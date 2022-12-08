Потребительский экстремизм: как компании бороться с ним, чтобы сохранить репутацию и нервы сотрудников

«Клиент всегда прав!», «Главное — понравиться заказчику» — фразы, с которых чаще всего начинается потребительский экстремизм. Что если клиент не прав, но признавать это отказывается?
О том, как правильно работать с токсичным клиентом, рассказал Валентин Пахомов, ведущий специалист компании по управлению репутацией в сети Sidorin Lab, деятельность которой изначально была связана с борьбой с хейтерами.
Навигация по разделам:
- С чего все началось и что такое потребительский экстремизм?
- 9 видов токсичных клиентов
- Как защититься от потребительского экстремизма и токсичных клиентов
- Что делать, если контакта с токсичным клиентом не удалось избежать
- Дипфейки как вид потребительского экстремизма и как с ними работать
- Подведем итоги
С чего все началось и что такое потребительский экстремизм?
Иногда клиент понимает первую фразу в этой статье слишком буквально и, прикрываясь законом «О защите прав потребителей», стремится получить дополнительную денежную выгоду.
Но такая ситуация возникает из-за отсутствия грамотной коммуникации между клиентом и продавцом. Клиент получил не тот результат, на который рассчитывал, и решил во что бы то ни стало взыскать с компании-исполнителя компенсацию за ущерб.
Помните историю со скандалом вокруг такси Gett и якобы попытками изнасилования пассажирки?
Она описала в своих соцсетях произошедшее, пост быстро стал вирусным. Однако компания встала на сторону таксиста, он предоставил записи с камер видеонаблюдения в машине, где видно отсутствие попытки изнасилования и неадекватное поведение клиентки.
Это и есть потребительский экстремизм и тезис «клиент всегда прав» в действии.
9 видов токсичных клиентов
Разберемся, кто такие токсичные клиенты и как отличить их от обычных недовольных.
Всех их можно поделить на две группы:
- первые не имеют определенных представлений о своих правах и обязанностях, и с такими чаще всего можно договориться после обсуждения реального положения дел;
- вторые прекрасно осведомлены о своих правах и не постесняются ими воспользоваться ради получения дополнительной выгоды. Цель таких потребителей — нажиться за счет бизнеса.
Токсичные клиенты бывают разными, и для каждого нужен свой подход.
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Те, кто думают, что все знают
- просто слушать,
- не принимать их слова близко к сердцу,
- делать по-своему.
В идеале с такими лучше вообще не работать — замучают советами, а потом комментариями, что сами бы справились гораздо лучше.
Те, кто молчат и не дают подробностей
- задавать вопросы,
- все объяснять.
Нужно добывать информацию от них любыми доступными способами. Объяснять им, что сотрудничать — в интересах клиента, и не начинать работу на свой страх и риск — иначе высока вероятность, что клиент останется недоволен.
Те, кто всегда недоволен
- конкретика.
Четко пропишите в договоре все детали. Если делаете проект для такого клиента — обязательно укажите количество бесплатных правок и дополнений, или вы рискуете полгода закрывать месячный KPI.
Те, кто по знакомству
- не поддаваться на провокации,
- четко обозначить, что вы можете сделать по договору.
«Друг Марии Васильевны», «брат Игоря Петровича» — такие клиенты уверены, если они пришли по знакомству, то им полагается скидка за лояльность и срок выполнения их проекта должен быть короче.
Поддаваться на провокации не стоит, если вы не хотите работать бесплатно. У вас должна быть четкая система лояльности для постоянных клиентов.
Те, кто не уверен, что стоило к вам обращаться
- помочь сделать выбор.
И убедить, что ваша услуга им действительно необходима. Это работа менеджера продаж, и стоит заранее убедиться, что он обладает даром ненавязчивого убеждения сомневающихся клиентов.
Те, кто ничего не решает или клиент — «доверенное лицо»
- выйти на ЛПР.
Это промежуточное звено, которое не имеет права голоса и подписи. Можно попробовать самим выйти на ЛПР, иначе придется сотрудничать с доверенным лицом и смириться с тем фактом, что он будет каждую правку согласовывать с начальством.
К сожалению, заранее понять степень самостоятельности доверенного лица нельзя.
Те, кто не хочет платить
- четко ограничить размер скидок,
- не менять своих правил.
Таким намного интереснее получить скидку, чем увидеть итоговый результат. Что можно сделать? Четко ограничить размер скидок и не менять своих правил. И по возможности не работать с теми, кто не готов платить.
Те, кто требуют к себе постоянного внимания
- четко составленный договор.
Они будут требовать вашего внимания 24/7 и не признавать, что у ваших сотрудников тоже есть законные выходные. Здесь поможет четко составленный договор со всеми нюансами правил взаимодействия вашей компании и клиента.
Клиенты смешанного типа
В этом случае подходы к работе с ними придется комбинировать.
Как защититься от потребительского экстремизма и токсичных клиентов
Никто не может гарантировать, что у вас никогда не будет токсичных клиентов и вы будете защищены от потребительского экстремизма, но есть правила, которые помогут подготовиться к встрече с таким клиентом:
- Своевременно предоставляйте потребителю полную информацию о товарах и услугах
Очень часто именно пренебрежение продавца к деталям или ошибки в документах позволяют потребителю заявить свои претензии.
- Обучайте персонал работе с трудными клиентами
Научите менеджеров реагировать четко по инструкции в конфликтных ситуациях, установите порядок действий как для стандартных, так и для нестандартных ситуаций.
- Ведите учет претензий и отвечайте на каждую из них
Срок ответа на претензию обычно зависит от ее сути и регулируется законом.
Чтобы избежать проблемных ситуаций — возьмите за правило извещать клиента, о том, что:
- претензия принята — в течение 24 часов;
- развернутый ответ будет дан в течение 5 суток. Если вы точно знаете, что этого времени не хватит, сообщите об этом клиенту и дайте ответ, как только это станет возможным.
- Не экономьте на видеонаблюдении
Такая мера предосторожности требует грамотного оформления, иначе можно столкнуться с претензиями о неправомерной съемке. Табличка «ведется видеонаблюдение» около входа в помещение обезопасит вас от претензий.
- Не нарушайте свой tone of voice
Старайтесь не проявлять эмоции или агрессию в ходе коммуникации с токсичным клиентом. Важно сохранять разговор в дружелюбном тоне, не оскорблять клиента и не переходить на личности.
Старайтесь игнорировать злость в вашу сторону.
- Следите за своей репутацией в интернете
Если ваша репутация в сети не в порядке — любой скандал грозит вам серьезными репутационными проблемами. Лучше заранее подготовить прочную репутационную базу, которая поможет пережить кризисный момент, чем потом искать пути восстановления испорченного имени.
- Если возникают сложности — обращайтесь к юристам
Грамотно составленные договоры избавят от ряда проблем с самого начала. Юрист поможет законно отстаивать ваши права и разъяснить клиенту ситуацию с юридической стороны.
- Если дело дошло до суда — будьте активны
В такой ситуации ваша главная задача — отстоять свое имя.
Что делать, если контакта с токсичным клиентом не удалось избежать
Установите четкие границы
С самого начала работы согласуйте подробное ТЗ, сразу оговорите все сроки, промежуточные и финальные; обозначьте порядок внесения изменений в проект и количестве возможных правок.
Если клиент нарушает установленные правила — обратите на это внимание и предложите вернуться к первоначальным условиям.
Научитесь говорить «нет»
Вы можете сказать нет, если клиент просит сделать что-то, что не входит в договор. Вы не обязаны объяснять причину отказа.
Отказывайте дружелюбно, но уверенно и, если это не работает, отказывайте на языке денег: озвучьте стоимость дополнительных услуг. Если клиент не хочет платить — он может отказаться от этой задачи.
Не позволяйте неорганизованным клиентам влиять на ваше расписание
Откажитесь от работы вне графика. Договоритесь о гибких сроках, если это возможно. Поработайте с каналами связи: будет лучше, если клиент будет общаться только с одним менеджером.
Поощряйте сотрудничество
Такая модель очень эффективна — клиент будет чувствовать, что вы его слышите и прислушиваетесь к нему, вы оба работаете ради одной и той же цели.
Покажите клиенту, что у взаимного сотрудничества есть немало плюсов.
Определите, нет ли проблемы во взаимоотношениях
Может, ваш клиент вовсе не токсичный? У него мог быть неприятный опыт сотрудничества.
Выясните, беспокоится ли он о результате и если да, то почему. Поможет декомпозировать задачу на небольшие этапы, чтобы клиент мог наблюдать прогресс.
Дипфейки как вид потребительского экстремизма и как с ними работать
Раньше к такому методу прибегали в основном конкуренты и мошенники, но теперь распространением фейковой информации не гнушаются и недовольные клиенты.
С дипфейками нужно бороться оперативно:
- Напишите жалобу на ресурс, где обнаружили фейк;
- Обучайте сотрудников мерам безопасности, чтобы предупредить утечку данных, которыми могут воспользоваться злоумышленники;
- Изучайте вопрос киберпреступности и инвестируйте в технологии, которые могут вас обезопасить.
В 2019 году к нам обратилась крупная строительная компания с проблемой неконструктивного негатива в закрытых чатах мессенджеров, на форумах и в социальных сетях. Клиенты выискивали несуществующие недостатки в купленных квартирах и требовали компенсаций.
Нашей основной задачей было минимизировать ущерб и восстановить репутацию компании в сети.
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Как работать с клиентскими отзывами: своевременная реакция и ответы на негатив
Что мы сделали:
- провели мониторинг упоминаний, анализ поисковой выдачи;
- применили комплекс мер по нивелированию как уже опубликованного, так и появляющегося негатива;
- продвинули ранее созданные положительные ресурсы в топе выдачи по брендовым и репутационным запросам;
- собрали всю информацию о злоумышленниках, которые навязывали мнение и создавали негатив, и разоблачили их.
Оказалось, что основным недоброжелателем была женщина средних лет, которая специально создавала негативные инфоповоды и шантажировала застройщика.
В итоге аудитория перестала поддерживать митинги и помогать распространять негатив в сети. Негативные инфоповоды исчезли.
Выводы из кейса:
- Отслеживайте негатив и реагируйте на него оперативно;
- Публично прокомментируйте ситуацию распространения клеветы о вашей компании;
- Найдите источник распространения негатива и устраните его;
- Обязательно проведите работу по нивелированию негатива в поисковой выдаче и замену его на позитивные упоминания (работа с инструментами SERM);
- Создайте новые положительные инфоповоды с упоминанием компании.
Фейки могут нанести серьезный ущерб не только вашей репутации, но и финансовому благополучию вашей компании, оставлять их без внимания — непозволительно.
Помните, что решающий фактор в такой ситуации — время.
Следите за инфополем, чтобы не пропустить всплеск негатива. Существуют сервисы, позволяющие мониторить информацию в интернете по запросам «название/фамилия гендира/фамилия зама + “скандал”».
Настройте оповещения на эти упоминания и реагируйте, как только система оповестит о резко возросшем количестве подобных запросов. Чтобы отреагировать быстро, нужно подготовить карту кризисных ситуаций и карту реакций, которые помогут оперативно нивелировать негатив.
Подведем итоги
- От потребительского экстремизма никто не застрахован. Какие-то области подвержены больше (сфера обслуживания, электронная коммерция, недвижимость), какие-то — меньше. Риск есть всегда, и об этом нужно помнить;
- Постарайтесь себя обезопасить: обеспечьте прочную правовую базу, пропишите все нюансы эксплуатации вашего продукта, даже самые очевидные;
- Оставайтесь вежливыми в диалоге с клиентом, подготовьте сотрудникам алгоритм действий в нестандартных ситуациях;
- Предупреждайте посетителей в сети, что вы используете персональные данные и сервисы cookie, прописывайте дисклеймеры — отказы от ответственности, «проконсультируйтесь со специалистом», «не является лекарством»;
- Следите за репутацией бренда в интернете и будьте готовы быстро реагировать на негатив.
Фото на обложке: Shutterstock / fizkes
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