Как суметь ими воспользоваться, выровнять сезонность и найти точки роста в период затишья, рассказал руководитель департамента продаж «Авито Услуг» Олег Винжегин.

То густо, то пусто: как загрузить сезонный бизнес заказами и найти новые точки роста

В России более 20% предпринимателей занимаются сезонным бизнесом: такая деятельность приносит стабильный доход только в определенное время года и связана с рисками. При этом колебания спроса можно рассматривать не только как вызов, но и как источник новых возможностей.

Сезонность как вызов

Фактор сезонности значительно влияет на ряд бизнесов из сферы услуг. Объем продаж может зависеть от времени года, погодных условий, праздников, поэтому предприниматели вынуждены работать в условиях высокой неопределенности.

Например, в холодное лето у мастеров по установке и ремонту кондиционеров будет меньше заказов. А аномально жаркая погода может подстегнуть спрос на обслуживание охладительных систем. Если у компании не хватит специалистов, клиенты обратятся в другую фирму.

Сезонный бизнес в сфере услуг можно условно разделить на «теплый» и «холодный». К первому виду относятся строительные и ремонтные работы. По данным Авито Услуг, сезонный рост спроса на них начинается с приходом весны: снег сходит, а значит, можно разрабатывать грунт в котловане и заливать фундамент. К середине осени интерес к услугам строителей падает.

Россияне также часто планируют ремонт на теплое время года, потому что для определенных работ, в том числе оштукатуривания стен и заливки пола, необходимо проветривание. Кроме того, семьи с детьми, как правило, рассчитывают закончить ремонт в новых квартирах к 1 сентября, чтобы успеть переехать до начала учебного года.

Репетиторы, напротив, вынуждены отдыхать летом. У таких специалистов старт горячей поры — сентябрь, когда дети возвращаются с каникул и готовы приступить к занятиям. В ноябре обычно растет спрос на услуги эвакуаторов — на дорогах образуется гололед, и число аварий растет.

Вести бизнес в условиях, когда выручка зависит от времени года и праздничных дней, непросто, однако сезонность — не приговор. Если грамотно управлять рисками и планировать работу в периоды затишья, есть шанс не просесть в доходах в низкий сезон и значительно увеличить прибыль в высокий.