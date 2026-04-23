90% россиян кликают на рекламу с персональными предложениями — почти половина покупают технику через баннеры

90% россиян обращают внимание на рекламу и переходят по ссылке, если в ней есть персональные предложения, следует из исследования Почты Mail и Hi-Tech Mail. Почти половина — 45% — пользователей покупают бытовую технику и электронику, кликнув на баннеры. При этом конверсия продаж может быть высокой — даже если уровень доверия к рекламе низкий.

Техника, продукты и подписки показывают лучшую конверсию с рекламы

Наибольшее доверие у пользователей вызывает реклама бытовой техники и электроники — её отметили 41% респондентов, и именно эта категория лидирует по покупкам через рекламные предложения: 45% пользователей совершают такие покупки прямо с баннеров.

Рекламе одежды и обуви доверяют 29% пользователей. В сегменте продуктов питания доверие составляет 16%, совершают покупку после просмотра рекламы 20% пользователей.

На решение о покупке не влияет доверие к рекламе

В отдельных категориях пользователи совершают покупки через рекламу, даже если уровень доверия к ней низкий. Так, рекламе подписок доверяют 12% респондентов, однако 23% оформляют их через рекламные предложения. В сегменте финансовых продуктов уровень доверия минимальный — всего 2%, при этом около 12% пользователей всё же подают заявки или приобретают банковские продукты через рекламу.

На принятие решения влияет не только категория товара, но и содержание рекламного объявления. Среди ключевых факторов пользователи выделяют:

отзывы и рекомендации — 41%,

скидки и акции — 25%,

подробное описание товара — 16%,

известность бренда — 10%,

удобство оформления заказа — 8%.

Реклама в баннерах продолжает стимулировать покупки

Руководитель продуктового направления монетизации Почты Mail Маргарита Волкова отметила, что баннерная реклама сохраняет высокую эффективность для бизнеса.

«Люди доверяют визуальным сообщениям и часто используют их как ориентир при выборе товаров. Это особенно заметно в категориях бытовой техники и электроники и e-grocery — именно там баннеры чаще всего становятся драйвером для покупки», — комментирует», — подчеркнула Маргарита Волкова.

Бизнес делает ставку на онлайн-рекламу и быстро окупает вложения

По данным Аналитического центра НАФИ, интернет-реклама стала ключевым каналом продвижения для бизнеса: 64% предпринимателей используют только онлайн-форматы, а ещё 22% совмещают их с офлайн-рекламой.

Большинство предпринимателей подключают рекламу на раннем этапе: 87% — в течение первого года работы, а 57% — уже в первые три месяца. Почти половина компаний (46%) окупает вложения в течение трёх месяцев, ещё 21% — уже в первые два месяца.