в Делавэре»… Увы, при этом совсем не интересуются информацией, что именно, как и где им открывать. На эту тему мы написали отдельную статью.

— Скажите, пожалуйста, куда мне идти?

— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот.

— Мне все равно — сказала Алиса.

— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот.

— …только бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.

— Куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот. — Нужно только достаточно долго идти.

Алиса в стране чудес (Льюис Кэрролл)

Так и с открытием компании в США. Если у вас есть конкретная цель, нужно найти к ней правильный маршрут. В зависимости от целей подходящий вам маршрут будет ощутимо отличаться от всех других.

Сегодня поговорим о том, какой тип компании выбрать для ваших задач.

LLC versus С-Сorp

Нерезидентам доступны два типа компаний: LLC и C-Corp. Если вы вобьёте эти аббревиатуры в поисковик, почти везде в топ-30 выдачи вас будут убеждать, что LLC — то же самое, что и ООО, а C-Corp — это страшная своей сложностью корпорация, аналог акционерного общества. По всей видимости, авторы таких статей, пытаясь понять типы американских компаний, дальше прямого перевода их названий не зашли.

Эти мифы настолько въелись всем в мозг, что мы решили раскрыть суть LLC и C-Corp как раз через опровержение мифов. Поехали?

LLC — это ООО. Или не совсем?

ООО — это компания, где распределены роли участников. Учредители владеют, директор управляет. Финансовые результаты учитываются накопленным итогом, компания может выплачивать или не выплачивать дивиденды.

Так вот, в США вообще нет аналога ООО. Даже близко. И уж LLC — точно не имеет к этому никакого отношения! Хотя дословно так и переводится.

LLC по своему устройству ближе к ИП с одним или несколькими членами и ограниченной ответственностью:

В LLC практически никогда не бывает разделения на владельцев и управляющих. Топом LLC является member(s) — участник. Каждый member по умолчанию является управляющим. Это одна из общих черт LLC и ИП. Single Member LLC — де-факто рассматривается как физлицо, а не компания. Это аналог ИП. В обычной LLC налог на доход платит не компания, а её участники. Весь свой финансовый результат LLC передает безусловно и полностью своим members, каждый из них должен отчитаться за этот результат в своей персональной декларации и уплатить налог. При этом деньги могут оставаться на счёте LLC. Это тоже объединяет LLC и ИП. Из предыдущего пункта вытекает важный момент: каждый финансовый период компания начинает с нуля! Поскольку прошлогодний финансовый результат полностью и бесповоротно ушёл в декларации участников, а они в свою очередь уплатили все налоги, то в новый финансовый год компания входит девственно чистой, на её балансе нет ни прибыли, ни убытка.

Запомните это, если планируете значительные инвестиции с окупаемостью свыше одного года — понесенные затраты (убытки) не накапливаются и не переносятся на будущие периоды, они обнуляются 1 января и их не учтут при налогообложении прибыли в дальнейшем.

Пункты 2 и 3 могут выглядеть иначе, если для LLC вы выберете налоговый режим Corp, но это отдельная история. Мы же сейчас говорим именно про классическую LLC.

Если не LLC, то что?

Второй доступный вам тип компании — Corp, она же Corporation. Тут есть два налоговых режима на выбор:

C-Corp (легко запомнить как classic), базовая корпорация со всеми ее аспектами — именно тут акции, иностранные акционеры и торговля на бирже после IPO;

(легко запомнить как classic), базовая корпорация со всеми ее аспектами — именно тут акции, иностранные акционеры и торговля на бирже после IPO; S-Corp (можно запомнить как small), тут есть лимит в 100 участников, невозможен IPO и, по аналогии с LLC, за прибыль отчитывается не компания, а владельцы в персональных декларациях.

Как нерезидент вы можете открыть только C-Corp. Внезапно сюрприз — этот тип компании имеет намного больше общего с ООО, чем LLC:

разделение на владельцев (акционеры) и управляющих (совет директоров, президент и топ-менеджмент);

финансовые результаты учитываются накопленным итогом и переходят из года в год;

компания может распределять или не распределять прибыль, и, как следствие, — выплачивать или не выплачивать дивиденды.

Таким образом, если вы ищете аналог ООО — лучше присмотритесь к C-Corp, чем LLC.

Этот страшный термин «корпорация»...

Ещё один мегапопулярный миф — будто C-Corp — это монстр с огромным количеством всевозможной отчётности и важными людьми в пиджаках, которые регулярно устраивают советы директоров, выпускают акции, проводят собрания, а вокруг гудит внушительный рой юристов.

Сначала поговорим о некоторых кардинальных отличиях отчётности в США и странах СНГ. Мы уверены, что 90% читателей об этом никогда не слышали.

Отчётность как в LLC, так и в C-Corp, состоит из двух частей:

внутренняя, которую видит лишь сама компания и её участники;

внешняя, которая подается в различные государственные органы — департамент штата, IRS и налоговую родной страны собственника.

И тут начинается самое интересное.

В странах СНГ мы привыкли, что компанию регулирует налоговая, всевозможные фонды, службы, министерства, финмониторинги, и именно их данные в 99% являются «священным писанием» юридической бюрократии. Если вы в налоговой не указаны как владелец или директор — значит, вы не владелец и не директор, де-юре.

В США всё совершенно иначе. Как бы это удивительно ни звучало, компании тут предоставлены сами себе. Рассмотрим для примера Техас, хотя эти моменты идентичны для всех штатов.

Что же пишет секретариат штата? Расшифровываем.

Как найти информацию о руководстве/менеджменте корпорации или LLC?

Данные берутся из отчета, который подаётся раз в год, после чего может не обновляться. Информация, хранимая государственным секретарём, может не являться актуальной — она основана на последнем отчёте.

Как изменить управленческую информацию для корпорации или LLC?

Корпорации и LLC проводят изменения, руководствуясь внутренними документами, такими как устав, нормативные акты или соглашение с компанией. Информацию об изменениях можно обновить двумя способами:

Раз в год во время годового отчета; Отдельный отчёт об изменениях в структуре компании (необязательно).

Может ли государственный секретарь расследовать жалобы на корпорацию или другое предприятие?

Нет. Мы не можем расследовать или регулировать внутренние дела какой-либо организации, в том числе проведение собраний, ведение бизнеса, выборы должностных лиц или взаимодействие с акционерами.

Как найти информацию о собственниках юридического лица?

Корпорации:

Государственный секретарь не хранит никакой информации об акционерах.

LLC:

Государственный секретарь не хранит никакой информации о собственности LLC. У государственного секретаря есть информация о первоначальных членах LLC, управляемой members (может управляться managers, из которых только часть собственники — members).

Я передаю или продаю свою долю участия в компании с ограниченной ответственностью, корпорации или партнерства с ограниченной ответственностью.

Ценные бумаги не регистрируются у государственного секретаря, и вы не обязаны уведомлять государственного секретаря о выпуске или передаче акций.

Ну, как вам? Подозреваем, из написанного выше довольно прозрачно вытекает, что департамент штата всячески открещивается от вопросов контроля и регулирования внутренних дел компании. Согласитесь, это непривычно для предпринимателей из СНГ. Если вы акционер, участник или менеджер, и вы считаете, что ваши права были нарушены — подавайте на компанию в суд. Точка.

Итак, все ваши уставы (Bylaw для C-Corp, Operating Agreement для LLC) являются исключительно внутренним делом компании и ни в каких государственных органах не фиксируются. Что там написано, написано ли что-то вообще, подписано ли кем-то — волнует только вашу компанию и заинтересованные стороны.

Формально в корпорации действительно больше бюрократии. Но в действительности бюрократия процветает лишь когда речь идёт о крупной корпорации с кучей инвесторов, топ-менеджерами, штатом юристов-бюрократов — надо всех уведомить, собрать, запротоколировать, подписать и так далее.

А вот в небольшой корпорации (например, два партнера торгуют на Amazon или диспетчерят американские траки) внутренние регламентирующие документы напоминают кота Шрёдингера — они могут существовать и не существовать одновременно. Это зависит от того, будут ли они когда-то нужны. И есть ли риски, что одна из сторон потребует соблюдения всех формальностей.

А теперь удваиваем! Вернее, делим на два. Представьте себе, что владелец корпорации и её руководитель — вообще одно лицо! Нужны ли ему документы, чтобы регулировать работу с самим собой? Если нет раздвоения личности или других расстройств, то вряд ли. Подавать в суд на самого себя мало кто будет.

Если вы не крупная корпорация и не LLC, то вы будете использовать (и одновременно не использовать) шаблоны, которые вам даст регистрирующая компания или ваш бухгалтер. Все эти формы и «собрания» в лучшем случае будет проводить ваш бухгалтер на бумаге, заставляя свой принтер распечатать пару лишних листов и подшивая их к вашим документам, чтобы при случае подписать с вами.

Итак, с точки зрения внутренней отчётности формально в LLC всё проще, реально же — почти все небольшие LLC и C-Corp «хранят некоторые бумаги в ящике стола», особой разницы нет.

А теперь значительно более важная часть для нерезидентов — внешние отчётные документы.

Резиденты в США сдают ежегодную отчётность. Есть у них доход или нет — отчётность необходимо сдавать.

Нерезиденты обязаны сдавать персональную отчётность только при наличии финансового результата, о котором нужно отчитываться в США. При этом отчёт нужно подавать и в стране, где вы являетесь налоговым резидентом и/или гражданином.

Любой финансовый результат, переданный LLC своим members, подлежит отчёту и декларированию участниками, так как это важный источник, по которому бизнес отчитывается перед государством о своей деятельности.

В случае с корпорацией такой персональный доход может возникнуть только при выплате дивидендов. Из этого следует:



1. Доход акционеров возникает нерегулярно и не у всех компаний:

компании с нулевой прибылью — нет;

компании, реинвестирующие всё в проект — нет;

компании, привлекающие инвестора — нет;

2. Для получения дохода владельцами от компании есть более выгодные варианты. Например, выплата компенсаций.

Итак, что у нас получилось с внешними отчётами?

Каждый member в LLC подписывается на «пожизненные» отчеты в двух странах. Он тратит время и деньги на бухгалтера. Тратит их все годы, пока ведёт бизнес. Если в отчетах возникает ошибка, недоплата налогов, то это ответственность не компании, а лично этого Member! Именно он и будет держать ответ перед IRS, пусть и через своего бухгалтера.

Для резидентов США отчеты — не проблема, они и так сдают их каждый год, а не сдать хуже смерти. Но вот для нерезидента, живущего далеко за пределами США, отчеты не являются ежегодным привычным делом, и о них часто забывают… Иногда к нам приходят клиенты, которые забывали сдать отчёт последние 10 лет, теперь им нужна ещё одна компания, и они очень хотят узнать, «что там сейчас на мне висит».

C-Corp и двойное налогообложение

Вы могли встретить информацию, что в C-Corp двойное налогообложение. ОК, давайте разберёмся и с этим аспектом.

На самом деле и С-Сorp, и LLC платят базовые налоги:

sales tax (от 0% и выше);

gross receipt tax (если есть в штате);

franchise tax (если есть в штате).

C-Corp также платит Corporate Income Tax — federal на уровне 21% и state, который в зависимости от штата будет от 0 до 10%.

Если C-Corp выплачивает дивиденды, то их получатели платят налоги на персональный доход. Вот только в этом и заключается то самое пресловутое «двойное налогообложение».

Корпорация платит налог на свой доход, а акционеры — на свой.

Все беды от теоретиков, которые сначала приравнивали LLC к ООО из-за схожести названий, а потом увидели информацию про «двойное налогообложение» и стращают им доверчивых соотечественников.

А вот в США на практике дела обстоят немного по-другому.

Дивиденды могут и не выплачиваться! Например, хорошо вам известная компания Uber, несмотря на рыночную стоимость в $75.9 млрд, убыточна и не выплачивает дивиденды. Это не помешало её основателю стать миллиардером с состоянием около $3.3 млрд (данные Forbes). Аналогично с Airbnb, чья стоимость $90.7 млрд. Продолжать можно долго. Цифры оценки свежие — декабрь 2021 года.

И — внимание, компания с оценкой её стоимости в $1.6 триллиона (!!!), прибыльная, запустившая в космос корабль вместе со своим владельцем, владеющая одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов, собственной системой интеллектуального «умного дома», аудио- и видеостриминговыми сервисами, облачными сервисами и кучей других проектов.

Как она называется? Amazon. Так вот, Amazon не выплачивает и никогда не выплачивал никаких дивидендов. И на данный момент не планирует это делать.

Как в странах СНГ редкое ООО когда-либо выплачивает дивиденды акционерам, так и в США.

О избежании какого «двойного налогообложения» уверенно спорят люди, торгующие на том же Amazon с небольшим оборотом, чья прибыль в итоге оказывается в другой юрисдикции?

А что там в LLC?

LLC, как мы уже сказали, на уровне компании подоходный налог не платит, доверяя эту почётную миссию участникам (members). Однако если member является нерезидентом, то IRS требует, чтобы LLC предварительно удержала и перечислила в казну финансовый норматив — негоже IRS с FBI бегать потом по миру за этим несчастным, который не отправил пару золотых в ФРС.

Не вдаваясь в подробности про ECI и non-ECI, про source and type of income — налог надо будет заплатить. США — чемпионы по налогообложению, от здешних налоговиков даже Аль Капоне не убежал.

LLC действительно выгодна более низкими ставками налога, если вам необходимо показать прибыль в США. Например, вы будете сюда переезжать и вам нужен «белый» источник происхождения средств для программы EB-5. Или желаете приобрести американскую недвижимость в ипотеку. Причин может быть много, но в этом случае от отчётности и налогов вы никуда не денетесь.

А теперь самое интересное и важное.

Представим, что частная компания из любой страны решила открыть юрлицо в США, чтобы продавать свои товары и услуги. «Центр затрат» (сотрудники, производство и прочие) находится не в США, а доход, наоборот, формируются в США.

Получается логический и финансовый разрыв. Клиенты платят деньги за товары и услуги в США, а расходы плюс себестоимость товаров и услуг — в другой стране. Как быть?

В таких случаях часто заключается договор между компанией в США и компанией в другой стране, по которому американская компания в США получает эти товары/услуги, чтобы передать их клиенту, а компания в другой стране получит оплату за свои труды.

И именно тут возникает «маленький» нюанс — стоимость отношений между двумя компаниями.

Допустим, в РФ себестоимость товара/услуги составляет $3000. В США её продали за $10000. Дальше есть два условных варианта:

Американская компания переводит на российского партнёра $3000, прибыль бизнеса остаётся в США и облагается американскими налогами. Перевод осуществляется на $9990, прибыль почти полностью оказывается в юрисдикции РФ, и с неё удерживаются уже российские налоги. В США в данном случае остается практически «ноль», который хоть и облагается высокими ставками, но де-факто не накладывает на бизнес значительной налоговой нагрузки и не поднимает вопрос о необходимости выплачивать дивиденды.

Если вы внимательно следили за руками фокусника, то всё понимаете сами.

В США можно не платить налоги, если у тебя LLC

Ах да, мы забыли о «возможности не платить налоги в США» для LLC с нерезидентами. Вы слышали об этом?

Итак, некоторые источники дохода LLC могут не облагаться налогом на территории США, если аналогичные источники дохода не облагаются налогом при получении прибыли непосредственно физлицом-нерезидентом, т. е. NRA (Non Resident Alien).

Например, long terms capital gains — долгосрочный прирост капитала. Если LLC получает от него доход, то member после передачи финансового результата освобождается от уплаты налогов в США и должен заплатить налоги в своей стране.

Если LLC владеет недвижимостью за пределами США, то доход от сдачи её в аренду или от продажи тоже не будет облагаться налогом, если вы нерезидент.

Честно говоря, в этой теме столько нюансов, что можно ковыряться бесконечно ECI, not ECI и source of income, 1902 (b) (6) Delaware Code, Tax Treaty статья 6 по отношению к Single Member LLC (DE — disregarded entity, а не штат Делавэр) foreign owned и указание IRS от 2017 года рассматривать это, как domestic corporation.

Но мы попытаемся отдельно раскрыть тему «возможности не платить налоги в США» с максимумом подробностей в отдельной статье. Спойлер: большинство нерезидентов, увы, не подпадает ни под один параметр!

Резюме

На всякий случай подытожим главные тезисы:

ООО — точно не LLC, C-Corp ближе;

отчётность на уровне компаний не будет волновать 98% предпринимателей, а вот личная отчётность коснётся каждого члена LLC;

большинство иностранных бизнесов де-факто работают с невысокой налоговой базой на территории США;

если прибыль в США стремится к нулю, то и сумма налогов C-Corp будет минимальна.

если нужно оставлять прибыль в США, то с точки зрения налогов выгоднее LLC (нет корпоративного налога на прибыль), но будет отчётность;

для привлечения инвестиций в 99.9% случаев подходит только C-Corp.

Всем также стоит понимать, что LLC отличается от C-Corp тем, что передаёт участнику не дивиденды (конкретную выплату), а финансовый результат своей деятельности.

Передача переходит постатейно, то есть разные источники дохода (основная деятельность, инвестиции, сдача недвижимости в аренду, роялти и пр.) отдельно отражаются и на уровне компании, и в декларации участника.

Ergo.

Планируете привлечение инвестиций? Открываете C-Corp.

Не любите писать отчёты, и при этом у вас нет необходимости показывать прибыль на территории США? Открываете C-Corp.

Вам нужно показать максимум прибыли в США, но при этом заплатить поменьше налогов? Открываете LLC.

Интересуетесь возможностью вообще не платить налоги в США? Немного подождите, мы уже пишем статью.

«Независимо от типа выбранного американского юрлица, в случае если участники или акционеры — нерезиденты США или если ведутся дела со связанными компаниями (например, в вашей же российской ООО), возникает важная обязанность, о которой не стоит забывать — информационная отчетность о транзакциях со связанными зарубежными лицами на форме 5472.

Неподанная форма может обернуться штрафом в размере $25 тыс., а на каждое связанное лицо нужна отдельная форма! И если этого недостаточно, если эта информационная отчетность не сдана за налоговый период, то он остается открытым для проверок без срока давности!» — комментирует наш партнер, налоговый эксперт Тимур Князев.

Главный принцип: если у вас есть задачи, то открывайте компанию под их решение.

Фото на обложке: Shutterstock / IM_photo

Иллюстрация предоставлена автором.