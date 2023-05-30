Налоговые льготы для ИТ-компаний: что можно успеть до 1 июня

1 июня для ИТ-компаний истекает срок ежегодной подачи формы подтверждения своей государственной аккредитации. А до 1 июля Минцифры проведут проверку поданных заявлений и, вероятно, проведут на их основании очередную чистку реестра: ранее они анонсировали возможность лишения аккредитации для примерно двух тысяч ИТ-компаний.
О том, что может дать в этом случае аккредитация и как ее получить, объяснила Мария Кабанова, старший юрист практики налогообложения Seamless Legal.
Содержание:
- Критерии аккредитации
- Льготы, которые дает аккредитация
- Мораторий на налоговые проверки
- Дополнительные налоговые льготы для программного обеспечения из единого реестра
- Важные вопросы для ИТ-компаний
Критерии аккредитации
До середины прошлого года получить аккредитацию было довольно просто: для этого было достаточно осуществлять деятельность под профильным кодом ОКВЭД.
На практике это иногда приводило к злоупотреблениям, когда льготы получали непрофильные компании, в связи с чем в прошлом году Минцифры уже проводили масштабные чистки реестра.
Осенью прошлого года критерии аккредитации заметно усложнились — теперь, помимо ведения деятельности под профильным кодом ОКВЭД, компания:
- должна соответствовать дополнительным критериям по доле доходов от профильной деятельности,
- уровню заработной платы сотрудников,
- размещать на своем сайте информацию о деятельности и продуктах.
Помимо этого, такая ИТ-компания должна предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны и не допускать наличия налоговых недоимок в сумме, превышающей 3 тыс. рублей. Последний критерий вызвал много разногласий с бизнесом, поскольку недоимка в такой сумме может зачастую возникать и по техническим причинам — в том числе, связанным с переходом на ЕНС в 2023 году, но при этом ставить под угрозу аккредитацию компании.
ИТ-компании должны подтверждать свою аккредитацию ежегодно — в 2023 году такую форму можно подать до 1 июня.
При этом компании, применяющие в 1 квартале налоговые льготы, речь о которых пойдет ниже, освобождены от обязанности подтверждать аккредитацию в 2023 году, но все равно могут попасть под проверку.
Льготы, которые дает аккредитация
Аккредитованным ИТ-компании сейчас доступны следующие налоговые льготы:
- Нулевая ставка налога на прибыль;
- Сниженный тариф страховых взносов в размере 7,6%.
Для применения этих льгот компании нужно доказать, что она получает не менее 70% своего дохода от квалифицированной ИТ-деятельности.
Читайте по теме: IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
Критерии отнесения ИТ-деятельности к квалифицированной прописаны в налоговом законодательстве, и зачастую требуют детального анализа.
- Как правило, все то, что относится непосредственно к работе над программным кодом — разработка, адаптация или модификация — безоговорочно считается квалифицированным доходом.
- Для вспомогательных видов деятельности, таких как установка, тестирование или сопровождение, уже действуют дополнительные критерии — чтобы они попали в квалифицированный доход, над кодом ПО, к которому такая деятельность относится, должен поработать сам налогоплательщик, или лицо, входящее с ним в одну группу (таких лиц тоже четко определяет налоговое законодательство).
- Сложнее приходится с квалификацией менее стандартных форм ИТ-деятельности: например, когда поддержка осуществляется через консультирование, а адаптация ПО — через сбор и передачу разработчику обратной связи от пользователей. Зачастую таким компаниям приходится покопаться в формулировках гражданского законодательства и профильных ГОСТов, чтобы квалифицировать свою деятельность корректно, хотя и это не полностью защищает от альтернативной трактовки налоговых органов.
Несмотря на то что форма договора, по которому ведется ИТ-деятельность, для применения льгот прямо значения не имеет, над формулировками стоит поработать детально — зачастую упоминание широкого перечня функционала исполнителя в шаблонных договорах и актах наталкивает налоговый орган на мысль, что деятельность квалифицирована некорректно, и это повышает риск разногласий с ними.
Помимо этого действуют и секторальные ограничения на применение льгот: например, льготы не действуют для ИТ-деятельности, связанной с получением банковских или финансовых услуг.
Применение льгот ограничено для компаний с преобладающим государственным участием или затеявшим реорганизацию после 1 июля 2022 года.
Мораторий на налоговые проверки
В отношении аккредитованных ИТ-компаний до 3 марта 2025 года действует мораторий на проведение выездных налоговых проверок, что по факту дает таким компаниям некоторую передышку в части контрольных мероприятий.
Но рассматривать этот мораторий в качестве индульгенции не стоит: по его окончанию налоговые органы смогут проверить весь трехлетний период применения налоговых льгот и доначислить необходимые налоги.
- Помимо этого, мораторий не является абсолютным: по факту он может быть преодолен решением руководителя вышестоящего налогового органа или его заместителя.
- Наконец, мораторий распространяется только на выездные проверки. Камеральные проверки в это время проводятся налоговыми органами в обычном порядке.
Любопытно, что мораторий введен документом неоднозначной юридической силы — письмом ФНС России, которое к тому же ссылается на утративший силу порядок аккредитации. Но на практике налоговые органы мораторий все же пока соблюдают, к тому же Минцифры вызывалось выступать медиатором в случаях нарушения моратория.
Читайте также: Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
Хорошая новость, что мораторий применяется ко всем аккредитованным ИТ-компаниям, вне зависимости от того, выполняют ли они условия применения налоговых льгот, описанные выше.
Дополнительные налоговые льготы для программного обеспечения из единого реестра
Параллельно с государственной аккредитацией ИТ-компаний в РФ существует возможность внести разработанное программное обеспечение (ПО) в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.
Критерии попадания в этот реестр довольно жесткие:
- ПО должно преимущественно принадлежать российским собственникам,
- использоваться на всей территории РФ без ограничений,
- генерировать не более 30% иностранной выручки.
Включение ПО в реестр расширяет возможности для применения налоговых льгот: например, для ПО из реестра возможно применение льгот, если оно используется для оказания услуг в области онлайн образования или предоставления доступа к аудиовизуальному контенту.
Читайте по теме: Зачем нужен реестр российского ПО и как туда попасть
Помимо этого, включение ПО в реестр позволяет освобождать от НДС операции, связанные с реализацией или предоставлением прав на такое ПО. Но на практике эта льгота не всегда приносит выгоду компаниям, поскольку они теряют возможность принимать к вычету и возмещать из бюджета НДС, связанный с такой деятельностью.
Важные вопросы для ИТ-компаний
Действительно, в прошлом году ИТ-отрасль российской экономики получила беспрецедентные меры поддержки. Помимо основных льгот, описанных выше, действуют:
- и более специфические налоговые преференции (например, ускоренная амортизация для решений в области искусственного интеллекта),
- и неналоговые меры поддержки (в виде грантов, кредитов и мер поддержки сотрудников).
При этом, рассчитывая экономику ИТ-проекта, нужно учитывать и возможные подводные камни — например, риск оспаривания самой аккредитации или причитающихся налоговых льгот (в том числе, по формальным критериям, таким как допущение номинальной налоговой недоимки).
Стоит помнить, что льготы ограничены во времени и их применимость после окончания 2024 года еще неясна.
Важно понимать, что применение налоговых льгот должно начинаться уже на этапе их планирования — с вниманием нужно относиться как к квалификации своего продукта, так и к формулировкам договорного оформления операций с этим продуктом. Для ИТ-бизнесов, экономика которых во многом опирается на получение льгот, должная юридическая и бухгалтерская поддержка их получения должна становиться одним из приоритетов.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries пресек 70% «самовыкупов» благодаря компьютерным алгоритмам
- 2 Роскомнадзор могут наделить правом блокировать рекомендательные сервисы — «Ведомости»
- 3 Хакеры атаковали IT-инфраструктуру «Сколково»
- 4 Выполняют команды, помогают планете и работают амбассадорами — что уже умеют роботы-животные?
- 5 Самые интересные и высокооплачиваемые вакансии мая в стартапах
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2023
30 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023
31 мая 2023