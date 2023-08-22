«Золотой век» финтеха в странах АСЕАН: что происходит в регионе сейчас

По мнению инвесторов, страны Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вступают в «золотой век» финтеха. Региону помогают не только власти, но и предприниматели со всего мира. Однако что происходит там сейчас, какие финансовые сервисы есть?
Ренат Шафиев работал с Citibank, «Открытием», «Альфа-Банком» и ВТБ, а с 2022 руководит P2P-платформой онлайн-кредитования в Индонезии. Он изучил рынок и поделился своими наблюдениями о том, что сейчас происходит в одном из самых динамично развивающихся FinTech-рынков мира.
Переход к разделу:
- История образования АСЕАН
- Драйверы развития FinTech-индустрии
- Категории финансовых сервисов
- Будущее встроенных финансовых сервисов: прогнозы и перспективы
История образования АСЕАН
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, или АСЕАН, была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке, Таиланд. Отцы-основатели АСЕАН — Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд — подписали декларацию, известную как Бангкокская декларация. К Ассоциации позднее присоединились другие страны:
- Бруней-Даруссалам 7 января 1984 года,
- Вьетнам 28 июля 1995 года,
- Лаосская Народно-Демократическая Республика и Мьянма 23 июля 1997 года,
- Камбоджа 30 апреля 1999 года.
Сегодня АСЕАН насчитывает 10 стран-участниц.
Население АСЕАН в 2022 году составило чуть более 660 миллионов человек, площадь региона около 4,5 млн кв. километров (больше, чем площадь Индии).
Совокупный ВВП $3,2 трлн, что делает регион третьей по величине экономикой в Индо-Тихоокеанском регионе, уступая только Китаю ($14,3 трлн) и Японии ($5,1 трлн).
Более 380 миллионов человек в АСЕАН моложе 35 лет (58% населения) — это примерно в 2,6 раз больше, чем все население Российской Федерации.
АСЕАН занимает третье место в мире по численности рабочей силы, уступая только Китаю и Индии. Ожидается, что к 2030 году средний класс АСЕАН увеличится более чем вдвое со 135 до 350 млн человек. Устойчивая урбанизация — ключевая часть этого демографического роста, и, по оценкам экспертов, к 2030 году почти 70% населения будет проживать в городских районах.
Драйверы развития FinTech-индустрии
После более чем 50 лет коллективных усилий по развитию регионального сотрудничества АСЕАН сегодня — один из наиболее экономически динамичных регионов мира с огромным потенциалом на будущее. Производительность труда, инновации, предпринимательство и создание регионального общего рынка и производственной базы — ключевые движущие силы этого роста.
По данным Организации Объединенных Наций, население АСЕАН увеличится к 2030 году до 717 млн человек, а ее молодое поколение обещает демографический дивиденд, который позволит региону сохранить свою экономическую конкурентоспособность и высокие социально-экономические показатели в будущем.
По отчету e-Conomy SEA 2022, к 2030 году валовая стоимость товаров в цифровой экономике АСЕАН может достичь $1 трлн.
Вместе с ростом цифровой экономики возникают новые возможности. FinTech-компании уже используют эти перспективы для запуска новых продуктов и сервисов. Встроенные финансовые сервисы в мобильные и интернет-приложения способствует снятию преград на пути к доступности финансовых услуг.
Встроенные финансовые сервисы представляют собой интеграцию финансовых продуктов и услуг в инфраструктуру компании, не связанную напрямую с финансовой деятельностью. Поэтому потребителю нет необходимости переходить в другие приложения и тратить дополнительное время на осуществление необходимых ему действий.
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Хороший пример — приложение для путешественников, в котором можно забронировать и оплатить авиабилет, приобрести страховой продукт, взять в аренду автомобиль. И все это без необходимости переходить на какие-либо сторонние ресурсы — в том числе банковские.
Основными драйверами, способствующие росту использования приложений со встроенными финансовыми сервисами, здесь будут:
- Потребительский спрос — пандемия COVID-19 ускорила переход к цифровым сервисам. Большинство людей уже привыкли покупать большее количество товаров и услуг в интернете;
- Партнерские отношения — уже имеющиеся на рынке суперприложения все больше интегрируют в себя различный набор продуктов и услуг благодаря развитию партнерских связей и расширению существующих бизнес-моделей;
- Технологическое развитие — FinTech-компании и технологические стартапы создают современную инфраструктуру, которую могут использовать внешние компании. Это включает в себя использование API (Application Programming Interfaces) по принципу «подключи и работай» (Plug and Play).
Подобные возможности применяются не только при интеграции платежных сервисов, но и в ряде других сервисов, например, идентификации клиентов (KYC), кредитного скоринга.
Удобство оплаты — основная причина использования встроенными финансовыми сервисами
Согласно опросу, проведенному сингапурским банком UOB в 2022 году, 70% респондентов из таких стран, как Индонезия, Филиппины, Сингапур, Малайзия, Тайланд и Вьетнам, активно используют встроенные финансовые сервисы.
- Больше всего таких пользователей оказалось среди респондентов из Вьетнама и Таиланда — 83%.
- В Сингапуре же доля пользователей встроенных финансовых сервисов составляет всего 55%.
Такая разница может быть обусловлена степенью зрелости финансовой системы и доступностью банковских услуг в различных странах. По данным Datareportal, в январе 2023 года:
- всего 30% населения Вьетнама старше 15 лет имели банковские счета,
- 26,7% владели дебетовыми картами,
- а 4,1% — кредитными.
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Для сравнения в Сингапуре:
- счета в банке открыты у 97,2% населения,
- дебетовыми картами владеют 93,5%,
- а кредитными картами — 41,7%.
Что касается частоты использования встроенных финансовых сервисов, то 74% опрошенных используют их как минимум один раз в неделю. При этом во Вьетнаме проявляется наибольшая активность: 85% пользователей используют эти сервисы еженедельно.
Вот основные причинами, по которым респонденты предпочитают пользоваться встроенными финансовыми сервисами:
- удобство (70%),
- быстрота оплаты (59%),
- возможность получения бонусных баллов или скидок (54%).
Категории финансовых сервисов
Встроенные финансовые сервисы можно разделить на пять основных категорий:
- Платежи;
- Кредитование;
- Инвестиции;
- Страхование;
- Банковские продукты.
Важная особенность — потребителю предоставляется доступ ко всем этим услугам без необходимости перехода на сторонние платформы.
Платежи
Встроенные платежи — основа FinTech-приложений. Они идеально интегрируются в клиентский путь для обеспечения различных операций, включая розничную торговлю. Это обеспечивает быстрый, удобный и безопасный процесс оплаты.
В дополнение к этому можно упомянуть следующие операции:
- Денежные переводы: услуги и решения для международных денежных переводов как для физических, так и для юридических лиц;
- Подписки: поддержка регулярных автоматических платежей и списаний;
- Мобильные платежи: решения, позволяющие совершать и принимать платежи через мобильные устройства (eWallets);
- Форекс: услуги по обмену валют и инвестированию в валюты.
Благодаря встроенным платежам возможно создание более гладкого и удобного пользовательского опыта, что в свою очередь способствует росту продаж и удержанию клиентов.
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Grab — самое популярное приложение в Юго-Восточной Азии — яркий пример успешного использования встроенных платежей. Это суперприложение, обеспечивающее услуги такси, доставки еды и цифровых платежей, охватывает 8 из 10 стран АСЕАН, включая Сингапур, Малайзию, Камбоджу, Индонезию, Мьянму, Филиппины, Таиланд и Вьетнам.
Особое внимание заслуживает встроенный в приложение GrabPay Wallet. Это лицензированный электронный кошелек с возможностью пополнения баланса, позволяющий клиентам:
- делать покупки в интернете,
- осуществлять платежи,
- переводить средства,
- получать вознаграждения за транзакции.
Кредитование
Для стран АСЕАН особую популярность в наши дни приобретает альтернативное кредитование.
Альтернативное кредитование — это информационно-технологическая система, которая предоставляет возможность заемщикам получить доступ к финансированию напрямую и без вмешательства традиционного финансового посредника. Кредиторы или инвесторы могут вложить свои средства в разнообразные инвестиционные проекты, получая доход в виде процентов по возвращаемым займам.
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Характерная особенность альтернативного кредитования — кредитный лимит для необеспеченных займов обычно несколько ниже по сравнению с традиционными банками. При этом риск дефолта напрямую зависит от бизнес-модели конкретной P2P-платформы кредитования.
P2P-платформы часто специализируются на определенном наборе кредитных продуктов. К таким продуктам могут относиться:
- потребительские кредиты (Installment Loans),
- краткосрочные кредиты на покупку товара (Buy Now, Pay Later — 'BNPL', Point of sale — 'POS'),
- автокредиты,
- кредиты до заработной платы (Earned wage access — 'EWA').
Весь процесс кредитования происходит онлайн, что существенно упрощает получение кредита заемщиков и делает его более доступным для широкой аудитории.
Пример успешного использования альтернативного кредитования — индонезийское финансовое приложение AdaKami. Благодаря полученной лицензии на P2P-кредитование оно успешно функционирует в этой области.
AdaKami входит в состав FinVolution Group — компании, основанной в 2007 году в Китае, которая зарекомендовала себя как пионер в сфере онлайн-финансирования на родном китайском рынке.
Встроенные инвестиции
FinTech-компании открывают беспрецедентные возможности для бесшовной интеграции инвестиционных продуктов и услуг в свои приложения, упрощая процесс инвестирования для конечного пользователя.
Это открывает двери для:
- разработчиков специализированного программного обеспечения;
- роботов-консультантов;
- аналитических инструментов, способных автоматизировать и упростить процесс принятия инвестиционных решений.
Опрос, проведенный UOB, подтверждает эту тенденцию, указывая, что 2/3 респондентов активно используют приложения со встроенными финансовыми сервисами по совершению инвестиций.
Прогнозируется, что в ближайшем будущем из-за роста уровня финансовой грамотности и распространения цифровых технологий спрос на инвестиционные сервисы продолжит увеличиваться. Это будет способствовать развитию FinTech-индустрии и дальнейшей демократизации инвестиций.
Raiz Invest Limited — это австралийская компания в сфере финансовых технологий, охватывающая рынки Австралии, Индонезии и Малайзии.
С помощью приложения Raiz пользователи могут совершать накопления и инвестиции даже минимальных сумм денег.
Страхование
Ключевая особенность встроенного страхования — ее интеграция в действующие клиентские сценарии. Это означает, что страховые продукты предлагаются в тот момент, когда они наиболее актуальны для клиента.
Например, страхование может быть предложено в процессе бронирования авиабилетов или приобретения товара на маркетплейсе.
Компании в области FinTech, предлагающие встроенные страховые продукты, делают акцент на максимальном упрощении процесса страхования. Обычно страхование представляется в виде дополнительной опции к основной услуге или товару, которую можно активировать всего лишь одним кликом. Это современный и удобный подход, позволяющий клиентам экономить время на поиске и сравнении различных страховых продуктов.
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Персонализация страховых продуктов — такая же важная составляющая в работе многих FinTech-компаний. Используя данные и аналитику, они могут предложить страхование, наиболее точно соответствующее потребностям каждого отдельного клиента. Это увеличивает ценность такого вида страхования и делает его более привлекательным для потребителей.
Indodana, одна из крупнейших P2P-платформ в Индонезии, предлагает BNPL (Buy Now, Pay Later) кредиты на сроки 3, 6 и 12 месяцев для товаров, приобретаемых на платформах электронной коммерции и в магазинах-партнерах.
Банковские продукты
Встроенный банкинг набирает популярность, обеспечивая высокий уровень удобства для потребителей и бизнеса. Это позволяет компаниям из различных сфер внедрять банковские услуги прямо в свои приложения или платформы.
Пример — нефинансовые приложения, которые интегрируют банковские сервисы, предоставляя пользователям возможность:
- открывать и управлять текущими и сберегательными счетами,
- выпускать дебетовые и кредитные карты.
Пользователям не требуется переходить на банковский сайт или приложение для выполнения этих действий.
Такой подход не только упрощает финансовые операции для клиентов и сокращает число необходимых приложений, но и помогает компаниям увеличивать вовлеченность и лояльность клиентов, предоставляя более интегрированный и удобный пользовательский опыт.
Будущее встроенных финансовых сервисов: прогнозы и перспективы
Наиболее активное применение встроенных финансовых сервисов (Embedded Finance) наблюдается в секторах:
- электронной коммерции,
- розничной торговли,
- услуг по доставке еды,
- такси в странах АСЕАН.
Однако стоит отметить, что многие другие отрасли — образование, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство и туризм — в Юго-Восточной Азии еще не полностью цифровизированы, и здесь у FinTech огромный потенциал для внедрения.
С помощью встроенных финансовых услуг FinTech-компании могут помочь малым и средним предприятиям из этих секторов открыть новые горизонты для своего бизнеса и оставаться конкурентоспособными в быстро цифровизирующемся мире. Это может в значительной степени способствовать инновационному росту и экономическому развитию региона АСЕАН.
Непрерывное развитие и внедрение цифровых технологий позволяют FinTech-компаниям добавить дополнительную ценность для конечных пользователей:
- предоставляя более персонализированный и удобный пользовательский опыт, повышая операционную эффективность бизнеса,
- расширяя клиентскую базу и увеличивая прибыльность.
Рынок встроенных финансовых услуг только начинает свое развитие и обладает огромным потенциалом. Будущее встроенных финансовых услуг кажется многообещающим, и с учетом непрерывного прогресса и инноваций в области технологий мы определенно увидим еще больше применений этих технологий в различных отраслях.
Иллюстрации предоставлены автором
Фото на обложке: Unsplash
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