Как вести бизнес в Азербайджане: регистрация, налоги, деловой этикет

Мирза Чирагов, юрист компании «ЛигалПикс», сопровождал релокацию компаний из России в страны СНГ и Грузию. В этом материале он разобрал особенности ведения бизнеса в Азербайджане.

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Экономика Азербайджана — одна из самых быстрорастущих в СНГ. ЕБРР прогнозирует рост 5% рост ВВП в стране на 2022 г. Эта цифра может оказаться и выше, учитывая рост поставок азербайджанской нефти, а также ее цену. В индексе Doing Business страна занимает 34 место среди 190 государств. Азербайджан имеет пограничный пункт пропуска с Россией.

Подавляющая часть жителей владеет русским языком на том или ином уровне. В бизнес-сообществе Баку можно свободно общаться на русском. В меньшей степени встречается хорошее знание английского у поколения 40+ (по сравнению с русским языком). Во многих учебных заведениях страны образование проводится на русском языке (от школ до высших учебных заведений).

Въезд и пребывание

В настоящее время граждане России могут прибывать в Азербайджан только авиарейсами. Сухопутные границы остаются закрытыми из-за карантинных ограничений. С 15 апреля этого года при въезде в страну более не требуется ПЦР-тест на коронавирус. Однако необходимо предоставить сертификат о прививке или перенесенном COVID-19 с QR-кодом с Госуслуг на английском языке.

Россияне могут находиться в стране без получения разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительства не более 90 дней. Среди оснований для получения РВП: обучение/трудовая деятельность/занятие предпринимательской деятельностью и т. д. РВП выдается на срок не более 1 года и может быть продлено. Государственная пошлина составит около $70.

Для нахождения в стране более 15 дней необходимо зарегистрироваться по месту пребывания. Сделать это можно бесплатно в ASAN (аналог МФЦ) или онлайн. Если вы остановились в гостинице, то процедуру производит сама гостиница. Для уверенности следует все же напомнить им об этом.

Аренда недвижимости и проезд

В среднем аренда хорошей двухкомнатной квартиры в центре Баку обойдется примерно в $500-600. Квартиру можно найти как с помощью риелтора, так и самому через разные онлайн-сервисы (включая Airbnb). Как правило, условия включают внесение депозита в размере 100% от стоимости аренды.

Аренда недвижимости под офис варьируется от $400 до $4000 в зависимости от уровня, площади и локации. В Баку есть коворкинги, где аренда рабочего места в месяц составит около $200-250. Коворкинги также представляют виртуальный офис для компаний (юридический адрес).

В стране представлены сервисы заказа такси Uber и Bolt. Проезд в общественной транспорте обойдется в $0,20.

Банковское обслуживание

Россияне могут открыть банковский счет в Азербайджане. Для этого необходим документ, подтверждающих личность (для компаний — учредительные документы). Счет может быть открыт в нескольких валютах. Его можно пополнять как в самом банке, так и в банкоматах. Международные переводы осуществляются в течение 1-2 банковских дней.

Помните, что граждане России обязаны в течение 30 дней уведомить ФНС об открытии/закрытии счета в иностранном банке. Сделать это можно лично/по почте/онлайн, через личный кабинет ФНС.

Бизнес в Азербайджане

Наиболее распространёнными формами предпринимательской деятельности в Азербайджане являются ИП и ООО (их аналоги).

Приведу небольшое сравнение.

ИП ООО Для регистрации ИП потребуется разрешение на временное проживание или вид на жительство. Необходимо также получить мобильный ID (ASAN IMZA) — аналог ЭП. Иностранный гражданин или юридическое лицо (ЮЛ) может быть учредителем (в том числе единственным) и директором компании. Срок рассмотрения — 1 день. Срок рассмотрения — 2 дня. Пошлина за регистрацию не предусмотрена. Пошлина составляет около $9. - Внесение минимального уставного капитала не требуется. Для регистрации необходимо лично обратиться в ASAN или онлайн. Там же возможно оплатить пошлину и воспользоваться услугами нотариуса. Процедуру можно делегировав иным лицам, выдав доверенность.

Учтите, что все документы должны быть переведены на азербайджанский язык.

После регистрации компании можно обратиться с заявлением на получение разрешения на временное проживание (в том числе для членов семьи).

Налогообложение

НДС в Азербайджане составляет 18%.

Есть разные факторы (доход, вид деятельности и т. п., которые влияют на некоторые виды налогов). Я представлю обобщенные показатели.

Подоходный налог для ИП составляет 20%. Необходимо также заложить в расходы оплату социальных выплат (25%) и медицинское страхование (4%), которые рассчитываются из МРОТ (в 2022 г. МРОТ составляет около $180 в месяц).

Для юридических лиц налог на прибыль составляет 20%. А вот с остальными видами платежей чуть сложнее. Социальные выплаты и медицинское страхование идентичны с ИП, однако, уплачиваются в соотношении:

социальные выплаты — 10% — работник и 15% — работодатель;

медицинское страхование — 2% работник / 2% работодатель;

кроме того, страхование по безработице — 1% (0.5% работник / 0.5% работодатель).

Налог на дивиденды составляет 10%.

Деловой этикет

Для бизнес-встреч рекомендуется соблюдать деловой (европейский) стиль одежды. Для большинства азербайджанцев важен этот аспект, поэтому лучше избегать неформальной одежды на подобных встречах. Конечно, это обобщенная практика, есть и исключения.

Обязательно рукопожатие при встрече. Хорошо знакомые мужчины могут поцеловать друг друга в щеку. Подобное между мужчиной и женщиной при встрече практически недопустимо.

Если вы пришли первым, то при появлении участника встречи рекомендуется привстать, как бы поприветствовав. Обращаться по отчеству обычно не принято. Наиболее приемлемой формой обращения является использования слова «муаллим» Дословно переводится как «учитель».. Например: «Салам, “имя” муаллим».

В Азербайджане довольно большое значение имеет личное отношение. Не стоит недооценивать нетворкинг, рекомендации знакомых и друзей. Знакомый легко может организовать нужную встречу, порекомендовать вас или даже поручиться. Подобное встречается во многих странах, однако в Азербайджане этот институт работает довольно активно.

Россияне все чаще сообщают о проблемах открытии счетов (как в Тбилиси, так и в Париже). Между тем массовых жалоб на ведение бизнеса или открытия банковского счета россиянами в Азербайджане не встречалось.

Наверное, Азербайджан подойдет не всем бизнесменам. Однако рассмотреть этот вариант определенно стоит.

Фото на обложке: Shutterstock / Leonid Andronov