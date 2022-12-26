Маркетплейсы для МСП, новые «пеи», больше госконтроля: что ждет финтех в 2023 году

Дмитрий Гнилица, директор по B2B-продуктам «ЮMoney», рассказал, как развивался финтех с начала 2022, и сделал несколько выводов о том, что ждет этот сектор в следующем году.

Несколько лет назад Россия вошла в тройку лидеров по использованию финтех-услуг в бизнесе, а по переводам и платежам стала первой. Сегодня финтех-сервисы остаются не менее популярными, а требования пользователей и бизнеса к этим решениям постоянно растут.

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Вызовы для финтеха в 2022 году

В начале этого года финтех-эксперты ожидали, что сектор будет ориентироваться прежде всего на «умные продажи»:

продукты, основанные на искусственном интеллекте, метавселенные, соединяющие онлайн и офлайн, финансовые ESG-продукты.

Но в итоге у бизнеса появились более актуальные задачи: заменить ушедшие «пеи» новыми платежными методами, найти решения для трансграничных платежей и переводов, обеспечить себе и своим клиентам информационную безопасность.

1. Уход Apple Pay и Google Pау

В этом году мы наблюдаем быстрый рост альтернативных платежных методов в онлайне и офлайне. Это SberPay, оплата по QR-коду, кошельки.

По данным центра аналитического исследования НАФИ, даже уход Apple Pay и Google Pау не заставил людей снова привыкать к вводу данных карты во время онлайн-шопинга.

Российский финтех по-прежнему испытывает сложности с мобильными сценариями оплаты. Компании пытаются компенсировать потери в конверсии любыми способами.

Одна из таких возможностей для роста в новых условиях — токенизация и сохранение карт в сервисах без сертификации по стандарту PCI DSS. Такие финансовые решения помогают хранить данные карт покупателей и предзаполнять соответствующие поля на страницах оплаты.

2. Рост DDos-атак и поиск решений в сфере ИБ

Разработка решений в сфере информационной безопасности — это еще один вызов для финтеха. В этом году из России ушли некоторые зарубежные сервисы, в частности антифрод ThreatMetrix от Lexis. Стало больше взломов и DDoS-атак на сервисы.

Все это заставило бизнес срочно искать альтернативные решения и параллельно поддерживать безопасность своих сервисов на высоком уровне.

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Но финтех и тут оперативно отреагировал: в кратчайшие сроки появились новые решения для безопасности. Это, например, сервисы от компании Bi.Zone или методы для предотвращения кибератак от Group IB.

В 2022 году бизнесу приходится постоянно балансировать между безопасностью и конверсией: определять уровень риска каждого платежа:

если пускать все платежи подряд, можно разориться на штрафах и чарджбеках;

если слишком «закрутить гайки», то платежная конверсия сильно упадет.

Поддерживать такой баланс без качественных технологических решений — сложная задача.

Мировые тренды финтеха

1. Сегментация аудитории

Мировой тренд на финтех-рынке — сегментация: бизнес стремится предложить узкой аудитории решение, созданное специально под ее потребности.

Развиваются, например, сервисы для управления семейным бюджетом и подростковый банкинг.

В начале 2022 года инвестиции привлек индонезийский сервис Whiz. Его задача — повышать финансовую грамотность среди подростков, особенно в странах Азии.

2. Режим одного окна

Растут и B2B-платформы (Embedded Finance), в которые интегрировано много разных сервисов.

Это, например, сервис Valari, с помощью которого малый бизнес может получать все услуги — факторинг, BNPL и т. д. — в одном окне.

3. Упрощение продукта для расширения аудитории

К финтех-сценариям становится больше требований. Сначала решения внедряют большие игроки, а уже потом — средний и малый бизнес. Порог входа постоянно упрощается.

Похожую стратегию использует, например, Tesla: компания начинала с дорогих спорткаров, но постепенно снижала цены и упрощала продукт, чтобы расширить аудиторию.

Тренды финтеха в России

1. Простые коробочные решения

Подход как у Tesla использует и российский финтех. Сложные продукты упрощаются и становятся доступны более широкой аудитории.

Например, раньше всплывающая форма оплаты на сайте или в мобильном приложении, платежный виджет, была доступна только крупному бизнесу. Микробизнес не мог позволить встроить оплату на сайт, ведь для этого требовалась команда разработки. Сейчас же он доступен любой компании.

Аналогичная история со счетами для программ лояльности. Порог входа в продукт постоянно снижается, и все для того, чтобы магазины могли повышать конверсию и маржинальность.

2. Борьба за маржинальность клиентской базы среди российских банков и финтех-компаний

Большую роль тут играют Центробанк и НСПК.

Карта векторов цифровизации от ЦБ показывает реальное положение дел. Чтобы повысить маржинальность одного клиента, российские маркетплейсы выпускают карты, запускают программы лояльности, подключают сервисы кредитования и таким образом дают малому бизнесу доступ к большой аудитории, а за дополнительную комиссию берут на себя продвижение, логистику, платежи.

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У малого бизнеса появляется возможность пользоваться этими финансовыми инструментами, сосредоточившись на своем продукте и ценообразовании.

3. Развитие сервисов кредитования

В 2022 году из-за роста цен приоритеты покупателей смещаются со спонтанных покупок на базовые — еду, аренду жилья, оплату коммунальных услуг. Это повышает актуальность сервисов кредитования.

Для бизнеса кредитование — это возможность получить новых клиентов и увеличить продажи существующей аудитории. Когда падает платежеспособность покупателей, доля потенциальной аудитории сужается:

риск-политика компании ужесточается,

доходы снижаются, а расходы растут.

Бизнесу кредитование позволит повысить средний чек за счет того, что покупатель может позволить себе больше покупок в кредит. Однако для владельцев бизнеса кредит в итоге всегда дороже, чем другие платежные методы:

из-за рисков дебиторки, инфляции, дорогой операционки тех, кто выдает кредит.

Будущее финтеха в России

Уже в ближайшем будущем фокус банков сместится: если раньше ради завоевания аудитории ставки делали на низкие цены, то теперь важнее всего будет доходность.

Это отразится и на маркетинговых программах, и на конфигурациях продуктов.

Пять ключевых трендов будущего

Платить по QR-коду будут чаще. По данным ЦБ России, в 2022 году оборот продаж с использованием этого метода растет очень высокими темпами, примерно в два раза от квартала к кварталу. В 2023 году темпы роста будут еще больше.

Станет больше B2B-платформ и маркетплейсов для малого и среднего бизнеса.

Идентификация клиентов — и людей, и бизнеса — продолжит перемещаться в онлайн. У всех должна быть возможность получить услуги «здесь и сейчас».

Банки и финтех-компании будут покупать интересные стартапы, чтобы получить ценные кадры и технологии и быстро завоевать сегмент.

Государство станет внимательнее следить за движением денежных потоков. Для компаний это означает, что комплаенс-задач будет больше.

Условно, в будущем можно будет использовать идентификацию из одного банка в другом и получать финансовые услуги моментально.

Усиление регулирования будет происходить через создание платформ. Помимо оплаты по QR-коду уже сейчас активно развивается инициатива Open API . Ее суть в том, что появляется стандарт обмена клиентскими данными между финансовыми учреждениями, что позволяет ускорить доступ аудитории к продуктам.

С одной стороны, крупным игрокам рынка это не очень выгодно, поскольку они дают конкурентам доступ к своей аудитории и могут начать проигрывать специализированным решениям, например BNPL-сервисам. С другой — у них появляется возможность усилить свое положение за счет новых пользователей.

Фото на обложке: Shutterstock / Sergey Nivens