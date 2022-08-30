5 этапов настройки Process Mining

Чтобы оптимизировать бизнес-процесс, нужно найти его узкие места и зоны роста. Делать это «вручную» уже трудно: процессы усложняются, становятся массовыми и разветвляются.
Нужен Process Mining. Как бизнесу применить этот подход и перейти на процессную аналитику, рассказывает Дарья Макарова, менеджер по продукту VK Process Mining.
Содержание:
- Что такое процессная аналитика
- Возможности process mining
- Как внедрить и настроить систему Process Mining: 5 этапов
Опрос PwC и ABBYY, проведенный в конце 2021 года, показал, что 16% крупных компаний, работающих в России, уже имеют опыт применения процессной аналитики.
Решения этого класса активнее всего используют в нефтегазовом секторе (75% опрошенных) и банках (43%). К 2024 году больше половины крупных компаний планируют внедрить такие системы. Так, они могут быть полезны компаниям из ритейла, телекома, логистики, медицины и госсектора.
Например, в «МегаФоне» благодаря процессной аналитике увеличили скорость обработки заявок от корпоративных клиентов на 37%. С помощью платформы Process Mining специалисты смогли проанализировать масштабный кросс-функциональный процесс, задействующий три информационные системы и 32 рабочие группы.
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Какие задачи решает SQL-аналитик и как им стать
По данным Fortune Business Insights, глобальный рынок систем Process Mining вырастет с $933,1 млн в 2022 году до $15,546 млн в 2029 году, увеличиваясь в среднем на 49,5% ежегодно. Интерес к этой системе со стороны бизнеса объясняется растущей цифровизацией процессов и острой необходимостью их оптимизировать.
Инструменты process mining дают исчерпывающую картину бизнес-процессов и позволяют собрать доказательную базу для проведения изменений в компании.
Что такое процессная аналитика
Process Mining — это технология, позволяющая получить новые знания на основе данных из информационных систем компании. Решения этого класса анализируют журнал событий и восстанавливают реальную картину процессов с вариантами устранения отклонений и проблем.
- Процессная аналитика необходима для исследования массовых процессов, которые выполняются тысячи раз в сутки, и сложных процессов, в которых задействованы несколько подразделений.
Речь идет о крупных компаниях с развитой сетью филиалов и большим количеством потребителей.
- Нет смысла внедрять платформы Process Mining в небольших компаниях с простыми бизнес-процессами.
Для точечного анализа стандартных бизнес-процессов можно использовать аудит («ручной» анализ с помощью опросов). В случае, если важно проанализировать только сроки исполнения действий на каждом этапе, достаточно возможностей BI-аналитики (системы бизнес-аналитики).
Однако такая система может анализировать процесс, только если он оцифрован. И в этом кроется его основной недостаток: по последним исследованиям, только у 20% крупных компаний процессы отражаются в информационных системах.
Чтобы преодолеть этот барьер, нужно оцифровывать ключевые бизнес-процессы, но делать это не сразу, а по частям.
Возможности Process Mining
Системы Process Mining позволяют выделить основные проблемы, снижающие эффективность работы компании.
«Бутылочное горлышко»
Слабое звено в цепочке действий и событий, из-за которого затрудняется и удлиняется весь процесс. Причиной может стать человеческий фактор — некомпетентность или халатность одного сотрудника, высокая нагрузка на людей, которые не справляются с одной из операций.
Иногда возникают проблемы в работе всего отдела: например, длительный цикл согласований от одного руководителя может приводить к невыполнению KPI всего департамента. Узкое место часто возникает из-за ограничения ресурса оборудования или технических проблем.
Например, станок способен произвести только определенное количество деталей или компьютеры, сервера или другие компоненты ИТ-инфраструктуры не справляются с нагрузкой.
Избыточные процессы
Звенья цепи, которые можно безболезненно опустить без влияния на результат.
Например, количество согласований может превышать все разумные рамки, и длительность процесса растет в разы. Бывают ситуации, когда один и тот же документ попадает на утверждение одному руководителю несколько раз после каждой следующей итерации.
Устаревший процесс
Когда с развитием компании процесс становится нерелевантным, и его пора заменить на новый.
Наиболее простой пример — документооборот. Ответственный сотрудник ходит по кабинетам и собирает подписи на бумаге, хотя можно использовать электронный документооборот.
Реальный процесс не соответствует прописанному
Сотрудники не обучены процессу, не понимают его и «адаптируют» к более удобному для себя варианту. Так бывает, когда процесс был изменен, а люди продолжают действовать «по привычке».
Сценарии применения процессной аналитики не ограничиваются построением цифровых двойников бизнес-процессов. Система способна подсказать пути их оптимизации и ускорения.
Например, если простую операцию выполняет множество сотрудников ежедневно, стоит ее роботизировать.
Более того, применение предиктивной аналитики помогает предсказать возможные уязвимости в бизнес-процессах, даже если пока их нет.
Еще одна возможность — оценка эффективности внедрения новых ИТ-решений, в том числе на стадии пилотного проекта. Исторических данных еще нет, но можно оценить, как сотрудники пользуются системой. Это поможет обнаружить, где возникают трудности (по увеличенному времени выполнения шага) и кто из сотрудников испытывает проблемы с освоением системы.
Такой анализ позволит сразу исправить ошибки или предложить обучение пользователям, которые не справляются.
Как внедрить и настроить систему Process Mining: 5 этапов
Шаг 1. Выбрать решение
На рынке представлено около 15 систем класса Process Mining, преимущественно американских и европейских вендоров.
Важно учесть два момента:
- были прецеденты, когда в последние три месяца иностранные поставщики различного ПО отключали свои облачные сервисы в России или прекращали техническую поддержку своих систем. Поэтому стоит обратить внимание на российские платформы, среди которых есть зрелые решения.
- для крупных предприятий бывает важна возможность установки системы на собственные сервера (не у всех решений она есть) и наличие интеграций с информационными системами компании, а также возможность кастомизировать решение под задачи компании.
Шаг 2. Определить процесс
Начать стоит с процесса, который максимально оцифрован: только в этом случае система сможет его полноценно проанализировать.
Однако идеальные условиях для процессной аналитики бывают редко. Вполне типична ситуация, при которой процесс оцифрован частично или ведется в разных, не связанных между собой ИС.
Тогда нужно анализировать процесс по частям и постепенно переводить «аналоговые» части в цифровой вид.
Шаг 3. Собрать данные
Источниками данных для аналитики могут быть:
- корпоративные системы (SAP, 1C, Salesforce);
- базы PostgreSQL, MySQL и другие;
- различные файловые хранилища;
- логи событий, которые могут формироваться из почты или excel-файлов при работе сотрудников.
Необязательно хранить все данные в одном источнике. При необходимости их можно выгрузить с помощью коннекторов, Excel или используя прямые подключения к БД.
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Закономерный вопрос: сколько данных необходимо? Чем больше — тем лучше, но обычно достаточно среза за 1,5 года работы. Если процесс массовый и повторяющийся, хватает информации за месяц или даже неделю.
Шаг 4. Определить качество данных
Данные должны иметь характеристики, по которым их можно классифицировать.
Ключевые из них:
- идентификатор экземпляра процесса (номер закупки, договора, заявки или обращения в техподдержку);
- имя шага (статус, отдел или комбинация отдела и статуса — идентификатор действия);
- временная метка.
Дополнительными атрибутами могут быть исполнители, филиалы, регионы, различные типы и признаки или даже суммы. Чем больше характеристик — тем больше гипотез улучшения процесса.
Шаг 5. Запустить проект
В идеале к этому моменту все части процесса должны быть оцифрованы и иметь сквозной идентификатор экземпляра.
Далее нужно настроить прямой доступ к данным журнала событий выбранного процесса через интеграцию с источниками. И тогда появляется полноценная возможность анализировать процесс, найти точки для оптимизации и ежедневно мониторить эффективность изменений.Фото на обложке: Shutterstock / fran_kie
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