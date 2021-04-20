Куда будут инвестировать венчурные фонды в 2021 году

В 2020 году количество сделок на венчурном рынке достигло пика: компании суммарно привлекли свыше $300 млрд, тенденция сохранится и в 2021. По мнению Дениса Вальвачева, CEO и управляющего партнера венчурного фонда QPDigital (специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А), стартапы из индустрий HealthTech, DeepTech, гейминга, доставки и логистики будут наиболее привлекательны для инвесторов. Разбираемся, почему.

Несмотря на пандемию и риск кризиса, в 2020 году венчурный рынок переживал настоящий бум: фонды вкладывали все более крупные суммы, число единорогов росло с каждым днем, а в Европе и США объемы инвестиций достигли пика. Декабрь 2020, а за ним январь и февраль 2021 стали самыми активными периодами с точки зрения инвестиций за последние два года.

Крупные корпорации поглощали самых перспективных игроков рынка: например, сервис Just Eat приобрел службу доставки еды GrubHub за $7,3 млрд, а платформа телемедицины Teladoc купила другой медсервис Livongo за $18,5 млрд. Гиганты вроде Airbnb и Doordash провели IPO именно в 2020.

Низкие процентные ставки стимулировали венчурных инвесторов вкладывать как можно больше даже в условиях растущей неопределенности. Впрочем, фонды стали действовать более осторожно.

Инвесткомпании отдавали предпочтение стартапам на более поздней стадии и вкладывали реже, но больше. В результате, по данным Pitchbook, в 2020 было зарегистрировано 223 мегасделки на суммы более $100 млн, а по объемам сделок минувший год превзошел 2019 и почти сравнялся с 2018.

В 2021 тенденция сохраняется: по данным Crunchbase, в январе объем венчурных инвестиций достиг очередного пика в $39,9 млрд — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В феврале ситуация повторилась — в среднем инвесторы вкладывали в компании по $1,7 млрд ежедневно.

В начале года наибольшей популярностью пользовались стартапы в сфере доставки и логистики, финтеха и облачных вычислений, а также робототехники и автотранспорта. Так, свыше $500 млн привлекли SpaceX, сервис автоматизации UiPath и производитель аккумуляторов для электрокаров SVOLT.

В феврале рекордсменами стали криптоплатформа Blockchain и сервис по оптимизации продаж с помощью ИИ Highspot. По этим сделкам, а также по другим тренд-маркерам можно определить, какие направления будут пользоваться спросом в 2021.

Биотех, фарма и HelthTech

В 2020 одним из главных бенефициаров венчурного рынка стали платформы цифровой медицины, однако в 2021 темпы их роста замедлятся. Постепенно мир переходит от массового тестирования и диагностики к массовой вакцинации, поэтому все больше внимания привлекают биотех- и фармкомпании.

Стремительная разработка вакцин действительно сильно повлияла на отрасль — стартапы стали привлекать инвестиции на более ранней стадии (что не характерно для рынка в целом) и раньше выходить на биржу. Так, в феврале компания Sana Biotechnology успешно провела IPO и привлекла более полумиллиарда долларов.

При этом ни один из фармпродуктов стартапа еще не прошел клинические испытания. По прогнозам Pitchbook, в 2021 году объем венчурных сделок в биотех- и фармсегменте превысит $20 млрд, как и в прошлом году.

Рынок цифровой медицины также будет расти, но популярность будут пользоваться не столько сервисы удаленной диагностики (телемедицины), сколько платформы для менеджмента в медучреждениях — например, медицинские информационные системы и агрегаторы медуслуг.

Интересно, что этот тренд набирает популярность в Европе: например, британский сервис Babylon уже оценивается в $4 млрд. Польский HomeDoctor недавно привлек €3,7 млн, а украинский Doc.ua получил инвестиции от венчурного фонда QPDigital.

DeepTech и SpaceTech

Еще одно перспективное направление на рынке — это фундаментальные технологии (DeepTech), а также освоение космоса. Традиционно эти секторы не привлекали инвесторов, потому что не гарантировали быстрый ROI. У DeepTech-компании на R&D могут уйти годы, а вложения окупятся не сразу. Что касается космической отрасли, то с развитием частного сектора появились новые методы монетизации, однако на старте стартапам все равно требуются постоянные денежные вливания.

Тем не менее это не останавливает инвесторов. Вопреки мрачным прогнозам в 2020 году частные вложения в SpaceTech достигли рекордной отметки в $8,9 млрд. Все больший интерес к космической индустрии стали проявлять и крупные корпорации: AWS создала отдельное подразделение для работы с космическими компаниями, а основатель Amazon Джефф Безос переключился на свой космический проект Blue Origin.

Ранее Microsoft объявила о сотрудничестве со SpaceX, а недавний раунд инвестиций в компанию Илона Маска доказывает, что SpaceTech по-прежнему в тренде. Аналитики также считают, что сейчас лучшее время для фандрайзинга в этой сфере.

Предстоящий год может стать прорывным и для DeepTech-индустрии. В 2020 особое внимание венчурных фондов привлекли исследования в сфере генетики, синтетической биологии, квантовых вычислений и искусственного интеллекта. В целом за последние 10 лет индустрия выросла в 11 раз.

В Европе с фундаментальными технологиями работает как минимум четверть стартапов, включая румынского единорога UiPath и британского разработчика ИИ-чипов Graphcore. Особым спросом пользуются комплектующие для электроники — в первую очередь полупроводники. В 2021 многие компании столкнулись с дефицитом чипов, большая часть которых производится в Азии, поэтому интерес к локальным производствам будет расти.

Искусственный интеллект

Еще одно направление, которое входит в понятие DeepTech, — это технологии машинного обучения. ИИ-стартапы не были обделены вниманием инвесторов и активно этим пользовались: известно немало случаев, когда функцию мощной «нейросети» выполняли сотни фрилансеров в развивающихся странах. Поэтому сегодня компании недостаточно использовать аббревиатуру ИИ, чтобы привлечь инвестиции.

В приоритете венчурных фондов реальные и эффективные сценарии применения нейросетей, как в b2b, так и в b2c-секторе. Например, системы компьютерного зрения для производства или ритейла, нейросети для обработки больших массивов информации.

Так, стартап-единорог Darktrace использует машинное обучение для обнаружения киберугроз — это практический сценарий применения искусственного интеллекта, и именно на такие кейсы обращают внимание инвесторы.

Блокчейн

Как и в случае с искусственным интеллектом, венчурные фонды отдают предпочтение не проектам, окруженным хайпом, а темным лошадкам, которые предлагают не столько технологии, сколько рабочий продукт.

Бум блокчейна начался достаточно давно, но только в последние пару лет системы распределенного реестра начали эффективно монетизировать. Так, криптообменник Blockchain.com недавно привлек более $300 млн, а его оценка достигла $5,2 млрд. Такие цифры отчасти обусловлены внезапным ростом биткоина, однако блокчейн сегодня не ограничивается криптовалютами.

В 2021 году начался расцвет криптоарта, в том числе NFT-токенов. Компании вновь обратились к реальной сути блокчейна, а именно к технологии распределенного реестра. Сегодня ее внедряют в разных сферах — от финтеха до медицины.

Так, в 2020 году впервые прошел саммит по децентрализованным финансовым услугам (DeFi), которые в будущем могут прийти на смену банковской системе. В целом, блокчейн становится новым базисом, на котором строятся различные сервисы — от маркетплейсов до игровых платформ, поэтому перспективы у рынка огромные.

Но проблема отрасли — это отсутствие удобных и понятных интерфейсов и чрезмерный фокус на технологиях, а не на продукте. Но если компании научатся продавать свои разработки, венчурные инвестиции не заставят себя ждать.

Гейминг

Успех Roblox при выходе на IPO доказывает, что игровую индустрию следуют воспринимать серьезно. На рынке появляется все больше фондов, которые специализируются именно на игровых компаниях. Игровый платформы сегодня все чаще напоминают соцсети и в перспективе будут использоваться так же, то есть как пространство для коммуникаций, источник развлекательного контента и площадка для e-commerce.

В фокусе внимания инвесторов инфраструктура для гейминга, в том числе геймдева и платформ для проведения киберспортивных мероприятий. Как отмечает TechCrunch, на рынке уже сложилась довольно жесткая конкуренция, но есть еще немало неосвоенных ниш.

Например, облачные платформы для гейминга, платформы для создания контента, различные движки и инструменты для разработки. Растет интерес и к игровым мета/мультивселенным. И если раньше аналитики полагали, что после снятия карантинных ограничений интерес к играм упадет, к концу 2020 стало понятно, что рынок уже давно вышел за рамки развлекательного контента.

Сегодня игры используют не для того, чтобы убить время, а чтобы получить новый опыт, завести знакомства или построить свой виртуальный мир. В теории на этом фундаменте можно строить любые проекты, в том числе образовательные — кстати, Roblox уже применяют в EdTech-среде. В отличие от других сфер, у стартапов на этом рынке больше шансов получить инвестиции на ранней, pre-seed стадии.

Доставка и логистика

Использование услуг доставки в 2020 году стало новой нормой: миллионы людей по всему миру переключились на e-commerce и начали чаще заказывать еду в ресторанах и продукты в магазинах. Глобальный контейнерный кризис возник во многом из-за растущего спроса на товары широкого спроса и недостаточно эффективной системы логистики.

Интересно, что еще в феврале прошлого года аналитики отмечали, что приток венчурных инвестиций в службы доставки еды снизился. Однако после введения карантина спрос восстановился. Крупные денежные вливания получили стартапы не только в сфере доставки еды, но и перевозок, а также логистики.

В целом, компании, которые предлагают сервисы для оптимизации цепочки поставок, привлекли более $3 млрд только в США и Европе.

Успехом пользовались нишевые сервисы, например, агрегаторы складов, платформы для мониторинга в процессе транспортировки, а также различные SaaS-системы. Вряд ли в 2021 году рост замедлится. Напротив, после контейнерного кризиса и инцидента с блокировкой Суэцкого канала рынок ждет еще больший рост. Даже разработчик роботов Boston Dynamics делает ставку на роботов для работы на складах, а доля e-commerce в сегменте ритейла только продолжает расти.

Как стартапу привлечь внимание венчурных инвесторов в 2021 году

Отслеживайте тренды, связанные с пандемией, но оценивайте их в макромасштабе. Например, интерес к телемедицине со временем упадет, но больницы уже не будут работать так, как прежде: им потребуются новые платформы и инструменты для организации работы в новой реальности.

Исследуйте ЦА, проводите кастдев и создавайте точечные продукты, которые решают конкретные проблемы. Если вам кажется, что это слишком нишевой рынок, все равно рискуйте: следуя принципу кайдзен, вы можете двигаться от малого к большему и постепенно расширять линейку сервисов. Пример — украинский стартап Wareteka, который изначально делал ПО для логистических фирм, потом нашел нишу и создал платформу для подбора складской недвижимости, а затем уже начал масштабирование в другие регионы.

Разграничивайте зоны хайпа и реального интереса инвесторов. Обычно в новостях мелькают крупные сделки с участием известных игроков, но за кадром остается немало других интересных проектов, которые получают умеренные инвестиции, но зато хорошо отражают зарождающиеся тренды.

Интерес инвесторов к стартапам из Кремниевой долины падает, и даже американские фонды делают ставку на проекты из других регионов США. Смело запускайтесь на локальном рынке — при необходимости вы всегда сможете масштабироваться.