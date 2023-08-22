«Золотой век» финтеха в странах АСЕАН: что происходит в регионе сейчас

Ренат Шафиев работал с Citibank, «Открытием», «Альфа-Банком» и ВТБ, а с 2022 руководит P2P-платформой онлайн-кредитования в Индонезии. Он изучил рынок и поделился своими наблюдениями о том, что сейчас происходит в одном из самых динамично развивающихся FinTech-рынков мира.

По мнению инвесторов , страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вступают в «золотой век» финтеха. Региону помогают не только власти, но и предприниматели со всего мира. Однако что происходит там сейчас, какие финансовые сервисы есть?

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История образования АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке, Таиланд. Отцы-основатели АСЕАН — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд — подписали декларацию, известную как Бангкокская декларация. К Ассоциации позднее присоединились другие страны:

Бруней-Даруссалам 7 января 1984 года,

Вьетнам 28 июля 1995 года,

Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма 23 июля 1997 года,

Камбоджа 30 апреля 1999 года.

Сегодня АСЕАН насчитывает 10 стран-участниц.

Население АСЕАН в 2022 году составило чуть более 660 миллионов человек, площадь региона около 4,5 млн кв. километров (больше, чем площадь Индии).

Совокупный ВВП $3,2 трлн, что делает регион третьей по величине экономикой в Индо-Тихоокеанском регионе, уступая только Китаю ($14,3 трлн) и Японии ($5,1 трлн).

Более 380 миллионов человек в АСЕАН моложе 35 лет (58% населения) — это примерно в 2,6 раз больше, чем все население Российской Федерации.

АСЕАН занимает третье место в мире по численности рабочей силы, уступая только Китаю и Индии. Ожидается, что к 2030 году средний класс АСЕАН увеличится более чем вдвое со 135 до 350 млн человек. Устойчивая урбанизация — ключевая часть этого демографического роста, и, по оценкам экспертов, к 2030 году почти 70% населения будет проживать в городских районах.

Драйверы развития FinTech-индустрии

После более чем 50 лет коллективных усилий по развитию регионального сотрудничества АСЕАН сегодня — один из наиболее экономически динамичных регионов мира с огромным потенциалом на будущее. Производительность труда, инновации, предпринимательство и создание регионального общего рынка и производственной базы — ключевые движущие силы этого роста.

По данным Организации Объединенных Наций, население АСЕАН увеличится к 2030 году до 717 млн человек, а ее молодое поколение обещает демографический дивиденд, который позволит региону сохранить свою экономическую конкурентоспособность и высокие социально-экономические показатели в будущем.

По отчету e-Conomy SEA 2022, к 2030 году валовая стоимость товаров в цифровой экономике АСЕАН может достичь $1 трлн.

Вместе с ростом цифровой экономики возникают новые возможности. FinTech-компании уже используют эти перспективы для запуска новых продуктов и сервисов. Встроенные финансовые сервисы в мобильные и интернет-приложения способствует снятию преград на пути к доступности финансовых услуг.

Встроенные финансовые сервисы представляют собой интеграцию финансовых продуктов и услуг в инфраструктуру компании, не связанную напрямую с финансовой деятельностью. Поэтому потребителю нет необходимости переходить в другие приложения и тратить дополнительное время на осуществление необходимых ему действий.

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Хороший пример — приложение для путешественников, в котором можно забронировать и оплатить авиабилет, приобрести страховой продукт, взять в аренду автомобиль. И все это без необходимости переходить на какие-либо сторонние ресурсы — в том числе банковские.

Основными драйверами, способствующие росту использования приложений со встроенными финансовыми сервисами, здесь будут:

Потребительский спрос — пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым сервисам. Большинство людей уже привыкли покупать большее количество товаров и услуг в интернете;

— пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым сервисам. Большинство людей уже привыкли покупать большее количество товаров и услуг в интернете; Партнерские отношения — уже имеющиеся на рынке суперприложения все больше интегрируют в себя различный набор продуктов и услуг благодаря развитию партнерских связей и расширению существующих бизнес-моделей;

— уже имеющиеся на рынке суперприложения все больше интегрируют в себя различный набор продуктов и услуг благодаря развитию партнерских связей и расширению существующих бизнес-моделей; Технологическое развитие — FinTech-компании и технологические стартапы создают современную инфраструктуру, которую могут использовать внешние компании. Это включает в себя использование API (Application Programming Interfaces) по принципу «подключи и работай» (Plug and Play).

Подобные возможности применяются не только при интеграции платежных сервисов, но и в ряде других сервисов, например, идентификации клиентов (KYC), кредитного скоринга.

Население шести крупнейших стран АСЕАН

Источник: e-Conomy SEA 2022 (Google, Temasek, Bain & Company)

Удобство оплаты — основная причина использования встроенными финансовыми сервисами

Согласно опросу, проведенному сингапурским банком UOB в 2022 году, 70% респондентов из таких стран, как Индонезия, Филиппины, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Вьетнам, активно используют встроенные финансовые сервисы.

Больше всего таких пользователей оказалось среди респондентов из Вьетнама и Таиланда — 83%.

В Сингапуре же доля пользователей встроенных финансовых сервисов составляет всего 55%.

Такая разница может быть обусловлена степенью зрелости финансовой системы и доступностью банковских услуг в различных странах. По данным Datareportal, в январе 2023 года:

всего 30% населения Вьетнама старше 15 лет имели банковские счета,

26,7% владели дебетовыми картами,

а 4,1% — кредитными.

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Для сравнения в Сингапуре:

счета в банке открыты у 97,2% населения,

дебетовыми картами владеют 93,5%,

а кредитными картами — 41,7%.

Что касается частоты использования встроенных финансовых сервисов, то 74% опрошенных используют их как минимум один раз в неделю. При этом во Вьетнаме проявляется наибольшая активность: 85% пользователей используют эти сервисы еженедельно.

Вот основные причинами, по которым респонденты предпочитают пользоваться встроенными финансовыми сервисами:

удобство (70%),

быстрота оплаты (59%),

возможность получения бонусных баллов или скидок (54%).

Категории финансовых сервисов

Встроенные финансовые сервисы можно разделить на пять основных категорий:

Платежи; Кредитование; Инвестиции; Страхование; Банковские продукты.

Важная особенность — потребителю предоставляется доступ ко всем этим услугам без необходимости перехода на сторонние платформы.

Платежи

Встроенные платежи — основа FinTech-приложений. Они идеально интегрируются в клиентский путь для обеспечения различных операций, включая розничную торговлю. Это обеспечивает быстрый, удобный и безопасный процесс оплаты.

В дополнение к этому можно упомянуть следующие операции:

Денежные переводы: услуги и решения для международных денежных переводов как для физических, так и для юридических лиц;

услуги и решения для международных денежных переводов как для физических, так и для юридических лиц; Подписки: поддержка регулярных автоматических платежей и списаний;

поддержка регулярных автоматических платежей и списаний; Мобильные платежи: решения, позволяющие совершать и принимать платежи через мобильные устройства (eWallets);

решения, позволяющие совершать и принимать платежи через мобильные устройства (eWallets); Форекс: услуги по обмену валют и инвестированию в валюты.

Благодаря встроенным платежам возможно создание более гладкого и удобного пользовательского опыта, что в свою очередь способствует росту продаж и удержанию клиентов.

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Grab — самое популярное приложение в Юго-Восточной Азии — яркий пример успешного использования встроенных платежей. Это суперприложение, обеспечивающее услуги такси, доставки еды и цифровых платежей, охватывает 8 из 10 стран АСЕАН, включая Сингапур, Малайзию, Камбоджу, Индонезию, Мьянму, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.

Приложение Grab — Taxi & Food Delivery

Источник: Goolge Play

Особое внимание заслуживает встроенный в приложение GrabPay Wallet. Это лицензированный электронный кошелек с возможностью пополнения баланса, позволяющий клиентам: делать покупки в интернете,

осуществлять платежи,

переводить средства,

получать вознаграждения за транзакции.

Кредитование

Для стран АСЕАН особую популярность в наши дни приобретает альтернативное кредитование.

Альтернативное кредитование — это информационно-технологическая система, которая предоставляет возможность заемщикам получить доступ к финансированию напрямую и без вмешательства традиционного финансового посредника. Кредиторы или инвесторы могут вложить свои средства в разнообразные инвестиционные проекты, получая доход в виде процентов по возвращаемым займам.

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Характерная особенность альтернативного кредитования — кредитный лимит для необеспеченных займов обычно несколько ниже по сравнению с традиционными банками. При этом риск дефолта напрямую зависит от бизнес-модели конкретной P2P-платформы кредитования.

P2P-платформы часто специализируются на определенном наборе кредитных продуктов. К таким продуктам могут относиться:

потребительские кредиты (Installment Loans),

краткосрочные кредиты на покупку товара (Buy Now, Pay Later — 'BNPL', Point of sale — 'POS'),

автокредиты,

кредиты до заработной платы (Earned wage access — 'EWA').

Весь процесс кредитования происходит онлайн, что существенно упрощает получение кредита заемщиков и делает его более доступным для широкой аудитории.

Пример успешного использования альтернативного кредитования — индонезийское финансовое приложение AdaKami. Благодаря полученной лицензии на P2P-кредитование оно успешно функционирует в этой области.

Приложение AdaKami – P2P-platform

Источник: App Store

AdaKami входит в состав FinVolution Group — компании, основанной в 2007 году в Китае, которая зарекомендовала себя как пионер в сфере онлайн-финансирования на родном китайском рынке.

Встроенные инвестиции

FinTech-компании открывают беспрецедентные возможности для бесшовной интеграции инвестиционных продуктов и услуг в свои приложения, упрощая процесс инвестирования для конечного пользователя.

Это открывает двери для:

разработчиков специализированного программного обеспечения;

роботов-консультантов;

аналитических инструментов, способных автоматизировать и упростить процесс принятия инвестиционных решений.

Опрос, проведенный UOB, подтверждает эту тенденцию, указывая, что 2/3 респондентов активно используют приложения со встроенными финансовыми сервисами по совершению инвестиций.

Прогнозируется, что в ближайшем будущем из-за роста уровня финансовой грамотности и распространения цифровых технологий спрос на инвестиционные сервисы продолжит увеличиваться. Это будет способствовать развитию FinTech-индустрии и дальнейшей демократизации инвестиций.

Raiz Invest Limited — это австралийская компания в сфере финансовых технологий, охватывающая рынки Австралии, Индонезии и Малайзии.

Приложение Raiz – P2P-platform

Источник: Goolge Play

С помощью приложения Raiz пользователи могут совершать накопления и инвестиции даже минимальных сумм денег.

Страхование

Ключевая особенность встроенного страхования — ее интеграция в действующие клиентские сценарии. Это означает, что страховые продукты предлагаются в тот момент, когда они наиболее актуальны для клиента.

Например, страхование может быть предложено в процессе бронирования авиабилетов или приобретения товара на маркетплейсе.

Компании в области FinTech, предлагающие встроенные страховые продукты, делают акцент на максимальном упрощении процесса страхования. Обычно страхование представляется в виде дополнительной опции к основной услуге или товару, которую можно активировать всего лишь одним кликом. Это современный и удобный подход, позволяющий клиентам экономить время на поиске и сравнении различных страховых продуктов.

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Персонализация страховых продуктов — такая же важная составляющая в работе многих FinTech-компаний. Используя данные и аналитику, они могут предложить страхование, наиболее точно соответствующее потребностям каждого отдельного клиента. Это увеличивает ценность такого вида страхования и делает его более привлекательным для потребителей.

Indodana, одна из крупнейших P2P-платформ в Индонезии, предлагает BNPL (Buy Now, Pay Later) кредиты на сроки 3, 6 и 12 месяцев для товаров, приобретаемых на платформах электронной коммерции и в магазинах-партнерах.

Приложение Indodana – P2P-platform

Источник: App Store

При оформлении покупки клиентам предоставляется выбор из различных страховых продуктов, направленных на защиту от потенциального ущерба или испорченности товара.

Банковские продукты

Встроенный банкинг набирает популярность, обеспечивая высокий уровень удобства для потребителей и бизнеса. Это позволяет компаниям из различных сфер внедрять банковские услуги прямо в свои приложения или платформы.

Пример — нефинансовые приложения, которые интегрируют банковские сервисы, предоставляя пользователям возможность:

открывать и управлять текущими и сберегательными счетами,

выпускать дебетовые и кредитные карты.

Пользователям не требуется переходить на банковский сайт или приложение для выполнения этих действий.

Такой подход не только упрощает финансовые операции для клиентов и сокращает число необходимых приложений, но и помогает компаниям увеличивать вовлеченность и лояльность клиентов, предоставляя более интегрированный и удобный пользовательский опыт.

Будущее встроенных финансовых сервисов: прогнозы и перспективы

Наиболее активное применение встроенных финансовых сервисов (Embedded Finance) наблюдается в секторах:

электронной коммерции,

розничной торговли,

услуг по доставке еды,

такси в странах АСЕАН.

Однако стоит отметить, что многие другие отрасли — образование, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и туризм — в Юго-Восточной Азии еще не полностью цифровизированы, и здесь у FinTech огромный потенциал для внедрения.

С помощью встроенных финансовых услуг FinTech-компании могут помочь малым и средним предприятиям из этих секторов открыть новые горизонты для своего бизнеса и оставаться конкурентоспособными в быстро цифровизирующемся мире. Это может в значительной степени способствовать инновационному росту и экономическому развитию региона АСЕАН.

Непрерывное развитие и внедрение цифровых технологий позволяют FinTech-компаниям добавить дополнительную ценность для конечных пользователей:

предоставляя более персонализированный и удобный пользовательский опыт, повышая операционную эффективность бизнеса,

расширяя клиентскую базу и увеличивая прибыльность.

Рынок встроенных финансовых услуг только начинает свое развитие и обладает огромным потенциалом. Будущее встроенных финансовых услуг кажется многообещающим, и с учетом непрерывного прогресса и инноваций в области технологий мы определенно увидим еще больше применений этих технологий в различных отраслях.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash