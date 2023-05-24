Для обучения ИИ используют продукты интеллектуальной собственности. Законно ли это?

Возможно ли защитить свои права, если интеллектуальная собственность компании попала в такой массив, рассказывает Мушех Геворкян, кандидат юридических наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Геворкян и Партнеры» и член Адвокатской палаты Москвы.

Чтобы нейросеть генерировала тексты, иллюстрации и код, разработчики «учат» ее на огромном массиве примеров — и иногда упускают из вида, что при их использовании могут быть нарушены права на продукт.

Что такое искусственный интеллект и как он тренируется

Искусственный интеллект (ИИ) — это система компьютерных программ, которая позволяет выполнять действия, свойственные живым существам:

решать задачи,

создавать новое,

обучаться.

Основу таких программ составляют нейросети — математические модели, в которой вычислительные элементы обмениваются информацией так, как это делают нейроны в мозге.

Чтобы ИИ корректно выполнял поставленную перед ним задачу, ему, как и человеку, необходимо «научиться». Процесс обучения происходит путем тренировки на массиве данных с разметкой, что из этих данных «правильно», «хорошо», а что «неправильно», «плохо».

Чем больше примеров, тем более тонкая настройка ИИ происходит и тем более релевантные результаты он сможет выдавать по итогу обучения.

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Однако довольно часто в тренировке ИИ для последующей генерации изображений, музыки, текста или кода используются не только произведения с открытой лицензией, но и чужая интеллектуальная собственность (ИС).

Это порождает ряд конфликтов из-за нарушения авторских прав, ведь во многих случаях авторы не дают разрешения на использование своих работ в обучении ИИ.

Кроме того, даже натренированные программы могут выдавать результаты, которые в случае их публикации человеком могли бы квалифицироваться как плагиат.

Насколько правомерно использовать чужую интеллектуальную собственность для тренировки искусственного интеллекта

Как у российских, так и у зарубежных юристов нет однозначного ответа на этот вопрос. Более того, отсутствует и правоприменительная практика, и специальные положения в законодательстве, которые поставили бы точку в многочисленных дискуссиях.

Я разделяю мнение профессора Дэниела Жерве, главы юридической школы Университета Вандербильта и исследователя регулирования интеллектуальной собственности и авторского права. Он считает, что тренировка ИИ на любых материалах сама по себе не является нарушением авторских прав.

Так же, как и человек, который, слушая музыку или смотря на картину, получает новые эмоции или знания, ИИ, обучаясь, по сути, на том же материале, не совершает противоправных действий.

Гораздо важнее, по какому принципу используется готовая модель ИИ:

что она производит,

как и что через нее монетизируется.

Например, если созданные ИИ треки или картины копируют стиль реальных художников или музыкантов, а разработчики продают созданное, то это может расцениваться как плагиат.

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В связи с этим интересно наблюдать за судьбой коллективного иска против Microsoft, ее «дочки» GitHub и OpenAI.

Истцы утверждают, что разработчики GitHub Copilot — инструмента для автодополнения кода в нескольких средах разработки — обучали свои системы ИИ в общедоступных репозиториях GitHub, чем нарушили права авторов, разместивших код или работы под определенными лицензиями с открытым исходным кодом на GitHub.

Дело на начальной стадии, но если оно будет выиграно истцами, то создаст прецедент в праве США.

А пока этот вопрос остается нерешенным, крупные компании, особенно те, чей бизнес базируется на показе или продаже интеллектуальной собственности, придумывают альтернативные варианты.

Так, платформа для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt предлагает своим пользователям специальную разметку с предупреждением не использовать их контент даже для тренировки искусственного интеллекта (ИИ) без разрешения автора.

А фотобанк изображений Shutterstock решил выдавать компенсацию авторам, чьи работы попадают в базы данных для обучения ИИ.

Что делать, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность

Несмотря на тот факт, что в настоящее время в Госдуме нет каких-либо законопроектов, которые регулировали бы использование ИС для обучения ИИ, разрешение всех спорных вопросов до принятия подобных законопроектов будет происходить по аналогии с уже сложившейся судебной практикой в сфере интеллектуальной собственности.

Сегодня основной способ защиты авторских прав — депонирование. Оно предполагает документальное подтверждение, что выбранный объект ИС уже существовал и принадлежал конкретному лицу — автору. Таким способом защищают программы:

ЭВМ,

литературные, художественные, музыкальные произведения,

научные статьи,

учебники.

В отличие от процедуры патентования, депонировать ИС могут и негосударственные организации.

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Кроме того, с 2020 года для создателей программного обеспечения есть возможность зарегистрировать его онлайн на сайте Федерального института промышленной собственности.

Какие перспективы по регулированию вопроса использования ИС для тренировки ИИ

Распоряжение Правительства от 19 августа 2020 г. №2129-р утвердило концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

Среди прочего в этой концепции указана задача по созданию возможности для использования специального механизма тестирования (опытной эксплуатации) и последующего внедрения решений в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

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Перспективные инструменты создания такого механизма — экспериментальные правовые режимы, закон о которых вступил в силу в январе 2021 года.

Однако, вероятнее всего, соответствующие законодательные инициативы появятся только после того, как будет сформирована практика по тестированию ИИ и определятся основные проблемы.

Выводы

Сегодня сама по себе тренировка ИИ на чужой интеллектуальной собственности не является нарушением авторских прав — и маловероятно, что попадет под законодательный запрет в будущем.

Авторские права могут быть нарушены, если контент, сгенерированный готовой нейросетью, содержит признаки плагиата и при этом монетизируется без разрешения автора.

Пока не приняты положения, регулирующие процесс обучения ИИ, правоприменительная практика в России и других странах будет строиться на основании действующего законодательства, регулирующего защиту прав в сфере интеллектуальной собственности и на основании уже сложившейся судебной практики.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney