Почему кампания в Рекламной сети Яндекса иногда просто работает: кейс eLama

Реклама в РСЯ обросла сетью негативных мнений: не всегда эффективна, бюджет «сливает», конверсий не приносит, площадки не релевантны. Однако кампании в сети Яндекса иногда работают и даже лучше рекламы в остальных системах. Но обо всем по порядку.

Иногда бывает так, что запускаешь кампанию, особо ни на что не надеясь, а она в итоге работает лучше остальных. В eLama такое произошло с кампанией в Рекламной сети Яндекса (РСЯ). Она принесла больше клиентов, чем остальные рекламные системы, хотя ее запускали по остаточному принципу. Как так получилось?

Вводная информация

В 2020 году eLama выпустила новый продукт. Его так и назвали — продукт. Это набор инструментов для разных этапов работы с рекламой. После официального релиза последовал официальный этап продвижения, который включал и рекламные кампании.

Целевая аудитория нашего продукта — маркетологи, специалисты по интернет-рекламе, собственники бизнеса, которые сами запускают рекламу, и фрилансеры, которые ведут клиентов.



Наша метрика успеха кампаний — регистрация пользователя в сервисе. Мы считаем ее главной конверсией, потому что, как правило, это основное действие на посадочных страницах. Если пользователь перешел по объявлению и зарегистрировался в сервисе — значит, реклама сработала. Конечно, при условии, что на странице грамотный контент, понятный оффер и хороший UX.

Запускаем рекламу

Итак, мы запустили кампании в Facebook Ads, РСЯ, КМС и ВКонтакте. Лично я ставила на Facebook и Instagram. В этих системах часто проще найти правильную аудиторию с помощью детальных таргетингов. Плюс есть большие возможности для креатива — например, карусель баннеров в Stories.

На РСЯ мы особо не рассчитывали. В моей практике от ниши к нише были разные подходы и результаты. В нашей тематике (B2B-сервис) кампании в РСЯ не отличались особой эффективностью. Поэтому их мы использовали скорее как вспомогательный инструмент и дополнительную цепочку коммуникации с пользователями. Но ставку на них не делали.

Поэтому я запускала кампанию в РСЯ, не особо напрягаясь.

Собрала в Wordstat основные широкие ключевые фразы (все, что связано с интернет-рекламой);

Взяла обычные изображения, без специального дизайна для РСЯ: использовала стандартные и широкоформатные картинки;

Написала простенькие тексты объявлений, не согласовывая их с менеджером по маркетингу и контент-маркетологом;

Настроила оптимизацию по конверсии (регистрации) и запустила кампанию.

Ремарка: я фанатка автостратегий, поэтому смело использую их в РСЯ и ни о чем не жалею. Они хороши тем, что позволяют в пару кликов настроить желаемые метрики. Например, можно получать заявки по 100 рублей при дневном бюджете в 500 рублей. Но здесь важно быть реалистами — об этом ниже.