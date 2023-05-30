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Налоговые льготы для ИТ-компаний: что можно успеть до 1 июня

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Мария Кабанова
Мария Кабанова

Старший юрист практики налогообложения Seamless Legal

Анастасия Удальцова

1 июня для ИТ-компаний истекает срок ежегодной подачи формы подтверждения своей государственной аккредитации. А до 1 июля Минцифры проведут проверку поданных заявлений и, вероятно, проведут на их основании очередную чистку реестра: ранее они анонсировали возможность лишения аккредитации для примерно двух тысяч ИТ-компаний.

О том, что может дать в этом случае аккредитация и как ее получить, объяснила Мария Кабанова, старший юрист практики налогообложения Seamless Legal.

Налоговые льготы для ИТ-компаний: что можно успеть до 1 июня

Содержание:

 

Критерии аккредитации

До середины прошлого года получить аккредитацию было довольно просто: для этого было достаточно осуществлять деятельность под профильным кодом ОКВЭД.

На практике это иногда приводило к злоупотреблениям, когда льготы получали непрофильные компании, в связи с чем в прошлом году Минцифры уже проводили масштабные чистки реестра.

Осенью прошлого года критерии аккредитации заметно усложнились — теперь, помимо ведения деятельности под профильным кодом ОКВЭД, компания:

  • должна соответствовать дополнительным критериям по доле доходов от профильной деятельности,
  • уровню заработной платы сотрудников,
  • размещать на своем сайте информацию о деятельности и продуктах.

Помимо этого, такая ИТ-компания должна предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны и не допускать наличия налоговых недоимок в сумме, превышающей 3 тыс. рублей. Последний критерий вызвал много разногласий с бизнесом, поскольку недоимка в такой сумме может зачастую возникать и по техническим причинам — в том числе, связанным с переходом на ЕНС в 2023 году, но при этом ставить под угрозу аккредитацию компании.

ИТ-компании должны подтверждать свою аккредитацию ежегодно — в 2023 году такую форму можно подать до 1 июня.

При этом компании, применяющие в 1 квартале налоговые льготы, речь о которых пойдет ниже, освобождены от обязанности подтверждать аккредитацию в 2023 году, но все равно могут попасть под проверку.

 

Льготы, которые дает аккредитация

Аккредитованным ИТ-компании сейчас доступны следующие налоговые льготы:

  • Нулевая ставка налога на прибыль;
  • Сниженный тариф страховых взносов в размере 7,6%стандартный тариф составляет около 30%.

Для применения этих льгот компании нужно доказать, что она получает не менее 70% своего дохода от квалифицированной ИТ-деятельности.

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Критерии отнесения ИТ-деятельности к квалифицированной прописаны в налоговом законодательстве, и зачастую требуют детального анализа.

  • Как правило, все то, что относится непосредственно к работе над программным кодом — разработка, адаптация или модификация — безоговорочно считается квалифицированным доходом.
  • Для вспомогательных видов деятельности, таких как установка, тестирование или сопровождение, уже действуют дополнительные критерии — чтобы они попали в квалифицированный доход, над кодом ПО, к которому такая деятельность относится, должен поработать сам налогоплательщик, или лицо, входящее с ним в одну группу (таких лиц тоже четко определяет налоговое законодательство).
  • Сложнее приходится с квалификацией менее стандартных форм ИТ-деятельности: например, когда поддержка осуществляется через консультирование, а адаптация ПО — через сбор и передачу разработчику обратной связи от пользователей. Зачастую таким компаниям приходится покопаться в формулировках гражданского законодательства и профильных ГОСТов, чтобы квалифицировать свою деятельность корректно, хотя и это не полностью защищает от альтернативной трактовки налоговых органов.

Несмотря на то что форма договора, по которому ведется ИТ-деятельность, для применения льгот прямо значения не имеет, над формулировками стоит поработать детально — зачастую упоминание широкого перечня функционала исполнителя в шаблонных договорах и актах наталкивает налоговый орган на мысль, что деятельность квалифицирована некорректно, и это повышает риск разногласий с ними.

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Помимо этого действуют и секторальные ограничения на применение льгот: например, льготы не действуют для ИТ-деятельности, связанной с получением банковских или финансовых услуг.

Применение льгот ограничено для компаний с преобладающим государственным участием или затеявшим реорганизацию после 1 июля 2022 года.

 

Мораторий на налоговые проверки

В отношении аккредитованных ИТ-компаний до 3 марта 2025 года действует мораторий на проведение выездных налоговых проверок, что по факту дает таким компаниям некоторую передышку в части контрольных мероприятий.

Но рассматривать этот мораторий в качестве индульгенции не стоит: по его окончанию налоговые органы смогут проверить весь трехлетний период применения налоговых льгот и доначислить необходимые налоги.

  1. Помимо этого, мораторий не является абсолютным: по факту он может быть преодолен решением руководителя вышестоящего налогового органа или его заместителя.
  2. Наконец, мораторий распространяется только на выездные проверки. Камеральные проверки в это время проводятся налоговыми органами в обычном порядке.

Любопытно, что мораторий введен документом неоднозначной юридической силы — письмом ФНС России, которое к тому же ссылается на утративший силу порядок аккредитации. Но на практике налоговые органы мораторий все же пока соблюдают, к тому же Минцифры вызывалось выступать медиатором в случаях нарушения моратория.

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Хорошая новость, что мораторий применяется ко всем аккредитованным ИТ-компаниям, вне зависимости от того, выполняют ли они условия применения налоговых льгот, описанные выше.

 

Дополнительные налоговые льготы для программного обеспечения из единого реестра

Параллельно с государственной аккредитацией ИТ-компаний в РФ существует возможность внести разработанное программное обеспечение (ПО) в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Критерии попадания в этот реестр довольно жесткие:

  1. ПО должно преимущественно принадлежать российским собственникам,
  2. использоваться на всей территории РФ без ограничений,
  3. генерировать не более 30% иностранной выручки.

Включение ПО в реестр расширяет возможности для применения налоговых льгот: например, для ПО из реестра возможно применение льгот, если оно используется для оказания услуг в области онлайн образования или предоставления доступа к аудиовизуальному контенту.

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Помимо этого, включение ПО в реестр позволяет освобождать от НДС операции, связанные с реализацией или предоставлением прав на такое ПО. Но на практике эта льгота не всегда приносит выгоду компаниям, поскольку они теряют возможность принимать к вычету и возмещать из бюджета НДС, связанный с такой деятельностью.

 

Важные вопросы для ИТ-компаний

Действительно, в прошлом году ИТ-отрасль российской экономики получила беспрецедентные меры поддержки. Помимо основных льгот, описанных выше, действуют:

  • и более специфические налоговые преференции (например, ускоренная амортизация для решений в области искусственного интеллекта),
  • и неналоговые меры поддержки (в виде грантов, кредитов и мер поддержки сотрудников).

При этом, рассчитывая экономику ИТ-проекта, нужно учитывать и возможные подводные камни — например, риск оспаривания самой аккредитации или причитающихся налоговых льгот (в том числе, по формальным критериям, таким как допущение номинальной налоговой недоимки).

Стоит помнить, что льготы ограничены во времени и их применимость после окончания 2024 года еще неясна.

Важно понимать, что применение налоговых льгот должно начинаться уже на этапе их планирования — с вниманием нужно относиться как к квалификации своего продукта, так и к формулировкам договорного оформления операций с этим продуктом. Для ИТ-бизнесов, экономика которых во многом опирается на получение льгот, должная юридическая и бухгалтерская поддержка их получения должна становиться одним из приоритетов.

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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