FoodTech на распутье: что делать компаниям в условиях санкций

С подобными проблемами сейчас сталкиваются многие фудтех-проекты. Привлечение инвестиций, поставки ингредиентов, стоимость сырья и оборудования, работа с западными рынками — в текущей ситуации все это стало очень сложным. Как российскому фудтеху выжить и не потерять все, что строилось последние 10 лет, как менять производство и какие ниши рассматривать, рассказывает Артем Пономарев, сооснователь Greenwise и глава Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов.

В прошлом году сервис доставки еды Buyk от основателей «Самоката» привлек $46 млн для выхода на американский рынок. Компания успешно работала в Нью-Йорке, Чикаго и планировала расширять свое присутствие в стране. Но после февральских событий проект лишился финансирования от основателей компании из-за санкций. Спасти бизнес не удалось: 17 марта Buyk объявили о банкротстве.

Последствия санкций

В индустрии фудтеха все взаимосвязано: так, закрытие «Макдональдса» — удар прежде всего не по любителем «Макфлури», а по предприятиям, которые поставляли продукцию для корпорации, не говоря уже о тех, что были созданы специально с этой целью.

Закрытие всего лишь одной сети подвергает опасности сразу десяток производств — молочное, хлебобулочное, мясное и многие другие. Так что последствия происходящих событий затронут все сегменты агропромышленного комплекса, включая фудтех.

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Безусловно, какие-то ниши пострадают больше других. Скорее всего, на паузу встанут проекты, связанные с ESG: большинству бизнесов сейчас не до экологической повестки.

Просядут сегменты, сфокусированные на продуктах с высокой добавленной стоимостью — таких как органические продукты и растительное мясо. Из-за удорожания производства их конечная цена вырастет еще больше — а в условиях падения доходов потребитель не сможет себе позволить такую роскошь. В фаворе окажутся простые и дешевые продукты.

Новым проектам санкции прежде всего принесут сложности с финансированием. В ближайшие год-полтора значительных инвестиций в российские стартапы не будет, а чтобы поднять раунд в Европе, придется делать полную релокацию. Но в фудтех-индустрии это намного сложнее, чем в IT — поскольку во многих случаях перевозить придется все производство и лаборатории.

Адаптация под потребителя

Несмотря на весь драматизм ситуации, это не означает, что фудтех-рынок в России обречен. Потребители, которые за последние несколько лет привыкли к продуктам не первой необходимости, не захотят от них отказываться. В частности, мы ожидаем, что наша аудитория не станет меньше — однако и больше она тоже не будет. В нынешней обстановке стагнации можно даже радоваться.

Но чтобы развиваться на рынке в новых реалиях, бизнесу придется адаптироваться под новые потребности людей, которым сейчас не так сильно нужны премиальные альтернативные продукты.

Вместо них можно предложить более доступные вещи, например, альтернативные котлеты или муку. На растительных компонентах продукты станут даже доступнее, поскольку вырастить горох дешевле, чем вскормить целую корову. Так что здесь есть целое поле для создания бюджетных и питательных продуктов. И это касается не только альтернативных, но и других сегментов тоже.

Не исчезнут и такие сегменты, как доставка продуктов и готовой еды: хотя многие потребители сейчас переключаются на офлайн-магазины и готовку дома, массового отказа от онлайна не случится.

Безусловно, рынок просядет, цены станут выше, а ожидание — чуть дольше, но в глобальном плане мы пользовались сервисами доставки не потому, что это дешевле. Дело в экономии времени, удобстве и привычке, с которой многие успели сродниться — поэтому люди и дальше будут заказывать еду на дом.

В целом всем компаниям придется так или иначе подстраиваться под новые условия. Так, нужно будет переучивать специалистов, чтобы они могли заниматься разработкой инструментов импортозамещения — например, переквалифицировать пищевого технолога в специалиста по альтернативной еде.

От умной упаковки до технологий вызревания

Другой путь развития на внутреннем рынке, кроме адаптации бизнеса под новые реалии — поиск новых направлений. Уже сейчас на рынке можно назвать несколько перспективных ниш.

Умная упаковка. Например, такая, которая позволяет продлить срок годности продукта или хранить его вне холодильника. Уже существуют упаковки, показывающие срок годности с помощью встроенного индикатора, который анализирует состав выделяемого продуктом газа. Сейчас будет очень выгодно предложить новое решение, которое потребителю даст возможность экономить, а ритейлерам — не терять товары.

Например, такая, которая позволяет продлить срок годности продукта или хранить его вне холодильника. Уже существуют упаковки, показывающие срок годности с помощью встроенного индикатора, который анализирует состав выделяемого продуктом газа. Сейчас будет очень выгодно предложить новое решение, которое потребителю даст возможность экономить, а ритейлерам — не терять товары. Добавки для увеличения срока хранения: консерванты и другие ингредиенты. По сути, все те разрешенные компоненты, которые помогают продлить срок хранения продукции, сохранив ее экономичность и качество без вреда для здоровья.

По сути, все те разрешенные компоненты, которые помогают продлить срок хранения продукции, сохранив ее экономичность и качество без вреда для здоровья. Вкусоароматические ингредиенты. Ингредиенты, призванные добиться не только наиболее желаемого вкуса для потребителя, но также сочности, запаха и цвета продукта. Кроме того, как и любые другие добавки, подобные ингредиенты должны учитывать как базовые требования по безопасности, так и нести реальную пользу для организма.

Выход на экспорт

Сейчас есть все возможности для развития продуктов на внутреннем рынке. Тем более что сейчас в России должны появиться государственные программы поддержки для тех, кто будет обеспечивать страну продовольствием.

Не исчезли и возможности для экспорта: далеко не все страны прекратили сотрудничество с российскими проектами. Но если раньше фокус был на Америку и Европу, сейчас он сместился на страны Азии, Африки и Ближнего Востока.

Например, нам недавно пришло приглашение на организацию панели на ЭКСПО в Дубае. В целом мы начали выходить на Азию и Ближний Восток еще до февральских событий, и сейчас видим, что занялись этим вовремя. Сейчас мы сфокусированы на таких странах, как ОАЭ, Саудовская Аравия, Индия, Израиль, Турция, азиатский регион.

В России есть огромная сырьевая база, достаточно кадров и технологий для создания новых продуктов — и мировое профессиональное сообщество знает об этом. Многим компаниям невыгодно отказываться от качественного российского сырья.

И хотя сети магазинов вряд ли захотят сотрудничать напрямую в связи с репутационными рисками из-за предвзятого отношения к проектам из России, всегда можно найти компромисс, работая через посредников.

В поисках финансирования

Наконец, несмотря на приостановку инвестиций из Европы и США, все еще есть возможность привлечь финансирование либо на внутреннем рынке, либо из стран, которые не ввели санкции в отношении России.

Чтобы понять, какие проекты могут сейчас быть интересны инвесторам, нужно понимать, кто будет в них заинтересован. Например, страны Азии и Ближнего Востока сейчас будут активно мониторить российский рынок, чтобы определить, какие ниши освободились после ухода зарубежных компаний.

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В этом плане у российской локализации есть преимущество: внутри страны уже есть сырье, мощности для его переработки и вся необходимая инфраструктура налажена. Можно даже ожидать, что какие-то игроки с восточных рынков будут покупать российские проекты, чтобы развивать их локально под новым брендом.

Но такие случаи вряд ли будут частыми: так, китайские компании без стеснения заходят на отечественный рынок под собственным именем, и делать исключения для сектора фудтеха они не будут. Поэтому стартапам не стоит рассчитывать на финансирование со стороны азиатских корпораций: скорее речь может идти о покупке — но после сделки это может быть уже совсем иной бренд..

Более того, в таких условиях остро встанет вопрос государственного регулирования. Зарубежные компании, которые сейчас зайдут на рынок, имеют собственные цели, отличные от развития российского фудтеха. Поэтому отечественным проектам может понадобиться не только терпение в поиске инвестиций, но и защита со стороны государства.

В целом, несмотря на весь драматизм ситуации на рынке фудтеха, наступило время новых возможностей. Появляются очень перспективные направления: от дронов для полива до умных упаковок, открываются ниши для инвестиций. Сейчас лучший момент, чтобы вкладываться в них — не в рунет, не в российскую «Википедию», а в превращение нашего АПК в инновационную индустрию.

Что делать фудтех-проектам

Адаптироваться под потребности покупателя, делать продукт более доступным при сохранении качества;

Искать новые перспективные ниши — например, умная упаковка, добавки для увеличения срока хранения, технологии для ускорения роста и другие;

Для экспорта выходить на рынки стран, которые не присоединились к санкциям в отношении России — в первую очередь в регионы Азии и Ближнего Востока;

Объединяться: для локальных брендов сейчас хорошая возможность стать частью крупных игроков. Например, мы сейчас тоже ищем перспективные проекты;

Искать финансирование на внутреннем рынке или со стороны инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока.

Фото на обложке: Shutterstock / Daniyar Aibekov