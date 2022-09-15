Как medtech-проекту выйти на рынок: 7 рекомендаций

Пандемия ускорила развитие medtech-проектов в нашей стране, а уход иностранных брендов в этом году дал дополнительный спрос на внутреннем рынке. О чем же нужно заранее подумать начинающему предпринимателю? Делится опытом Алексей Зубаненко, сооснователь и проект-менеджер петербургского медтех-стартапа IM Vision.

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О нашем проекте

Мы — облачный ML-сервис для анализа МРТ-исследований рассеянного склероза, который позволит уменьшить время, затраченное рентгенологом на оценку изображений (до двух-пяти мин) в 25 раз — при этом сохранив текущие показатели по точности анализа снимков.

Весной 2022 мы успешно завершили пилотный проект в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

Перед созданием продукта проводите анализ

Посмотрите на текущую ситуацию на рынке по количеству пациентов с соответствующим диагнозом, частоте их появления, загруженности врачей работающих с такими пациентами.

Составьте перечень медицинских учреждений, специализирующихся на лечении пациентов этого профиля.

Почему решение о пилоте проекта было принято так быстро? В ФГБУ исторически много пациентов с рассеянным склерозом — это примерно 10-15% от всех больных. Они занимают 25% времени работы рентгенологов на проведение диагностики и сравнение снимков МРТ.

Чтобы поставить диагноз, своевременно назначить лечение и отслеживать динамику заболевания, врачам крайне важно знать количество и объем очагов рассеянного склероза.

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МРТ — основной критерий по постановке диагноза. Ее доступность привела к тому, что рассеянный склероз теперь можно выявить на более ранних стадиях. Сегодня анализ МРТ-изображений (подсчет количества и объема очагов) рентгенологи делают «на глаз», вручную.

Эти причины стали залогом положительного решения о пилотировании.

Проанализируйте инструменты, с которыми сейчас работают врачи

Задача — обеспечить максимально беспроблемный переход на работу с вашим продуктом.

Решения, подобные нашим, должны интегрироваться в инфраструктуру больницы, чтобы врач прикладывал минимум усилий по использованию продукта. Интеграция с инфраструктурой больницы должна быть простой и бесшовной.

Именно поэтому сейчас мы заканчиваем разрабатывать специальную программу для просмотра цифровых медицинских изображений. Это нужно, чтобы усовершенствовать систему проекта с точки зрения пользовательского опыта и предоставить качественный отечественный аналог взамен недоступного теперь импортного ПО.

Найдите бизнес-инкубаторы и профильные акселераторы, которые смогут помочь с выходом на рынок

О возможности подать заявку на пилотное внедрение в Акселератор для медицинских стартапов ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» мы узнали после того, как стали резидентами Бизнес-инкубатора «Ингрия». В инкубаторе нам посоветовали подать заявку туда и потом помогли оперативно ее рассмотреть.

Медицинские проекты поддерживает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, который помогает с внедрением и интеграцией решений в городские медицинские организации Москвы и предоставляет отраслевую экспертизу по развитию проекта и организации клинических исследований.

Для пилотного внедрения выбирайте медицинские учреждения, открытые к нововведениям

Это могут быть клиники, где есть акселераторы и где ранее проводились пилотные внедрения других медицинских проектов.

За время существования Акселератора при ФГБУ более двухсот проектов прислали заявки на участие: 43 из них прошли глубокую экспертизу и в итоге 13 запустили пилотные проекты.

После захода в Акселератор под руководством Олега Бронова, заведующего рентгеновским отделением, нам помогали два ординатора. Команда врачей собирала данные, выгружала их, делала дупликацию, проверяла работу ИИ, обучала и тестировала.

Кроме ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» есть и другие медучреждения, которые отсматривают внешние проекты для внедрения:

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта, Научный центр неврологии.

Медик в команде — ваш must-have

Специалисты ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» отмечают колоссальную разницу между проектами, в команде которых есть врач и там, где его нет. В последнем случае взаимодействие крайне осложняется, поскольку команда не понимает специфику медицинской деятельности и конкретных болезней.

Медицинский проект жизнеспособен, когда в команде проекта есть врач, который знает проблему изнутри.

В этом смысле нам было легко найти общий язык с коллегами из ФГБУ. Основатели проекта — врачи-рентгенологи с опытом работы в рентгенологии: я работал в Городской клинической больнице №31 при Центре рассеянного склероза, а мой коллега Роман Солдатов несколько лет работает клиническим исследователем препаратов для рассеянного склероза.

Наиболее готовое к инновациям направление — рентгенология.

Просто в силу того, что рентгенология — самая цифровая профессия. Рентгенологи изначально «заточены» под работу с современными технологиями.

Определите стандарты, по которым действуют врачи соответствующей области

Разработаны ли стандарты на уровне государства или каждая клиника действует по своим собственным стандартам.

Для МРТ нет единой стандартизации: в разных клиниках свои стандарты. Это приводит к тому, что под каждую клинику надо будет дообучать ИИ в зависимости от того, с какими проекциями они работают и какого качества снимки получают на выходе.

На сегодняшний день положения Министерства здравоохранения РФ носят рекомендательный, а не обязательный характер.

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Резюмируя

сначала подтверждаем спрос и изучаем, как проблема решается сейчас — и только потом приступаем к разработке. С медиками в команде это гораздо проще, чем без них;

с точки зрения внедрения инноваций рентгенология выглядит наиболее перспективным направлением в медицине, но есть свои сложности: например, отсутствие единой стандартизации в части МРТ;

сейчас инфраструктура поддержки медицинских инноваций активно развивается: надо стучаться во все двери.

Главное, найдя нужные выходы, уметь услышать обратную связь, а не упираться, стоя на своем до последнего. Помните, если не будет взаимопонимания, никаких внедрений ждать не стоит.

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