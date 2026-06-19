Twinby впервые откроет продажу акций частным инвесторам: минимальный порог входа — 12 тыс. рублей

Российский сервис знакомств Twinby объявил о запуске публичного инвестиционного раунда для розничных инвесторов. Размещение пройдёт в конце июня на платформе «Аврора». Компания заявляет, что впервые предоставляет возможность частным инвесторам приобрести долю в бизнесе.

Для инвесторов создадут специальную компанию

Раунд будет организован через отдельную структуру под управлением УК «Восход». Она объединит средства частных инвесторов и от их имени приобретёт долю в Twinby.

Минимальный размер вложений составит 12 тыс. рублей.

Выручка Twinby превысила 1 млрд рублей

По итогам прошлого года сервис показал рост ключевых показателей. По данным Twinby, выручка платформы достигла 1 млрд рублей, увеличившись на 130% год к году. Доля сервиса на российском рынке онлайн-знакомств составляет 18,5%.

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Ежемесячная активная аудитория выросла на 36% и составила 1,5 млн пользователей. Количество платящих клиентов увеличилось на 53%. Согласно данным компании, сейчас Twinby занимает 18,5% российского рынка дейтинговых сервисов.

За два года стартап привлёк почти 900 млн рублей

Twinby был запущен в апреле 2023 года. За время работы компания провела несколько инвестиционных раундов.

В ноябре 2023 года стартап привлёк средства от инвесткомпании Impact Capital и частных инвесторов, сообщал Валерий Климов, основатель Twinby, Russian Business.

«Первый раунд проходил через private equity — без венчурных фондов, без банков, без кредитов. Это были частные инвесторы, собравшие синдикаты. В совокупности тогда мы подняли 220 миллионов рублей — наверное, самую большую сумму в истории России. Эти деньги пошли в маркетинг, разработку и расширение команды», — поделился Валерий Климов, основатель Twinby, в интервью Russian Business.

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В 2024 году компания закрыла ещё один раунд на 240 млн рублей, а в декабре того же года получила дополнительные 500 млн рублей. По итогам последнего привлечения капитала Twinby был оценён в 2 млрд рублей.

Контекст

Сервис знакомств Twinby обратился в Минцифры с просьбой включить приложение в «белый список» сервисов, которые продолжают работать при ограничениях мобильного интернета. В компании считают, что отсутствие дейтинговых приложений в перечне создаёт дополнительные барьеры для знакомств и может негативно сказаться на демографической ситуации. По словам гендиректора Twinby Вероники Яковлевой, сервис соответствует требованиям для включения в список: вся его ИТ-инфраструктура и вычислительные мощности находятся в России.

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В Twinby также сообщили, что ограничения доступа уже приводят к снижению ежедневной аудитории сервиса. В компании опасаются, что при усилении блокировок часть пользователей перестанет пользоваться приложением, что скажется как на бизнесе, так и на количестве новых знакомств и встреч.