5 этапов настройки Process Mining

Нужен Process Mining. Как бизнесу применить этот подход и перейти на процессную аналитику, рассказывает Дарья Макарова, менеджер по продукту VK Process Mining.

Чтобы оптимизировать бизнес-процесс, нужно найти его узкие места и зоны роста. Делать это «вручную» уже трудно: процессы усложняются, становятся массовыми и разветвляются.

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Опрос PwC и ABBYY, проведенный в конце 2021 года, показал, что 16% крупных компаний, работающих в России, уже имеют опыт применения процессной аналитики.

Решения этого класса активнее всего используют в нефтегазовом секторе (75% опрошенных) и банках (43%). К 2024 году больше половины крупных компаний планируют внедрить такие системы. Так, они могут быть полезны компаниям из ритейла, телекома, логистики, медицины и госсектора.

Например, в «МегаФоне» благодаря процессной аналитике увеличили скорость обработки заявок от корпоративных клиентов на 37%. С помощью платформы Process Mining специалисты смогли проанализировать масштабный кросс-функциональный процесс, задействующий три информационные системы и 32 рабочие группы.

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Какие задачи решает SQL-аналитик и как им стать

По данным Fortune Business Insights, глобальный рынок систем Process Mining вырастет с $933,1 млн в 2022 году до $15,546 млн в 2029 году, увеличиваясь в среднем на 49,5% ежегодно. Интерес к этой системе со стороны бизнеса объясняется растущей цифровизацией процессов и острой необходимостью их оптимизировать.

Инструменты process mining дают исчерпывающую картину бизнес-процессов и позволяют собрать доказательную базу для проведения изменений в компании.

Что такое процессная аналитика

Process Mining — это технология, позволяющая получить новые знания на основе данных из информационных систем компании. Решения этого класса анализируют журнал событий и восстанавливают реальную картину процессов с вариантами устранения отклонений и проблем.

Процессная аналитика необходима для исследования массовых процессов, которые выполняются тысячи раз в сутки, и сложных процессов, в которых задействованы несколько подразделений.

Речь идет о крупных компаниях с развитой сетью филиалов и большим количеством потребителей.

Нет смысла внедрять платформы Process Mining в небольших компаниях с простыми бизнес-процессами.

Для точечного анализа стандартных бизнес-процессов можно использовать аудит («ручной» анализ с помощью опросов). В случае, если важно проанализировать только сроки исполнения действий на каждом этапе, достаточно возможностей BI-аналитики (системы бизнес-аналитики).

Однако такая система может анализировать процесс, только если он оцифрован. И в этом кроется его основной недостаток: по последним исследованиям, только у 20% крупных компаний процессы отражаются в информационных системах.

Чтобы преодолеть этот барьер, нужно оцифровывать ключевые бизнес-процессы, но делать это не сразу, а по частям.

Возможности Process Mining

Системы Process Mining позволяют выделить основные проблемы, снижающие эффективность работы компании.

«Бутылочное горлышко»

Слабое звено в цепочке действий и событий, из-за которого затрудняется и удлиняется весь процесс. Причиной может стать человеческий фактор — некомпетентность или халатность одного сотрудника, высокая нагрузка на людей, которые не справляются с одной из операций.

Иногда возникают проблемы в работе всего отдела: например, длительный цикл согласований от одного руководителя может приводить к невыполнению KPI всего департамента. Узкое место часто возникает из-за ограничения ресурса оборудования или технических проблем.

Например, станок способен произвести только определенное количество деталей или компьютеры, сервера или другие компоненты ИТ-инфраструктуры не справляются с нагрузкой.

Избыточные процессы

Звенья цепи, которые можно безболезненно опустить без влияния на результат.

Например, количество согласований может превышать все разумные рамки, и длительность процесса растет в разы. Бывают ситуации, когда один и тот же документ попадает на утверждение одному руководителю несколько раз после каждой следующей итерации.

Устаревший процесс

Когда с развитием компании процесс становится нерелевантным, и его пора заменить на новый.

Наиболее простой пример — документооборот. Ответственный сотрудник ходит по кабинетам и собирает подписи на бумаге, хотя можно использовать электронный документооборот.

Реальный процесс не соответствует прописанному

Сотрудники не обучены процессу, не понимают его и «адаптируют» к более удобному для себя варианту. Так бывает, когда процесс был изменен, а люди продолжают действовать «по привычке».

Сценарии применения процессной аналитики не ограничиваются построением цифровых двойников бизнес-процессов. Система способна подсказать пути их оптимизации и ускорения.

Например, если простую операцию выполняет множество сотрудников ежедневно, стоит ее роботизировать.

Более того, применение предиктивной аналитики помогает предсказать возможные уязвимости в бизнес-процессах, даже если пока их нет.

Еще одна возможность — оценка эффективности внедрения новых ИТ-решений, в том числе на стадии пилотного проекта. Исторических данных еще нет, но можно оценить, как сотрудники пользуются системой. Это поможет обнаружить, где возникают трудности (по увеличенному времени выполнения шага) и кто из сотрудников испытывает проблемы с освоением системы.

Такой анализ позволит сразу исправить ошибки или предложить обучение пользователям, которые не справляются.

Как внедрить и настроить систему Process Mining: 5 этапов

Шаг 1. Выбрать решение

На рынке представлено около 15 систем класса Process Mining, преимущественно американских и европейских вендоров.

Важно учесть два момента:

были прецеденты, когда в последние три месяца иностранные поставщики различного ПО отключали свои облачные сервисы в России или прекращали техническую поддержку своих систем. Поэтому стоит обратить внимание на российские платформы, среди которых есть зрелые решения.

для крупных предприятий бывает важна возможность установки системы на собственные сервера (не у всех решений она есть) и наличие интеграций с информационными системами компании, а также возможность кастомизировать решение под задачи компании.

Шаг 2. Определить процесс

Начать стоит с процесса, который максимально оцифрован: только в этом случае система сможет его полноценно проанализировать.

Однако идеальные условиях для процессной аналитики бывают редко. Вполне типична ситуация, при которой процесс оцифрован частично или ведется в разных, не связанных между собой ИС.

Тогда нужно анализировать процесс по частям и постепенно переводить «аналоговые» части в цифровой вид.

Шаг 3. Собрать данные

Источниками данных для аналитики могут быть:

корпоративные системы (SAP, 1C, Salesforce);

базы PostgreSQL, MySQL и другие;

различные файловые хранилища;

логи событий, которые могут формироваться из почты или excel-файлов при работе сотрудников.

Необязательно хранить все данные в одном источнике. При необходимости их можно выгрузить с помощью коннекторов, Excel или используя прямые подключения к БД.

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Закономерный вопрос: сколько данных необходимо? Чем больше — тем лучше, но обычно достаточно среза за 1,5 года работы. Если процесс массовый и повторяющийся, хватает информации за месяц или даже неделю.

Шаг 4. Определить качество данных

Данные должны иметь характеристики, по которым их можно классифицировать.

Ключевые из них:

идентификатор экземпляра процесса (номер закупки, договора, заявки или обращения в техподдержку);

имя шага (статус, отдел или комбинация отдела и статуса — идентификатор действия);

временная метка.

Дополнительными атрибутами могут быть исполнители, филиалы, регионы, различные типы и признаки или даже суммы. Чем больше характеристик — тем больше гипотез улучшения процесса.

Шаг 5. Запустить проект

В идеале к этому моменту все части процесса должны быть оцифрованы и иметь сквозной идентификатор экземпляра.

Далее нужно настроить прямой доступ к данным журнала событий выбранного процесса через интеграцию с источниками. И тогда появляется полноценная возможность анализировать процесс, найти точки для оптимизации и ежедневно мониторить эффективность изменений.

Фото на обложке: Shutterstock / fran_kie