Как индонезийский стриминг обходит Netflix и Disney на внутреннем рынке

Индонезийский сервис Vidio создавался как локальный аналог YouTube, но со временем переориентировался на стриминг. Сегодня проект, который казался аутсайдером на фоне международных гигантов, опережает их по темпам роста и по числу активных пользователей — около 60 млн в месяц при том, что население страны составляет 270 млн.

По данным консалтинговой компании Media Partners Asia, во 2 кв. Vivio занял первое место среди платформ OTT-стриминга во всей Юго-Восточной Азии, как по приросту подписчиков, так и по популярности оригинального контента.

Vidio удалось понять, что на самом деле смотрят массы, и привлечь десятки миллионов зрителей экранизациями подростковой фантастики и премиальными видами спорта.

В конце октября футбольные фанаты по всей Индонезии наблюдали за матчем «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в английской премьер-лиге, не сдерживая эмоции. Они смотрели матч через Vidio, стриминговый сервис из Джакарты, — единственный способ получить доступ к важному матчу.

Впрочем, у Vidio есть что предложить и тем, кто не интересуется спортом. Это не международные блокбастеры вроде сериалов «Дом дракона» или «Наследники», а локальный контент на индонезийском языке бахаса.

Местные игроки считают, что успех компании заключается в запуске десятков очень локальных оригинальных проектов в год и увеличении числа спортивных программ. Рост компании начал привлекать внимание за рубежом, но этот успех не так устойчив: американские гиганты стриминга имеют больше ресурсов и могут предложить своим авторам глобальную платформу.

«То, что работает в других странах, не обязательно может быть на 100% воспроизведено здесь», — комментирует Сутанто Хартоно, CEO Vidio.

Он добавляет: «Мы должны спросить себя — не сейчас, а через 5-10 лет — как мы будем выживать и, надеюсь, даже доминировать на рынке, учитывая, что у нас такие конкуренты?».

Сооснователь консалтинговой компании Media Partners Asia Вивек Куто отмечает, что внутри региона «с точки зрения вовлеченности Vidio лидирует. А с точки зрения доходов, сначала идет Netflix, а затем Vidio».

Всего несколько лет назад Vidio была небольшой платформой для создателей, похожей на YouTube, где ежедневные просмотры исчислялись однозначными цифрами. В 2018 году компания получила права на трансляцию Азиатских игр того года — это было необычно, поскольку исторически многоборье никогда не интересовало индонезийцев. Но после Игр в Юго-Восточной Азии в 2017 году настроение начало меняться, и Vidio была одной из первых, кто это заметил.

На платформе соревнования посмотрели примерно 15 млн зрителей, что сравнимо с телевизионной трансляцией. Успех побудил Vidio сменить свою бизнес-модель с креаторов на обычный стриминг.

55-летний Хартоно возглавляет материнскую компанию Vidio, Surya Citra Media (SCM), с 2011 года. Также он является управляющим директором Elang Mahkota Teknologi, более известной как Emtek, гигантской медиагруппы, которая контролирует обе компании. За это время Хартоно занял место во внутреннем кругу Сариаатмаджа, владельцев Emtek и одной из богатейших семей Индонезии.

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По его словам, первоначальная концепция Vidio заключалась исключительно в том, чтобы создать цифровую платформу для видеоконтента Emtek с различных телеканалов. При этом, участие в медиаэкосистеме Emtek позволило Хартоно получить доступ к многолетним данным, которые неизменно показывали, что единственное, что индонезийцы любят больше корейских драм, — это их местные передачи.

Он отмечает, что 90% самых популярных сериалов Emtek всегда были индонезийскими. Внешние данные говорили о том же: до начала пандемии кассовые сборы в Индонезии резко росли каждый год, а в отчетах о потреблении OTT-контента индонезийские шоу неизменно занимали первое место.

«Это путешествие, — говорит он. — Но мы [решили], что, в конце концов, нам нужно использовать местный контент».

Конкуренты не сидели сложа руки. Netflix стремится выпускать больше корейских драм, одного из самых любимых жанров в Восточной и Юго-Восточной Азии. Только в сентябре американская компания объявила, что выпустит семь новых индонезийских фильмов, охватывающих научно-фантастический триллер, комедию и историческую драму, и будет работать с такими всемирно известными режиссерами, как Тимо Тяхьянто и Джоко Анвар.

Однако это число по-прежнему незначительно по сравнению с 37 новыми названиями, которые Vidio финансирует в течение 2022 года. В следующем году компания планирует инвестировать примерно в 40 проектов, уделяя особое внимание повышению общего качества. Точный объем инвестиций не раскрывается.

Тем временем Disney+ активно сотрудничает с местным провайдером Telkomsel, чтобы объединить свои подписки с тарифными планами мобильной передачи данных, которые помогли обеспечить ему крупнейшую в стране абонентскую базу, насчитывающую около 5 млн человек. Недавние заявления исполнительного директора по контенту Ребекки Кэмпбелл свидетельствуют о том, что компания также ориентируется на местный контент.

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«Netflix, Disney, Amazon и другие также хотят снимать сериалы … Это хорошо, потому что это будет тренировочная площадка для местных сценаристов», — говорит Вики Олиндо, CEO Screenplay Films, крупнейшего продюсерского центра, ответственного за боевик 2016 года «Выстрел в голову» и «Гундала», индонезийский фильм о супергероях, выпущенный в 2019 году.

«Это поможет кинематографистам начать практиковаться в новых жанрах, а также научит аудиторию смотреть новые жанры индонезийского контента», — добавляет он.

На данный момент Vidio отличает доступность: сервис работает по модели freemium, а цена подписки варьируется от 29 тысяч рупий (менее $2) за доступ к большинству оригинальных серий, и до 569 тысяч рупий ($36,5) для тех, кто хочет смотреть эксклюзивные спортивные события, такие как Чемпионат мира по футболу или английская Премьер-лига.

У Netflix, крупнейшего стриминга в мире, диапазон тарифов более узкий — от 54 тысяч рупий ($3,5) до 186 тысяч рупий ($12) — в зависимости от устройства и качества трансляции.

В рамках одной подписки Vidio разрешает просмотр только на одном устройстве одновременно, и Netflix также начинает вводить это условие.

В своем маркетинге платформа делает акцент на продвижении местного контента и международных спортивных событий.

Однако по мере роста привлечение более рейтинговых режиссеров может стать проблемой: в Индонезии существует развитая киноиндустрия, но она часто сталкивается с ограниченными бюджетами и жесткой цензурой, что сказывается на качестве.

Выступая перед остальным миром, Тимо Тьяджанто, известный во всем мире своими кровавыми фильмами ужасов и боевиками, такими как «Макабр» (2009) и «Ночь приходит за нами» (2018), описал удовлетворение, которое он испытывает от охвата более широкой международной аудитории на такой платформе, как Netflix.

Он сомневается, что стриминг оказывает культурное влияние и сравнивает его с социальными сетями. По его словам, зрительские привычки пользователей заставляют таких авторов, как он, учитывать алгоритмические тенденции при запуске проекта.

Тьяджанто признает, что изобилие контента понижает его ценность: «Внезапно вы можете пропустить его так же легко, как пролистываете Instagram* или TikTok».

Медиааналитик Коуто прогнозирует, что Vidio станет прибыльным в ближайшие два-три года. Но, чтобы привлечь международное внимание, платформе необходимо будет обеспечить постоянный рост подписок. Ориентир на ближайшие 3-5 лет — 10 млн платящих клиентов. Также планируется добавить больше источников дохода, будь то за счет новой игровой функции или e-commerce.

«Vidio определенно преуспевает в плане монетизации, но ему предстоит пройти долгий путь», — отмечает Коуто.

По словам Хартоно, как только Vidio укрепит положение в Индонезии, платформа будет изучать потенциальные рынки в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке и планирует разрабатывать ориентированный на мусульман контент, как это делает Турция — поставщик мусульманского контента для всего мира.

Vidio также продолжает изучать способы использования преимуществ связей Emtek с более крупной технологической экосистемой Юго-Восточной Азии, в том числе с такими компаниями, как Grab и Bukalapak, экспериментируя с переходами между контентом и электронной коммерцией, например, продвигая варианты покупок во время просмотра видео.

«В плане контента мы полностью завладели вниманием, — говорит Хартоно. — Итак, теперь, когда мы привлекли вас, что еще мы можем сделать?».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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