Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?

Дмитрий Сидоркин, основатель платформы по управлению недвижимостью в аренде «Трастрент», следит за происходящим на рынке и раз в год делится наблюдениями. В этом материале — главное за минувший год и то, чего нам следует ожидать в 2022-м.
Бизнес
«Авито» хотел купить «Циан», но ФАС запретила
ФАС провела исследование и сделала вывод, что объединение «Авито» с «Цианом» займет более 50% рынка и может привести к ограничению конкуренции на рынке.
Циан провел IPO
Видение компании находится далеко за пределами классического классифайда. «Циан» планирует стать end-to-end платформой недвижимости, решающей все задачи пользователей: начиная от поиска объекта недвижимости, покупателя или арендатора, и заканчивая финансированием покупки или гарантией чистоты сделки.
Запустился сервис «Яндекс.Аренда». Без сложностей не обошлось
1 июня в СМИ пролетела новость об официальном запуске нового сервиса для долгосрочной аренды под выделенным брендом — «Яндекс.Аренда». Сервис позволяет снимать жилье без залога и личного общения с собственником. С его помощью посмотреть квартиру и оформить все документы можно онлайн.
Через 2 недели на ПМЭФ 2021 глава группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев обвинил «Яндекс» в плагиате при создании сервиса: «Мы сделали бизнес, а компания «Яндекс» взяла его — и скопипастила у нас. Причем она скопипастила не только бизнес-модель, а и всю рекламу, все лендинги».
На что «Яндекс» ответил: «Мы запустили сервис долгосрочной аренды жилья, основываясь, в первую очередь, на анализе рынка и потребностях его участников — собственников и арендаторов.
На рынке аренды недвижимости, как и любом другом, перед запуском рекламной кампании тестируют самые частотные гипотезы. В производство идут те, что получают больше всего позитивных откликов. Аналогичные тексты и визуальные элементы можно найти в рекламе любого из игроков рынка».
«Домклик» начал делать сервис для долгосрочной аренды недвижимости
Об этом свидетельствуют два факта:
- 1. Публичный пост в Facebook исполнительного директора «Домклик» Николая Костючко о поиске человека, который возглавит направление аренды.
- 2. Закрытая вакансия менеджера продукта, который будет делать сервис сопровождения долгосрочной аренды на этапах подбора, сопровождения и управления жилой недвижимостью.
Государство
Минстрой хотел компенсировать арендаторам НДФЛ с арендной платы, если те заложат арендодателя, который не платит налоги
Самозанятость с налогом 4% в сегменте аренды квартир провалилась — по официальным данным, только 2% (80 000 арендодателей при оценке рынка Минстроем в 5 000 000 арендных квартир) от всего числа самозанятых сдают квартиры.
Идея интересная — зайти с ущемленной стороны арендных отношений — арендатора, но инициатива не прошла бюджетный контроль в Минфине.
P. S. Еще в 2019 году Медведев поручил двум министерствам и «Дом.РФ» представить свои предложения, чтобы усовершенствовать законодательство по аренде. Похоже, это одна из идей по усовершенствованию.
Минстрой запустит ГИС для обеления рынка долгосрочной аренды недвижимости и привлечет пользователей с помощью штрафов за ее неиспользование
Минстрой разрабатывает платформу и федеральный закон «О государственной информационной системе учета договоров найма жилых помещений, договоров аренды жилых и нежилых помещений и машиномест и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Внесение законопроекта в Госдуму ожидается к весенней сессии.
Государственная информсистема (ГИС) будет интегрирована во все агрегаторы для обязательного фиксирования заключения договоров аренды. При этом заключить договор арендодатель и арендатор смогут как на самой платформе, так и без ее применения, где арендодатели будут обязаны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест.
Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение.
Из текста законопроекта Минстроя следует, что при оплате аренды через ГИС арендатор должен будет оплатить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту. Размер комиссии в законопроекте не указан.
Система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой будет выступать ее оператором. Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ». Согласно тексту законопроекта, оператор систем вправе «привлекать кредитную организацию для обеспечения осуществления расчетов в денежной форме по договорам».
Стимулом для арендодателей регистрировать договоры станут новые и увеличенные штрафы:
- Штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне ГИС: от 500 до 2 500 руб. для физлиц, от 5 000 до 10 000 руб. для юрлиц;
- Отказ размещать информацию в ГИС 3-5 000 руб., бизнесу — в 30-50 000 руб.
Мнение участников рынка
И. о. директора по GR сервиса объявлений «Циан» Михаил Рыженков и аналитики сервиса «Авито Недвижимости» считают, что инициатива Минстроя повлечет общую деградацию рынка недвижимости, сокращение налоговых платежей, снижение доверия к институту самозанятых и рост недовольства граждан.
В «Яндекс.Недвижимости» видят риски монополизации рынка и считают, что повышать прозрачность рынка необходимо не штрафами, введение которых предлагает Минстрой, а дополнительными льготами и повышением знаний арендодателей о режиме для самозанятых. Подобные нововведения необходимо открыто обсуждать с рынком.
P. S. В прошлом году Минстрой говорил о создании благоприятного налогового режима и налоговых льготах для собственников, но в этом году речь идет только о штрафах и принуждении.
Арендодателей, сдающих недвижимость в краткосрочную аренду, обяжут получить государственный идентификатор, применять его в своих объявлениях и платить налог 4%
Уклоняешься — будет новый штраф. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья.
Вывод рынка посуточной аренды «из тени» — это тема, которая поднимается не в первый раз. Периодически она обсуждается в СМИ и органах государственной власти.
Многое зависит от того, как будет реализован проект, какое определение получит термин «туристическое жилье», насколько простой и понятной будет процедура внесения этого жилья в реестр. В общем, вопросов довольно много.
Вряд ли новый законопроект серьезно изменит рынок: многие арендодатели, для которых посуточная аренда — это не источник дополнительного дохода, а полноценный бизнес, уже давно работают легально и платят налоги.
При этом туристы практически ничего не выиграют от новой законодательной инициативы. Сервисы бронирования, включая нас, уже давно работают над качеством услуг: публикуют отзывы о проживании, дают привилегии гостеприимным арендодателям, помогают гостям и хозяевам урегулировать спорные ситуации.
Более того, налоговые новшества приведут к тому, что арендодатели будут компенсировать свои финансовые потери за счет туристов. Хозяевам придется повышать стоимость аренды жилья, и гости будут вынуждены платить больше.
Считаю, что для легализации рынка посуточной аренды нужно полностью переходить на патентную схему работы. Арендодатели смогут оплатить патент в начале года, им не придется платить налог за каждую сделку. При этом стоимость патента должна быть приемлемой.
Отложенный эффект может дать усиление контроля регулятором денежных переводов граждан
В начале сентября ЦБ выпустил методические рекомендации (16-МР), в которых определил признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как p2p-переводы).
По новым признакам ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами.
Запросы будут формироваться по всем денежным переводам за определенный период. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям. Например, данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам (ID, паспорт, ИНН, телефон).
В целом, ничего не мешает выпустить новые рекомендации, в которых можно описать признаки онлайн-переводов за аренду квартир: регулярные платежи одного размера от одного и того же физического лица другому физическому лицу.
P. S. Напомню, что в 2020 ФНС и ЦБ уже начали обмениваться банковскими и налоговыми тайнами, а ФНС с 2020 создает единую базу всех жителей РФ.
Выводы и прогнозы
С одной стороны — всех хотят более безопасного рынка аренды, с другой — никто не готов платить больше, ведь все расходы на легализацию лягут в итоге на жильцов.
Итоговая цена безопасности может составить 6-10% дополнительно к арендному платежу.
Пример расчета:
- налог для самозанятых 4%
- комиссия за онлайн-оплату через платежного агента:
— 2-3% без СБП
- комиссия оператору платформы (1-2%).
Остается открытым вопрос регистрации договора найма в Росреестра. Размер госпошлины за регистрацию договора найма для физлиц составляет еще 2 000 руб.
Прогноз
- В 2022-23 годах государство принудительно обелит рынок аренды.
- В агрегаторах может появиться обязательная идентификация собственников при размещении объявлений.
- В агрегаторах, скорее всего, будет интегрировано подписание договоров найма.
- Возможно, оплата будет интегрирована в агрегаторы.
- Существенная доля рынка обелится, напугавшись, но немалая рискнет оплатой штрафа, ведь это дешевле оплаты комиссии с налогом для всей платформы.
- Арендным сервисам какое-то время станет сложнее зарабатывать за допуслугах, людям потребуется время на принятие новой реальности.
- Часть собственников уйдут в тень, находя жильцов мимо агрегаторов через соцсети и мессенджеры, принимая оплату наличными.
- Большая часть рынка объемом 900 млрд руб.* станет доступна для новых инструментов по управлению арендным жильем: финансовых, юридических и сервисных. Когда ничего скрывать не нужно, можно пробовать новое.
* Минстрой оценивает рынок в 5,2 млн арендных квартир. Средняя арендная ставка по РФ — 12 000 руб. в мес. Получается 5 млн * 15 тыс. (медиана по 340 городам РФ) = 75 млрд руб. в мес. или 900 млрд руб. в год. При обелении рынок увеличится в среднем на 8% и достигнет оценки 978 млрд руб.
Фото на обложке: Shutterstock / dimbar76
Иллюстрации предоставлены автором.
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