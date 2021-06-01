Разработчик мобильных приложений — Чем занимается и как им стать

В рейтинге BBC программисты и IT-разработчики входят в топ-5 самых востребованных профессий мира. Вместе с Алексом Концовым, основателем международной компаний Involta , среди разработок которой — приложения «Метро Москвы и МЦД» (1,5 млн+ установок), «Аналоги лекарств» (1,5 млн+ установок), BestHelp (600 тыс.+ установок), разбираемся в особенностях профессии разработчика мобильных приложений.

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Кто такой разработчик мобильных приложений

Мобильный разработчик — специалист, который создает программные приложения для мобильных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, электронных книг и других портативных гаджетов). Хороший разработчик обязан разбираться не только в программировании. Эрудированность в UX\UI, бизнес-логике, прототипировании — все это отличает энтузиаста с большими перспективами в жизни от человека, который лишь обменивает свое время на деньги.

В рейтинге BBC программисты и IT-разработчики входят в топ-5 самых востребованных профессий мира. Их опередили только медсестры, инженеры-механики, врачи и инженеры-электрики.

Россияне тратят 1 млрд рублей в год, покупая через приложения на смартфонах и планшетах. Эта цифра растет, а вместе с ней продолжает расти потребность в высококвалифицированных разработчиках. Даже сейчас находящаяся в процессе становления диджитал-среда в России испытывает дефицит хороших специалистов.

Развитие рынка мобильных приложений позволит ощутить эту нехватку еще острее. Поэтому, если вы давно присматриваетесь к этой профессии, сейчас самое время начать делать первые шаги в разработке — без работы точно не останетесь.

Каковы перспективы мобильной разработки

Сегодня на 5,5 млрд жителей планеты старше 14 лет приходится 5 млрд смартфонов. В среднем на каждом установлено 35 приложений. Всего 204 млрд приложений пользователи скачали за 2019 год.

Мобильный интернет опередил стационарный по числу пользователей еще четыре года назад. Рынок мобильной разработки в целом вырос на 40% в 2019 году, и нет никаких оснований предполагать снижение показателей. Напротив, сфера мобильных систем и мобильной разработки активно включилась в мировые экономические процессы, и в 2017 году доля цифровой экономики составляла 5% от ВВП в России.

Чем занимается разработчик мобильных приложений

Это специалист, который разрабатывает приложения для разного рода мобильных устройств. Помимо непосредственно программирования он часто ведет коммуникацию с другими отделами по продукту, тестирует различные формы и этапы создания приложения, проводит финальное ревью и заливает на нужные платформы.

baranq/shutterstock.com

Какие задачи решает мобильный разработчик

Роли и задачи разработчика напрямую зависят от зоны его ответственности, которую определил руководитель. Чаще всего новое приложение создается по техническому заданию от, к примеру, продакт-менеджера. В этом случае разработчик-исполнитель обсуждает сроки и ход работы над проектом с коллегами, согласовывает все этапы создания приложения, адаптирует его к необходимым площадкам.

Иногда работа мобильного разработчика полностью творческая: идея нового приложения исходит или от него самого, или других сотрудников, но без четкого ТЗ. Это более сложная форма сотрудничества, в которой лидер — именно разработчик. Он уже не только кодит, но и делегирует задачи коллегам, следит за качеством их выполнения, дает советы, проводит код ревью.

Какие направления в мобильной разработке существуют

Вакансию «Разработчик» почти не найти: она всегда будет с какой-то приставкой, которая определяет функционал и зону ответственности сотрудника на проекте. Мир мобильной разработки тоже обширный и разнообразный, например, разработка под Android и iOS — две параллельных вселенных. Процесс обучения будет продуктивнее, если вы уже на начальном этапе определитесь с направлением, которым хотите овладеть.

В мобильной разработке можно выделить два основных направления:

1. По цели назначения разрабатываемого продукта:

игры;

бизнес-приложения;

социальные приложения;

приложения основанные на работе датчиков и вообще IoT (навигационных, физиологических и т.д.);

применение нейросетей.

2. По техническим параметрам и платформе, для которой разрабатывается приложение:

iOS-приложения;

Android-приложения;

кроссплатформенные приложения;

Какая зарплата у мобильного разработчика

Подавляющее большинство разработчиков мобильных приложений выбирают эту профессию по вполне приземленным причинам: специальность считается одной из самых высокооплачиваемых и перспективных. Кроме того это действительно та точка приложения усилий, которая поможет получить максимальный результат, и речь сейчас не про деньги, а про масштабы проектов и влияния на мир.

Точно назвать какую-то среднюю цифру на вопрос о гонораре никто не сможет — все сильно варьируется в зависимости от профессионализма специалиста, уровня компании, в которой он работает, региона. Однако самая распространенная «зарплатная» модель может выглядеть так:

Как человек, который в Involta работал на всей «лестнице» должностей, от верстальщика до архитектора и руководителя, могу сказать, что человек, который пришел в разработку, повесив над кроватью подобную таблицу с гонорарами, — последний, кого я сам хотел бы видеть в своей команде. Деньги — плохой мотиватор в любом деле, а в таком прогрессивном, как мобильная разработка, тем более. Деньги — это награда за результат, а не цель работы.

Если вами не движет идея менять этим мир, то лучше потратить энергию не на изучение языков программирования, а на что-то попроще, например, промазывать шпалы креозотом. Потому что действительно крутой продукт получается, когда над ними работают люди, влюбленные в свою работу и вдохновленные большой идеей. По крайней мере, именно так это происходит у нас в компании. Работа должна в первую очередь приносить удовольствие и самореализацию.

Карьерная лестница разработчика во многих IT-компаниях довольно многоступенчатая и позволяет развиваться как по менеджерскому, так и по техническому пути. Первый предполагает обычно вертикальный рост: вырасти от джуна до тимлида можно в среднем за пять лет. Второй ставит в приоритет не столько управленческие позиции, сколько повышение технической экспертизы. Сотрудники, которые не стремятся стать руководителями, могут расти профессионально и горизонтально, развиваясь на разных проектах и платформах.

Как выбрать платформу для мобильной разработки

Ранее мы условно разделили мобильную разработку на два направления: по цели продукта и по техническим параметрам. И если первый пункт на момент освоения профессии несильно повлияет на образовательный процесс, то выбор платформы имеет принципиальное значение.

Чтобы определиться, на чем писать код, начинающий специалист может идти двумя путями: от личных предпочтений (попробовать разные варианты и остановиться на том, что нравится больше) до следования требованиям конкретного работодателя, в команду которого хочет попасть.

Стоит отметить, что крупные IT-компании отдают предпочтение «чистым» разработчикам, в совершенстве владеющим одной платформой (iOS или Android). «Смешанные» специалисты, практикующие гибридную и кроссплатформенную разработку, интересуют их чуть меньше.

Многие советуют начинать свой путь в мобильной разработке именно с Android. А если в мобайл вы пришли без IT-бэкграунда — тем более. Это объясняется доступностью техники и информации, обилием структурированных гайдов и книг для освоения платформы.

Какие требования к кандидату на должность мобильного разработчика

Существует ряд профильных базовых знаний и навыков, без владения которыми шансы попасть в хороший проект существенно снижаются:

знание языков программирования в зависимости от выбранной платформы (Objective-C, Swift, Java, Kotlin и другие);

отличная понимание принципов работы Google Play Store и Apple App Store, умение и опыт загружать туда приложения;

понимание специфики проектирования, верстки, дизайна мобильных приложений, UX\UI;

знание основ объектно-ориентированного программирования;

владение необходимым для проекта инструментарием (библиотеки, платформы, фреймворки);

умение читать и корректировать код, написанный другими разработчиками.

навыки отладки и тестирования приложений;

знание английского языка;

понимание архитектуры приложения, умение гармонично её выстраивать;

умение составлять техническую документацию для созданных приложений.

Разработчик Android

Специалисты по Android пишут на Java & Kotlin. Именно эти языки — обязательное требование к соискателям. Помимо этого кандидат должен ориентироваться в системе Android SDK, знать всю архитектуру и среду Android.

Полезным будет также ознакомиться с дополнительными ресурсами платформы. Android имеет специальный сайт для разработчиков с полезной документацией, альтернативную версию операционной системы Google Wear для программирования смарт-часов, а также отдельную площадку для работы с приложениями с дополненной реальностью. В остальном требования не сильно отличаются от общих, вышеперечисленных.

Разработчик iOS

Чтобы работать на операционной системе iOS, нужны Swift в первую очередь, а также Objective-C. Важно учитывать: чтобы писать для iOS, нужна техника от Apple. Чаще всего компания предлагает сотрудникам корпоративные ноутбуки, однако, если вы фрилансер, об оборудовании, возможно, придется заботиться самому. При этом не стоит забывать, что Apple — это отдельная каста и довольно закрытая экосистема, поэтому к работе на условном MacBook еще придется привыкнуть.

Кстати, не стоит думать, что, остановив свой выбор на одной из платформ, вы закроете для себя другую. Знание — сила. Многие работодатели требуют знание архитектуры и принципов программирования конкурента, поэтому будет неплохо ориентироваться в каждой из платформ.

smolaw/shutterstock.com

Какими личностными качествами необходимо обладать мобильному разработчику

Классический набор идеального сотрудника тоже никто не отменял. Ответственность, умение работать в команде, стрессоустойчивость и адекватная реакция на критику, аналитический склад ума и навыки длительной концентрации на задаче тоже повысят шансы разработчика попасть в серьезную команду и задержаться в ней.

Особенно важна для соискателя способность к самообучению, ведь, как мы рассказали выше, индустрия не стоит на месте, а значит, учеба не закончится курсами или университетом, разбираться с новыми «фичами» нужно будет и дальше, но уже самому.

Нужно ли знать иностранные языки для успешной карьеры

Без уверенного знания английского языка мобильному разработчику будет тяжеловато. Помимо базовых терминов, понятий и конструкций, которые фигурируют даже в языке программирования, английский язык будет сопровождать вас на всех этапах освоения профессии. К примеру, не вся документация для разработчиков на iOS вообще переведена на русский.

Владение английским откроет огромные возможности для саморазвития, которое кормит разработчика. В мире часто проходят онлайн-конференции или вебинары, которые нужно смотреть именно на этом языке.

Но самое главное здесь — потенциальное трудоустройство. Многие разработчики, чтобы набраться опыта и украсить свое резюме, устраиваются на стажировки в крупнейшие IT-компании. Специалисты из России есть и в Facebook, и в Google, и в Apple. К тому же многие в дальнейшем уходят на фриланс и находят клиентов по всему миру, коммуникация с ними обычно происходит как раз на английском языке.

Где научиться разработке мобильных приложений

Бум на менеджеров прошел, а очередь на юридический и экономический факультеты сокращается, ведь современные выпускники вдохновленно смотрят фильмы о Кремниевой (Силиконовой) долине. Однако IT-компании не перестают жаловаться, считая, что рынок скорее пуст, чем полон. Соискателей много, а толковых — 1 к 100.

Помимо направлений в вузах в России ежегодно появляется множество онлайн-школ по мобильной разработке, свои курсы для потенциальных сотрудников часто предлагают и крупные работодатели.

Мы в Involta, к примеру, запустили собственный образовательный проект именно для того, чтобы не ждать, когда специалисты вырастут, а ускорить этот процесс контролируемо. Преподаватели — сами разработчики, которые знают свое дело не в теории, а на практике, и могут поделиться реальным опытом с IT-передовой. Знания прикладных наук в университетах устарели. Отлично учат фундаментальным наукам, но не учат современному стеку технологий Web\Mobile.

Разумеется, одного курса мало: огромную роль играет объем самостоятельной работы и непрерывной практики. Десятки сертификатов и дипломов не гарантируют создание хотя бы одного приложения. В мобильной разработке постоянно появляются новые подходы, методики, технологии и платформы, поэтому учиться нужно постоянно.

На курсах образовательных площадок, по роликам на YouTube, через специализированную литературу или вместе с ментором — вариантов много, но лучше всего комбинировать все доступные источники знаний и применять на практике.

Какие ошибки допускают новички

В пока еще новой для мира профессии многие идут на ощупь, обучаясь как на своих, так и на чужих ошибках. Своими факапами на старте с радостью делятся и уже успешные специалисты. Так они напоминают, что недавно тоже были новичками, и это не помешало их карьере, ведь главное — работа над ошибками.

Неудачи разработчиков-новичков и их основные промахи можно разделить на две категории: профессиональные и личные.

Среди профессиональных:

зацикленность на одном языке программирования и нежелание изучать другие;

игнорирование фундаментальных основ программирования в погоне за новейшими трендами разработки;

непонимание условий рынка и потребностей потребителей;

отсутствие «отдушины» — внерабочих проектов, которые позволяют отточить мастерство и применить все навыки, но в то же время являются своеобразным развлечением (создание мини-игры для ребенка или работа над новой идеей для стартапа).

Среди общих:

необоснованный перфекционизм, иногда лучшее — действительно враг хорошего;

нежелание обращаться за помощью к более опытным коллегам;

чрезмерное увлечение готовыми решениями и отсутствие креативного мышления;

боязнь ошибки и критики;

игнорирование физиологических потребностей организма, сна и отдыха, которые часто ведут к выгоранию и стрессам.

Какое будущее у мобильной разработки

Эксперты отмечают экспоненциальный характер развития сферы мобильных систем в целом и разработки приложений в первую очередь. Еще 10 лет назад мир мобильных устройств, их функциональность и роль в жизни пользователей кардинально отличались от картины, которую мы наблюдаем сегодня.

Среднее время, которое владелец смартфона проводит сегодня со своим гаджетом, — четыре часа. А те, кто читают эту статью, — еще больше. Меньше половины этого времени занимает непосредственно общение — то, с чего когда-то начиналась история мобильной связи.

Мобильные устройства — это уже не про коммуникацию или развлечения. Расширение функционала и оптимизация технологий превратила гаджеты в неотъемлемую часть жизни. Важными и незаменимыми их делает именно «начинка» — те функциональные приложения, которые обучают, развивают, решают проблемы, успокаивают и развлекают, информируют, помогают следить за своим здоровьем, тратить и зарабатывать.

РАЭК в исследовании за 2019 год подтвердила: цифровая экономика набирает обороты и все больше влияет на смежные отрасли. И присмотритесь к трендам — в них все те же результаты трудов мобильных разработчиков:

распространение чат-ботов, цифровых помощников и VR;

развитие машинного обучения и искусственного интеллекта;

повсеместная геймификация;

мультифункциональность и стремление приложений к суперформатам экосистем и универсальных сервисов, объединяющих в себе несколько приложений для разных целей.

Погружаться в тонкости мобайла сейчас не только интересно, но и весьма практично. И если пандемия воспитала в вас стремление к саморазвитию, вы знаете, на какой курс записаться в ближайшее время.