«Не отправляйте такого сотрудника в отпуск»: 5 советов для руководителей, как работать с человеком в депрессии

Как вести себя руководителям, если в коллективе сотрудник «на антидепрессантах», рассказывает ​​Ангелина Шам, кандидат психологических наук, член Ассоциации спикеров СНГ и Global Speakers Federation.

Во всем мире депрессией страдает 5% взрослого населения. Депрессия намного серьезнее выгорания — это одна из основных причин нетрудоспособности. Однако многие работники боятся признаться в этом — всегда есть страх, что тебя уволят.

Болезни никто не отменял

Большая проблема заключается в том, что в России депрессию до сих пор не считают серьезным заболеванием, а если выясняется, что человек пьет антидепрессанты, он часто начинает вызывать подозрение и недоверие.

Сегодня принято быть эффективным и проактивным сотрудником, работать сверхурочно, перевыполнять KPI. Мы привыкли работать даже при простуде, отвечать на звонки и почту из отпуска и в выходные, консультировать коллег в отгулы, потому что нас учат быть на лояльными к бренду и увеличивать градус вовлеченности в бизнес-процесс.

В таком ритме далеко не каждый руководитель, даже если и хочет, может найти силы вникать в неведомые ему глубокие нюансы человеческой психики.

Тем более, что в курсах по управлению и менеджменту нет основ клинической психологии.

Руководители или собственники бизнеса, безусловно, развивают в себе эмоциональный интеллект, но часто относятся к людям как к рабочему потенциалу, пусть даже ценному и дорогому, но все же рабочему.

Они могут не задумываться, что их подчиненные болеют, куда-то ходят после работы, проводят время с семьей или друзьями в выходные. Что уж говорить о депрессии?

Руководитель может даже не задумываться о том, что у сотрудников бывают ментальные проблемы — но это в любом случае снижает продуктивность сотрудников, соответственно, компания теряет деньги. В интересах бизнеса — помогать сотрудникам.

Давайте разбираться, где в этом случае проходит граница зон ответственности руководства и самого сотрудника.

Эмоциональное выгорание vs депрессия

Часто депрессию путают с выгоранием, однако это разные вещи.

Эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание — это синдром, он возникает при стрессе, перегрузке, потере смыслов на рабочем месте. Человек чувствует усталость, свою ненужность, бесполезность того, что делает.

Как следствие — снижаются работоспособность, сосредоточенность, падает инициативность и общий фон настроения.

Важно, что выгорание касается только рабочей сферы, в остальном человек продолжает вести обычную жизнь. Как только человек покидает офис, у него снова начинается нормальная жизнь: он получает удовольствие от общения с семьей, друзьями, занимается хобби.

При наблюдении признаков эмоционального выгорания руководителю прежде всего надо понять его причины, потому что в легком варианте они могут быть связаны с перегрузкой или нервной обстановкой в структуре, а в более тяжелом — с потерей смысла в текущей работе.

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Например, сотрудник перестал понимать, зачем и для кого он делает эту работу, или потерял ощущение своей ценности для компании.

В первом случае достаточно дать человеку отдохнуть, снизить нагрузку, помочь ему лучше спланировать рабочее время, перераспределить обязанности.

Во втором — надо задуматься. Не является ли такая потеря смыслов неким системным процессом и не передастся ли это всему коллективу, включая руководителя? Здесь нужна серьезная сессия, посвященная ценностям бизнеса.

Депрессия

В состоянии депрессии человеку не просто грустно или плохо — иногда ему даже тяжело встать с кровати или заставить себя поесть.

Депрессия — это болезнь, которая требует лечения.

Это не просто потеря работоспособности, а отсутствие интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие.

Человек постоянно испытывает подавленность, чувство вины за снижение работоспособности, у него нарушаются сон и аппетит.

Но как быть, если работу никто не отменял, а накопленные «хвосты» растут, как снежный ком?

Руководитель может обратить внимание на своего сотрудника: поговорить с ним и попытаться протянуть ему руку помощи в том объеме, в каком позволяют рамки бизнеса и их личных отношений.

Можно поинтересоваться состоянием, выразить свое беспокойство и заинтересованность в сотруднике, предложить более частые совещания, чтобы человек почувствовал поддержку и в некотором смысле страховку.

Если это уместно — дать совет или поделиться контактом специалиста, потому что люди с диагнозом «депрессия» зачастую не в состоянии самостоятельно себе помочь.

Приведу историю о том, как важно учитывать эмоциональное и психологическое состояние сотрудника.

Однажды руководитель пожаловался мне на сотрудницу, которая проиграла почти беспроигрышный тендер. На подготовку к нему были потрачены большие силы, и известие о неудаче стало шоком для всей команды.

Оказалось, что у сотрудницы была депрессия. Руководитель девушки об этом не знал и не обращал внимания на ее состояние.

И там, где нужно было быть в тонусе, держать руку на пульсе и проявить повышенную бдительность, он не включился эмоционально.

Как распознать депрессию у сотрудника

Часто сотрудники боятся рассказывать о своей болезни начальству — в том числе из-за того, что в нашем обществе эта тема табуирована.

Они боятся увольнения, которое усугубит их состояние, поэтому всячески пытаются скрыть от руководителя, что больны.

Однако по ряду признаков не увидеть депрессию невозможно. Если руководитель будет обращать больше внимания на атмосферу в коллективе, присматриваться к своим подчиненным, то заметит, что с человеком что-то не так.

И он не просто меланхолик от природы, а, скорее всего, болен.

Эти признаки дадут понять, что ваш подчиненный страдает депрессией:

По утрам он постоянно опаздывает, выглядит невыспавшимся, пропускает работу. Это происходит потому, что самый пик слабости, потерянности и бессилия в случае депрессии бывает утром.

Сотрудник срывает дедлайны, потому что ощущает упадок сил, энергии, желания что-либо делать.

Сотрудник не общается с коллективом, потому что теряет ко всему интерес; подавлен и плохо фокусируется на происходящем.

Он быстро устает и постоянно отпрашивается с работы из-за вялости и хронической усталости.

У него резко меняются поведение и настроение: то плаксивость, то наплыв чувства вины, то раздражение по мелочам, то разговоры о своей никчемности.





Если вы заметили несколько таких признаков одновременно, поговорите с подчиненным, спросите, чем вы можете ему помочь, уточните, обращался ли он за помощью к специалисту, предложите на время снизить нагрузку — если это понадобится, посетить психолога в рабочее время.

Как руководитель может помочь сотруднику в депрессии

Прежде всего, руководитель должен принять тот факт, что ему предстоит иметь дело с этой проблемой и что отмахиваться от подобных вопросов будет неверным решением.

Чего точно не надо делать, так это обесценивать состояние сотрудника и сводить все к «психосоматике».

Стоит различать три формы эмоционально-депрессивных состояний:

реакция на неприятности во внешней среде

этап эмоциональных качелей у людей, которые живут между манией и депрессией

Ситуацию улучшит открытый разговор с сотрудником, в котором он может рассказать о своих жизненных проблемах, заручиться поддержкой на какой-то разумный срок. Однако нужно сразу договориться о «небесконечности» поблажек.

Поведение руководителя здесь зависит от амплитуды качелей. В легком и среднем варианте сам сотрудник, как правило, не видит проблемы в своем состоянии.

Тогда руководителю проще переждать фазу депрессии и только потом постепенно возвращать его к прежнему ритму работы.

реальное психическое заболевание в разной степени легкости/тяжести

А вот в третьем варианте руководителю важно выдержать грань между личной поддержкой и настойчивой рекомендацией и обратиться к клиническому психотерапевту, чтобы сотрудник не счел позитивное отношение руководителя индульгенцией за недомогание на работе.

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Не менее важны и «бытовые» решения. Например, если ваш подчиненный работает сверхурочно, попытайтесь распределить нагрузку между другими работниками. Не заставляйте его ходить с коллективом на обед, общие встречи вне работы. Если он этого не хочет, вы сделаете только хуже.

Обеспечьте комфортную обстановку в офисе: у сотрудников должен быть доступ к солнечному свету, хорошо работающие компьютеры. Возможно, это потребует дополнительных затрат, но помните — вы вкладываетесь еще и в будущее вашего бизнеса.

Если это необходимо, предложите подчиненному оплатить его посещение психотерапевта. Сейчас есть разные сервисы, к которым можно подключить доступ для сотрудников — так работодатель предложит помощь всему коллективу.

А вот отправлять в принудительный отпуск сотрудника в депрессии — не лучший вариант.

Человеку в депрессии нужна социализация, ему нужно понять, что он дорог коллективу и компания его ценит. Возможно, стоит предложить ему гибкий график или смягчить дедлайны.

Вывод

Бывают совсем тяжелые случаи, когда человеку плохо даже физически: в такой ситуации есть смысл предложить ему оформить больничный.

В некоторых частных клиниках врачи могут выдать человеку больничный лист, если действительно сочтут его нетрудоспособным. С момента начала приема антидепрессантов и до первого эффекта должно пройти две-три недели, больничный лист выдается на 14 дней.

Если лекарства не подошли и нужно менять схему, больничный продлевают.

Итак, если у сотрудника депрессия:

Не игнорируйте тревожные симптомы, не обесценивайте состояние сотрудника. Поговорите и выразите свое беспокойство и заинтересованность в сотруднике. Уточните, какая понадобится помощь: дополнительный контроль и помощь с тайм-менеджментом, поиск психотерапевта, разрешение не участвовать в офисных мероприятиях, удаленная работа, гибкий график или помощь в распределении нагрузки. Проговорите «небесконечность» поблажек. Отправьте на больничный, если ситуация критическая.





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