Зачем стартапам идти в акселератор Moscow Travel Factory

Обучающая программа, восемь недель трекинга, Speed Dating с потенциальными инвесторами и возможность запустить пилот с партнерами. Рассказываем, что еще ждет участников акселератора для туристических стартапов Moscow Travel Factory .

15 июля Комитет по туризму Москвы объявил о запуске второго набора в акселератор Moscow Travel Factory. Это одна из ключевых инициатив по поддержке туриндустрии и развитию TravelTech, которую реализует город в рамках проекта Moscow Travel Hub.

Для кого этот проект и что получат участники?

Как и в прошлом году, участники делятся на две категории:

Представители компаний туриндустрии и смежных отраслей. В рамках акселератора пройдет открытая обучающая программа. На лекциях эксперты расскажут, как анализировать рынок, проверять гипотезы, составлять бизнес-модель, продвигать продукт или услугу и многое другое. Также участники получат стартап-кит, куда войдут чек-листы, шаблоны документов и рекомендации по запуску новых продуктов. Участвовать в программе могут все желающие по предварительной регистрации. Стартапы, проекты в сфере туризма и команды энтузиастов, которые создают продукты с применением новых технологий. Организаторы выберут лучших — они попадут в акселератор, где им предстоит пройти восемь недель бизнес-трекинга, встретиться с инвесторами и познакомиться с отраслевыми партнерами. Самые старательные участники дойдут до демо-дня, по итогам которого жюри определит самые перспективные проекты. Им помогут провести маркетинговую кампанию, а также дадут экспертную оценку и возможность запустить пилот с одним из партнеров или городом. Кроме того, команды смогут пообщаться с участниками сообщества Moscow Travel Hub.

Какие стартапы ждут в акселераторе?

Любые решения в туризме, связанные с технологиями: маркетплейсы, агрегаторы, аудио-, видео- и VR-проекты, системы бронирования, карты и геосервисы, приложения для знакомств, поиска гидов и прочее. Подойдут и B2B-решения для объектов туризма: управление отелем, рестораном, музеем, билетные сервисы и т. д.

Проекты для молодежи, в сферах деловых поездок, гастрономии и ресторанов, которые не используют технологии.

Проекты из индустрии досуга и развлечений, которые могут быть интересны туристам: иммерсивные экскурсии, виртуальные прогулки и другие.

Сервисы и технологии, которые могут применяться в интересах туризма: решения для города, транспорта, отслеживания турпотоков, сервисы электронных документов, такси, шеринга, технологии для автоматизации бизнеса и маркетинга, чат-боты и виртуальные помощники.

Каких результатов достигали участники в прошлом наборе?

Акселератор проходит второй год подряд. Прошлым летом проект запускался как экстренная мера поддержки для московской туриндустрии, когда туризм как явление практически остановился. Тем не менее акселератору удалось собрать более 250 заявок — 30 стартапов полностью прошли программу, дошли до демо-дня и смогли перейти на новую ступень развития.

Прогресс выражался по-разному: некоторые проекты сделали пивот и полностью изменили модель, часть стартапов подтвердили гипотезы и продолжили движение в сторону развития продаж и укрепления продукта, а кто-то многократно увеличил продажи и даже привлек инвестиции.

Что говорят сами участники прошлого года:

«Фабрика» помогла запустить продажи, начать проверять рынок и, благодаря трекеру, научила тестировать гипотезы одну за одной для быстрого роста. За прошедший с акселератора год мы выросли с нуля до 5 млн рублей выручки в месяц. Теперь в команде 22 человека. В июле мы запустили большую IT-платформу и начали встречаться с европейскими хедж-фондами. Виктория Воскресенская, проект Travel Inspirator

За месяц в акселераторе Виктория смогла добиться 250 продаж, а к началу 2021 года выручка Travel Inspirator достигла 1 млн рублей. Историю проекта и первые результаты можно найти в интервью с основательницей.

За акселерацию мы успели протестировать восемь гипотез, подключить новых партнеров, улучшить наш продукт и увеличить точность расчетов для пользователей. HowMuchTravel вошел в акселератор Starta Ventures с оценкой в $2 млн. Клавдия Малышева, HowMuchTravel

Узнать больше про участников и их опыт акселерации в «Фабрике» можно в материале.

Как принять участие?

Участие бесплатное для всех категорий. Необходимо заполнить заявку на сайте до 10 августа. Если вы подаете заявку как стартап, нужно указать информацию о проекте, которая поможет экспертам принять правильное решение при отборе. Заполнение формы займет не более 10 минут.

20 августа будут объявлены результаты отбора, а обучающая программа стартует 24 августа. Финалом Moscow Travel Factory станет открытый демо-день, который пройдет как часть отраслевой конференции Moscow Travel Conf.

Партнерами программы в этом году стали TUI, Amadeus, «Тинькофф Путешествия», Ozon Travel, Ostrovok, Tutu.ru, Gettransfer, LevelTravel, авиакомпания «Россия» и другие компании. Стратегический партнер — глобальная платежная система Visa. Инвестиционный партнер — skl.vc. Отраслевой партнер — цифровой туристический сервис RUSSPASS.

Если у вас остались сомнения, стоит ли подавать заявку в Moscow Travel Factory, задайте вопросы организаторам в Telegram-чате или напишите на почту [email protected]

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