Prospect уже более пяти лет на рынке образования и игр. Среди клиентов — HSE, «Сбер» и платежная система «Мир».

Проекту нужна аудитория? Вот как привлечь ее с помощью запуска игры во «ВКонтакте»

Большинство компаний из сферы образования испытывают трудности с привлечением клиентов во время сезона отпусков и каникул. Аслан Субханкулов, генеральный директор студии геймификации Prospect , рассказал, как создать игру в самой популярной в России соцсети, чтобы продвинуть образовательный бренд.

Игровые механики эффективно решают бизнес-задачи в образовательной, маркетинговой и HR-сферах Главное здесь — правильно соотнести задачу и игровую механику. Такими механиками могут быть: тест, квиз, симулятор, розыгрыш и прочее. А бизнес-задачи, как правило, менее вариативны: повысить конверсию в покупку, увеличить средний чек и т.д.

Когда мы впервые услышали о том, что нам предстоит решать маркетинговую задачу образовательного проекта, то сразу поняли, что именно создание игры в соцсети станет ключом к ее решению.

Как выбрать подходящую игру

Для образовательной сферы отлично подходят такие элементы геймификации, как квизы, интерактивные тесты, симуляторы и прочее. Для маркетинговой сферы решением может стать почти любая игрушка, позволяющая пользователю долгое время взаимодействовать с брендом. Это может быть бродилка, забавный тест, аркада или розыгрыш.

Также не стоит забывать о вирусном эффекте той или иной активности. Если игра сделана актуально, качественно и с юмором, она может не только повысить лояльность имеющихся клиентов, но и привлечь новых пользователей, что естественным путем повысит узнаваемость бренда.

Задачами, которая может решить геймификация может быть продажа того или иного образовательного продукта, привлечение новых клиентов к деятельности компании, увеличение узнаваемости бренда или же повышение лояльности.

Если мы говорим о сегменте образования, который направлен на помощь ребятам в школе, то и ЦА у нас автоматически уже определена. Верный путь — в таргет и социальные сети.

После того, как определены задачи и понятна целевая аудитория, необходимо переходить к разработке возможных концепций игр. Если говорить о молодой аудитории, то это может быть аналог динозаврика из Google, гороскопы совместимости и т.д.

Также важно учитывать модели поведения целевой группы. Молодежи более свойственна любовь к механикам накопления, коллекционирования. Также востребован элемент случайности. Раньше это выражалось в собирании наклеек, солдатиков и т.д. Сейчас все эти желания реализуются в онлайн-играх.

В рамках образовательной игры подобные запросы закрывает формат розыгрыша.

Большинство старожилов отечественных соцсетей помнят, как проходили розыгрыши в группах через репосты, лайки, комментарии и рандомайзер. Это было максимально неудобно, зачастую нечестно и едва ли приносило какую-то лояльность и рост маркетинговых показателей.

После розыгрыша все посты удалялись, а люди отписывались от групп с легким негативным послевкусием. Современный формат розыгрыша в социальных сетях, так называемый гив, тоже вызывает негативный эффект и не добавляет ни бренду, ни знаменитости лояльных пользователей.

Поэтому, на наш взгляд, самым подходящим инструментом для проведения розыгрышей в социальных сетях, считается приложение VK-mini app. Оно позволяет делать небольшие игрушки в самой социальной сети и продвигать их при помощи таргетинга среди ЦА. Итогом может стать всем известное колесо фортуны.

В народ данная игра разошлась после одноименной западной телепередачи, где участники могли выигрывать призы, крутя барабан. В России тоже есть такой аналог — «Поле чудес». Это был оптимальный по своему визуальному наполнению вариант между азартными играми, которые едва ли этично транслировать несовершеннолетним пользователям соцсети, и скучными розыгрышами по кнопке.

Как сделать приложение для «ВКонтакте»

На самом деле для подобных активностей необязательно делать приложение «ВКонтакте». Можно сделать веб-приложение и вести ЦА туда, однако это будет дороже и вряд ли эффективнее. Особенно, когда подавляющая часть аудитории ежедневно заходит именно во «ВКонтакте», как это и было в нашем случае.

Для начала необходимо прописать логику и экраны. Это делается при создании любой игры.

Макет экранов

Это можно делать в Draw.io или любом другом инструменте со схемами. Здесь должно быть отображено то, что видит пользователь, заходя в приложение, перечислены все кнопки и все возможные исходы при их нажатии. На первый взгляд все это может показаться трудным, но, на деле, все начинается с одного экрана и просто ветвится, как крона дерева на детских рисунках.

К розыгрышам необходимо подходить максимально честно и беспристрастно. Для этого стоит рассчитать, сколько пользователей будут пользоваться приложением, как часто они будут иметь возможность прокрутить колесо и какая вероятность выпадения есть у каждого из призов.

Говоря о призах, стоит сообщить, что они могут быть как виртуальными, так и вполне реальными. Например, промокоды со скидками на ваши продукты или наушники. Естественно, все затраты по доставке необходимо взять на себя.

После того, как вы представили модель поведения среднестатистического участника, необходимо задать вероятности остановки колеса на том или ином поле с призом. Возможность прокручивать данное колесо бесплатно можно давать раз в 12 часов или 24 часа для поддержания активности приложения и настройки уведомлений.

Для маркетингового эффекта можно награждать участников дополнительными прокручиваниями за репосты в сторис и к себе на стену с помощью заранее подготовленных картинок.

Отдельно стоит упомянуть про разработку дизайна. Его можно отрисовать самим либо же взять чужие основы и индивидуализировать под нужный брендбук. Также необходимо создать отдельный файл с текстами для каждого из экранов, плашек и кнопок. Это значительно облегчит жизнь разработчикам и снизит неточности и ошибки, которые будет необходимо исправлять на тестах.

Когда же все эти этапы собраны вместе и у вас есть рабочее приложение, нужно показывать его тем, ради кого все это и делалось.

Что делать с готовым приложением

В зависимости от сложности внутренних механик, количества кнопок и экранов разработка маркетингового приложения для «ВКонтакте» может занимать от недели до месяца. Обязательно стоит заложить как минимум три дня на тестирование и подключить к нему как можно больше людей со стороны разработки и заказчика.

При нахождении багов создается таблица, где каждому присваивается номер, важность исправления и срок на это. Только после того, как все идеально работает, можно презентовать приложение публике.

Начинать стоит порционно. Сначала делаете посты на главных страницах заказчика, откуда сразу же начинают заходить первые пользователи. Далее подключается таргетинг, где постепенно можно откручивать все большие и большие суммы за день. Такой подход позволяет отследить правильность математики и ликвидировать оставшиеся баги, не испортив впечатления об игре всем и сразу.

Какие результаты можно получить

Все маркетинговые игры нужны для увеличения следующих показателей:

Вовлеченность. Она может увеличиться в разы. Все зависит от качества игры, ее ценности для целевой аудитории и правильности посыла, который в нее заложен. Лояльность. Каждому из нас свойственно лучше относиться к тому, на что он тратит время. Если человек играет в вашу игру, он автоматически лучше относится к бренду. Продажи. Иногда пользователей необходимо легонько подтолкнуть к тому, чтобы они совершили покупку. Именно игры и являются этим дружеским напутствием. Вирусность. Люди любят играть в игры. Люди любят проверять свою удачу. Так дайте им это, и они покажут ваше детище всем своим друзьям.

Теперь к конкретному примеру, на основе которого и писалась эта статья. По итогу за 10 дней в нашей игре побывали (и оставило свои данные) примерно 30 тыс. пользователей.

По данным заказчика, было произведено 105 частичных из 5000 пользователей, получивших промокод со скидкой. Также было совершено 450 полных оплат курса из 20 тыс., получивших пробную версию. Это позволяет говорить нам о средней конверсии в оплату со значением 2,2%. Для образовательной и молодежной сферы это более чем положительный результат за 10 дней работы приложения.

Таким образом, с помощью приложения «ВКонтакте» заказчик смог оповестить о своем продукте более 30 тыс. представителей целевой аудитории и продать свои курсы на сумму в разы большую, чем было потрачено на разработку приложения и закупку призов.

Как получить максимум

Здесь стоит оговориться, что геймификация не панацея. Она уже отлично прижилась в образовании, активно развивается в маркетинге и начинает популяризироваться в HR-сфере. В других сферах она применима едва ли.

Внедряя геймификацию в перечисленные сферы, вы можете быть уверены, что положительный эффект будет, но гарантировать точные значения вам не сможет ни геймдизайнер, ни маркетолог.

Чтобы максимизировать коммерческий успех от игры, вам необходимо:

Знать интересы и боли своей целевой аудитории. Правильно соотносить механику игры с бизнес-задачей. Показывать ЦА конечную версию игры без багов и ошибок. Не только развлекать, но и заинтересовывать пользователя. Дать игроку то, что он хочет (фан, накопления, скидки, уникальность, удачу).

Здесь мы рассказали о возможностях геймификации на платформе «ВКонтакте». На наш взгляд, это направление является крайне недооцененным и может подойти множеству сфер, начиная от образования и заканчивая розничными магазинами. Самое главное — это хорошее понимание своей аудитории, правильный месседж и щепотка геймификации.

Фото на обложке: NeoLeo/shutterstock.com