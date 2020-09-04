Опыт маркетплейса спортивных студий: как создать удобную площадку, которая сведет продавцов и покупателей

Сегодня маркетплейс побил все остальные форматы в e-commerce: на эту модель приходится более половины всех продаж товаров и услуг. Для малого бизнеса агрегаторы стали легкой точкой входа в онлайн, которая позволяет конкурировать с крупными брендами. Александра Герасимова, СЕО и основатель Fitmost, рассказывает о главных принципах запуска и развития маркетплейсов услуг.

Наш маркетплейс спортивных студий добавил wellness-услуги и планирует запускать новые направления. Мы прошли большой путь: пережили несколько кризисов, научились привлекать партнеров и клиентов, добились места на рынке. Мы следовали своей стратегии, но учитывали ошибки конкурентов, чьи проекты так и не взлетели.

Собственный опыт и опыт рынка позволяют вывести несколько главных принципов, которые ложатся в основу создания и масштабирования маркетплейса услуг.





Точка совпадения потребностей

Самая главная задача, которую решает маркетплейс — это совпадение взаимных интересов двух типов аудитории: продавцов услуг и клиентов. Он должен стать удобной площадкой, которая сводит их воедино и закрывает боли как с той, так и с другой стороны.

Пять лет назад индустрия стагнировала без новых технологий, в то время как цифровые решения уже совершили революции в других сферах. Люди привыкли пользоваться Uber, Airbnb, врачебными онлайн-консультациями и доставкой еды.

Фитнес оставался в прошлом веке: у многих студий были лишь неудобные сайты без продуманного UX-дизайна, где было трудно найти расписание и актуальные цены. Клиентам приходилось только мечтать о дистанционной покупке абонемента или онлайн-записи на тренировку.

Приходилось покупать абонемент на год, ограничиваться одной локацией и подстраиваться под время. Эти барьеры мешали аудитории, а решений, которые могли бы их снять, практически не было.

В 2016 году при запуске проекта мы учли эти потребности. Людям нужно было простое решение, которое связало бы воедино все пользовательские процессы: от поиска студии до записи на занятие в несколько кликов.

Так появилась идея единого онлайн-абонемента — мобильного приложения и сайта с широким выбором тренировок и студий. Покупая онлайн-абонемент, человек мог легко переключаться между самыми разнообразными видами занятий и тренироваться в новых местах.

Маркетплейс всегда работает по принципу win-win. Мы понимали, что нужно создать решение, которое будет полезно не только клиентам, но и тем, кто предоставляет товары или услуги. Для фитнес-студий и клубов наше решение — это инструмент для охвата аудитории и привлечения дополнительной выручки.

Мы смогли найти и третью боль. Крупные компании, которые включают фитнес в соцпакет, нуждались в инструменте, который решает проблемы предпочтений, расположения, графика, и подходит всем сотрудникам сразу. Это не под силу даже крупным сетевым клубам с разветвленной сетью.

Я давно наблюдаю за западными трендами в области корпоративных бенефитов, куда все чаще входит спорт и wellness. Это не только эффективнее и экономичнее, но и обладает ценностью для сотрудников, особенно миллениалов и зумеров. Теперь для нас направление B2B — одно из приоритетных направлений.





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Правильные точки для старта

На запуске маркетплейс всегда сталкивается с проблемой курицы и яйца: с одной стороны, нужно собрать достаточно партнеров, диверсифицировать предложение и привлечь аудиторию; с другой — поставщики начинают видеть ценность только тогда, когда эти условия выполнены.

Мы начали развивать проект в то время, когда во всем мире фитнес-индустрия переживала перемены. Небольшие локальные моностудии становились популярнее, чем большие комплексные центры.

Эта ниша на западе росла куда быстрее, чем рынок фитнес-клубов. Мы поняли, что и в России распределение игроков на рынке будет меняться, поэтому сделали ставку на перспективные направления. Нам было сложно договориться с крупными сетевыми центрами: они не сразу увидели в нас ценность, затягивали переговоры, документы лежали в ожидании финальной подписи. Таким игрокам сложнее пробовать новые решения, многие до сих пор не оптимизировали свои процессы.

Все это привело к тому, что мы на первом этапе решили полностью сфокусироваться на маленьких качественных фитнес-студиях. Маркетплейс решал их главные проблемы:

отсутствие стратегии по привлечению большого количества посетителей;

недоступность многих инструментов интернет-маркетинга из-за сложности конкурирования с крупными брендами;

плохая узнаваемость.

Дальше стояла задача обучить рынок — впервые внедрить единый фитнес-абонемент. Для того чтобы стать ближе к аудитории, мы запустили сарафанное радио, сделав большой акцент на программе «Приведи друга».

Работает это просто: когда кто-то советует сервис своим близким, доверие растет. Число подключений начало стабильно расти. В первые годы более 40% наших новых клиентов приходили от друзей. Очень важно найти те социальные рычаги, которые зацепят потенциального клиента, заставят обратить на вас внимание. Нужно четко попасть в ценности человека, чтобы он не только задержал на вас взгляд, но и заглянув, остался надолго.





Автоматизация процессов

Сегодня мы представлены в 11 городах России, сотрудничаем более с чем 1500 организациями — фитнес-клубами, студиями, салонами массажа и SPA. За четыре первых года сервисом воспользовались более 22 тысяч человек. Без качественных IT-решений масштабировать бизнес было бы невозможно.

Мой опыт работы в IT с самого начала подсказывал необходимость создания стабильной платформы, которая позволяет беспрепятственно развиваться. Мы уделяли технологическим процессам и автоматизации много внимания. Во время пандемии это позволило нам удержаться на плаву и не растерять клиентов. Наши студии-партнеры смогли перейти из офлайна в онлайн буквально за пять дней.

Мы создали первый в мире фитнес-маркетплейс, благодаря которому виртуально попасть на занятия качественных российских студий могут жители не только России, но и любой точки мира.

Чем выше степень автоматизации и надежнее IT-инструменты — тем увереннее чувствует себя компания, даже в самых непредвиденных ситуациях.

Практически все бизнес-процессы у нас выстроены на собственных разработках, адаптированных под наши нужды.

Благодаря сквозной автоматизации, сотрудники колл-центра могут быстро и легко смотреть бронирования и расписания студий, решая проблемы клиентов в режиме реального времени. Сейчас на одного оператора колл-центра может приходиться более 10 тыс. записей на занятия и тренировки в месяц. Для сравнения: на начальном этапе у нас было четыре человека для обработки 5 тыс. записей.

Протестировав разные решения и не найдя оптимального, мы разработали собственную систему подключения партнеров, которая упрощает процесс интеграции, ускоряет работу менеджеров и высвобождает человеческие ресурсы. Это стало конкурентным преимуществом. Платформа позволяет отслеживать, что происходит на рынке: открытие или закрытие проектов, развитие студий и направлений.





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От меньшего к большему

Мы начинали как фитнес-абонемент, понимая, что в дальнейшем будем добавлять другие направления. Сегодня у нас есть и wellness, и корпоративные программы, и детские услуги, а в планах на ближайшие несколько лет — выход на близкие по модели и аудитории рынки.

Делать масштабный маркетплейс услуг можно сразу, если на это есть ресурс и понятная работающая бизнес-модель, которая опирается на специфику рынка. С ее учетом мы и выбрали модель единого абонемента, а не разовые тренировки в стиле Uber.

Протестировав бизнес-модель и убедившись в ее надежности, мы стали тестировать форматы масштабирования — запустили отдельный абонемент для детей. Он работает по той же схеме, но предлагает разные виды активностей, ориентированных на младший возраст. Сегодня к сервису подключено более 500 организаций Москвы и Санкт-Петербурга.

Развивая новые направления, мы проверяем стабильность и возможности масштабирования платформы. На запуск этого проекта ушло всего два месяца. Вторым пилотом стало добавление wellness-услуг — массажей, оздоровительных процедур и SPA.





Как достичь максимума

Маркетплейс — это тяжелая в реализации модель, для которой нет универсального рецепта. На разных рынках она может принимать отличные конфигурации: Uber-модель, единый абонемент, шеринговый сервис или доска объявлений. Можно задумать очень нестандартное решение и долго пилить его, чтобы добиться идеала, но и в этом случае успех не гарантирован.

Самое простое — опираться на существующие паттерны поведения потребителя, погружаться в его контекст и удовлетворять реальные потребности: в экономии, широком выборе, омниканальности, быстроте и простоте решения. Можно идти против рынка (создавать прежде не существующие ниши), но нельзя не учитывать социально-экономические факторы.





Фото на обложке: Shutterstock/Africa Studio