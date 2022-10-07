Быстрая релокация ― с визой и без. Какие направления доступны для инвесторов из России?

Чтобы оформить иммиграционный статус, совсем необязательно ждать в России. О том, какие направления сегодня доступны для россиян, желающих быстро выехать за рубеж, чтобы ждать там оформления ВНЖ или гражданства, рассказывает вице-президент Russia Sotheby’s International Realty Елена Мариничева.

Если есть шенгенская виза

Кипр

ПМЖ Кипра оформляется за инвестиции в недвижимость или приобретение доли в местной компании. Минимальный размер инвестиций — €300 000, срок оформления — 3-6 месяцев.

Долететь до Кипра сегодня можно из Москвы с пересадками в Ереване, Каире и ОАЭ — это самые популярные маршруты. Время в пути — от 11 часов.

Больше по теме смотрите в Relocation Map — интерактивном гиде «РБ.РУ» по сервисам и компаниям, связанным с релокацией

Португалия

В Португалии действует программа Golden Visa, по которой можно получить ВНЖ за инвестиции в недвижимость (от €280 000) или в доли местных компаний (от €1.000 000), а также за создание 10 рабочих мест. Оформление занимает от 9 месяцев.

Самый быстрый маршрут — из Москвы в Лиссабон с пересадкой в Дубае или Стамбуле. Время в пути от 17 часов.

Испания

В Испании сейчас доступна программа — Golden Visa за покупку недвижимости от €500 000, срок оформления 3-4 месяца.

Быстрее всего получится добраться из Москвы до Барселоны через Стамбул или Дубай. Время в пути займет от 17 часов.

Читайте по теме:

Как мы хотели попробовать год пожить в Европе, но остались в Испании и построили международный бизнес

Гид по релокации: личный опыт переезда всей компанией на Кипр

Франция

Во Франции можно оформить ВНЖ на основании финансовой независимости или «Визу гостя». Для этого нужно доказать, что у вас есть пассивный источник дохода за пределами страны от €3 000 в месяц, а также место жительства — в аренду или собственность. Стоимость оформления от €15 000, срок 3-4 месяца.

Ближайшие доступные рейсы до Парижа — с пересадками в Стамбуле, либо в Ереване и Кишиневе. Время в пути — от 9 часов.

Италия

Как и во Франции, в Италии доступно ВНЖ на основании финансовой независимости. Пассивный источник дохода должен составлять от €45 000/год на семью из трех человек. Кроме того, необходимо наличие места жительства, недвижимость можно купить или арендовать. Стоимость оформления: от €15 500, срок — 4-6 месяцев.

В Италию можно улететь через Ереван и Афины, а также через все те же Стамбул или Дубай. Время в пути — от 14 часов.

Греция

В Греции можно получить ВНЖ по программе «Цифровые кочевники». Для этого необходимо наличие места жительства (купленное/в аренду) и трудового договора с ежемесячной оплатой труда от €3 500. Стоимость оформления: от €16 000, срок от 2 месяцев.

Добраться до Греции из Москвы также можно через Стамбул или Дубай. Дорога займет от 8 часов.

Если шенгенской визы нет

Даже если визы у инвестора нет, он может уехать за рубеж и уже на месте ждать оформления иммиграционного статуса. Такой вариант возможен для тех, кто инвестирует в недвижимость Турции, ОАЭ, Таиланда, Грузии и стран Латинской Америки.

Турция

Оформить ВНЖ можно за инвестиции в недвижимость на сумму кадастровой стоимости от $50 000 или $75 000, а гражданство — за инвестиции от $400 000. Недвижимость оформляется в собственность быстро — за 3-4 дня. Срок оформления ВНЖ — 1-2 месяца. При этом находиться без визы в стране можно 90 дней из 180.

В Турцию можно улететь прямым рейсом. Время в пути из Москвы — около 5 часов. На перелет с пересадками в Махачкале или Сочи уйдет около 20 часов.

ОАЭ

В Эмиратах можно получить ВНЖ за инвестиции от $180 000. При этом возможна рассрочка (первый взнос — $40 000, а далее — рассрочка на 5 лет). Срок оформления недвижимости в собственность 2-3 недели. Срок оформления ВНЖ — 2-4 недели. Без визы можно находиться в стране 90 дней.

Улететь в ОАЭ сегодня можно с пересадкой в Сочи или Душанбе за 9-20 часов.

Читайте также:

ВНЖ и покупка недвижимости в Турции — что нужно знать?

«Нужно понимать, что в Дубае вы не будете работать с локалами — вы будете работать со всем миром»

Таиланд

Инвестиционную визу страны можно получить за покупку недвижимости на сумму от $270 000. Срок оформления недвижимости в собственность — 30 дней. Срок оформления визы: 2-3 месяца. Жить в стране без визы можно в течение 45 дней.

Перелет в Таиланд с пересадками в Дубае или Тегеране, Стамбуле и даже Мумбае может занять от 15 часов до двух дней.

Грузия

Вид на жительство в стране можно получить за инвестиции в недвижимость от $100 000. Срок оформления в собственность — 30 дней. Срок оформления ВНЖ — 2-3 месяца. Срок безвизового пребывания в стране — 360 дней.

Самый быстрый маршрут — из Москвы в Тбилиси с пересадкой в Ереване. Время в пути от 4 часов.

Страны Латинской Америки

Еще одна возможность получить иммиграционный статус. ВНЖ Мексики можно оформить за инвестиции на сумму от $137 000 в компании или от $200 000 — в недвижимость. Оформление займет 3-5 месяцев.

ВНЖ Аргентины доступно за инвестиции в компании от $100 000, оформление — 2-3 месяца. В Коста-Рике можно получить ВНЖ за покупку недвижимости на сумму от $150 000 (оформление займет 6-9 месяцев).

В Панаме ВНЖ доступно для инвесторов, которые купили недвижимость на сумму $300 000 (оформление — 1-2 месяца).

Находиться в перечисленных странах без визы можно 90 дней. Быстрее всего получится добраться из Москвы до Буэнос-Айреса с несколькими пересадками — например в городе Доха арабского государства Катар и в бразильском Сан-Паулу. Время в пути — около двух дней. Чтобы добраться до Панамы через Баку, Милан, Хьюстон или Вашингтон, также потребуется около двух дней.

Фото на обложке: Shutterstock / Freebird7977