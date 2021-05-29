Как компании стать более экологичной? Есть пять решений

С момента основания в 2003 году Grass — компания-производитель автохимии, автокосметики, моющих средств для клининга и бытовой химии — стремится к инновациям и максимально эффективным и экологичным решениям. Михаил Грачев рассказывает о пяти решениях, которые может внедрить в свой офис и производство каждая компания.

Цель ответственного производства — обеспечить переход к рациональным моделям производства и потребления. Российские производства не стоят на месте и идут в ногу с мировыми трендами с целью формирования сознательного общества здесь и сейчас.

Внедрить новые привычки для сотрудников

Важно понять — лучшие инициативы начинаются с себя. Попробуйте ввести в компании политику zero waste. Например, мы поощряем использованием своей кружки для воды. Это мелочь, но если у тебя работает даже 100 сотрудников — выбросы пластика значительно сокращаются.

В 2021 году мы поставили по всему офису и на производстве контейнеры для раздельного сбора отходов. Сейчас наш рекорд по сдаче пластика в офисе — 22,5 кг от одного из сотрудников. Важно контролировать, куда эти отходы впоследствии перемещаются. Это можно сделать посредством заключения договора с перерабатывающими предприятиями в области или городе. Мы сотрудничаем с различными заводами по переработке, а часть отходов планируем перерабатывать сами, установив на производстве линию по переработке пластика в гранулы ПЭТ. За год удалось собрать и переработать более 100 тысяч кг картона, 12 тысяч кг ПНД-пластика, 10 тысяч кг ПЭТ-пластика и 75 тысяч кг полиэтилена.

Обращайте внимание на предложения, поступающие от сотрудников. Часто лучшие идеи приходят именно «снизу». Мы создали целый отдел для отработки всех предложений по улучшению и оптимизации производственных процессов. За 2020 год сотрудники подали 1706 предложений по улучшению производства и офиса. 1404 предложения было реализовано. В частности, сотрудники выяснили, что логистическим компаниям не требуется накладная с перечислением всех товарных позиций. Необходимы бумаги только с объемом и весом груза. Комплект документов стал значительно легче, а количество сэкономленной бумаги трудно сосчитать.

Модернизировать производство

Менять производство всегда непросто, но необязательно начинать с глобальных изменений. Начните с упаковки: выберите более экологичный вариант. Может быть единицу продукции можно выпускать в большем объеме? Или избавиться от части упаковки при доставке? На данный момент наша упаковка на 20% состоит из переработанного пластика и мы стремимся довести этот процент до 50.

В рамках производства можно также пересмотреть, например, стандарты обмотки и использоваться меньше витков пленки. Саму пленку можно заменить на аналог, содержащий переработанный пластик. Некоторые материалы на производстве уже сейчас могут быть полностью вторичными — например, картон, на 100% состоящий из вторичного сырья, ничем не уступает обычному. Сейчас на производстве мы используем только такой.

Естественно, никакое производство не обходится без склада. В нашем случае — это огромные пространства. Как в нем ориентироваться? Раньше мы ежедневно распечатывали карты производства и бланки самоконтроля для сотрудников. Сейчас перевели эти документы в электронный формат. Это позволит ежегодно сэкономить до 128 тысяч листов А4.

Развивать продукт

Поменять рецептуру продукта — затратный процесс. Тем не менее, всегда есть, куда стремиться. Мы в компании постоянно работаем над тем, чтобы формулы были максимально эффективными. Чем выше эффективность, тем меньше расход средства и меньше воды используется.

Важно обращать внимание на международные стандарты. Для одного из проектов мы планируем получить «Листок Жизни» и в целом стремимся к соответствию продукции всем международным нормам. «Листок Жизни» — единственный в России сертификат, признанный на международном уровне Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN). Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации, который работает в соответствии со стандартом ISO 17065. Сейчас вся продукция компании имеет сертификацию ISO 14001. Это международный стандарт, содержащий требования к системе экологического управления. Получение таких сертификатов не только повышает доверие к конкретным продуктам, но и положительно влияет на образ компании в целом.

Сделать идеи устойчивого развития частью корпоративной культуры

Важно понимать, что идеи устойчивого развития должны быть частью корпоративной культуры. Мало просто установить урны для раздельного сбора мусора — сотрудников нужно обучать и показывать, как конкретно они могут повлиять на экологическую обстановку.

В рамках компании год назад появилась программа #ГРАССЛЕС. Мы закупаем и высаживаем деревья под руководством экологов и лесничих. Планируем высадить 300 тысяч деревьев до 2030 года. В программе участвуют не только непосредственно сотрудники компании, но и партнеры и дилеры. Это позволяет охватить программой всю Россию и поддерживать командный дух.

В рамках внутренних экологических программ Grass регулярно проводит «субботники» и убирает пойму Волги. В рамках последней акции было собрано и отсортировано более 1000 кг мусора.

Менять менеджмент

Без выстроенной корпоративной культуры и системы менеджмента сложно правильно мотивировать сотрудников. С 2018 года мы работаем по системам Agile и SCRUM. Над каждым продуктом работает отдельная команда, в которой есть представители ключевых отделов. Сейчас в компании 65 growth-команд, которые за прошлый год разработали 54 новых продукта и улучшили 56 рецептур. В каждой команде есть также SCRUM-мастер, который напоминает о регулярных совещаниях и контролирует тайминг.

Работая в таких командах, сотрудники могут тратить меньше ресурсов даже на распечатку документов. Ведь тебе не нужно отправлять технологу информацию, он уже есть в команде. Такой подход помогает нам быстро внедрять любые инициативы и пробовать различные гипотезы.

Вывод

Устойчивое развитие и ответственное производство начинаются с небольших шагов в правильном направлении. Важно видеть и использовать каждую возможность сделать шаг вперед. Более того, необходимо комплексно подходить к производству и анализировать все процессы. Иногда решения не находятся на поверхности, но мы уверены, что любое производство и любой офис можно сделать экологичнее.

Фото: Foxy burrow / Shutterstock