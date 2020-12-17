Акселераторы, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и хабы: стартап-гид по Дубаю

В рейтинге Всемирного банка Doing Business, показывающем легкость ведения бизнеса, Объединенные Арабские Эмираты занимают 16-е место. При этом самой популярной локацией для предпринимателей остается Дубай. Развиваться могут только самые успешные. Дубай предлагает полноценную экосистему для развития перспективных и инновационных проектов. PR-менеджер компании «Цифра» Александр Антипин разбирался, в чем преимущества запуска стартапа в Дубае и где искать помощь.

Особенности ведения бизнеса в Дубае

Среди всех стран Ближнего Востока, именно ОАЭ сильнее прочих интересны инвесторам — в 2018 году стартапы Дубая привлекли $625 млн. В сравнении с 2017 годом сумма выросла на 31%. Государство активно поддерживает начинающих предпринимателей, при этом сейчас наиболее перспективен сектор fintech — на него приходится более 10% инвестиционных сделок. Также имеет смысл развивать здесь e-commerce и ритейл, MedTech, GovTech, доставку, транспорт. Так приложение для вызова такси Careem (региональный конкурент Uber) в 2018 году получило $200 млн. Более того, компания стала единорогом (единственным на Ближнем Востоке) и оценивается в $1 млрд.

По уровню возможностей Дубай сравнивают с Сингапуром: в последние годы здесь регулярно увеличивается объем инвестиций, государственные ведомства следят за развитием инноваций, причем все они должны работать на благо страны. Проекты, которые создаются в местных акселераторах, всегда «применяются на практике». В стране развиваются как «гиганты» вроде Amazon и IBM, так и молодые компании.

Высокая конкуренция треубует изначально заходить уже с готовым продуктом, способным решить боли целевой аудитории. С прототипами и не обкатанными решениями сложно.

Правда самостоятельно вести все дела здесь сложно: во-первых, из-за особенностей арабской культуры и совершенно других бизнес-процессов — не таких, как в Европе. Во-вторых, из-за наличия разных экономических зон, каждая из которых обладает своими правилами и предназначена для развития определенного типа компаний: например, связанных с образованием или с наукой. Не везде в Дубае иностранец может зарегистрировать фирму без местного партнера. Поэтому к идее развития бизнеса здесь следует подойти трезво, все тщательно обдумав.

Также стоит четко понимать, что арабская культура и менталитет серьезно отличаются от европейского, хотя в Дубае из всех стран Востока это ощущается слабее всего — во многом из-за большого притока иностранцев. С учетом крайне строгого законодательства это может создать проблемы при незнании всех местных правил и особенностей.

При ведении бизнеса арабы предпочитают все решать с глазу на глаз, а не дистанционно. В общении с иностранцами довольно закрыты, даже если ведут себя радушно.

В ОАЭ самое большое число мигрантов в сравнении с другими странами — 88% населения откуда-то прибыли, а не родились здесь. Большая часть переехала из Индии и Пакистана в качестве рабочей силы. Однако и иностранцев, которые прибыли для ведения бизнеса, с каждым годом становится все больше. При этом шансов получить гражданство у них практически нет: в основном иммигранты получают долгосрочные визы.

Одним из нововведений во время пандемии стала возможность получения виз сроком на 10 лет для обладателей ученых степеней, врачей, специалистов в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, big data и других.

Преимущества

Свободные экономические зоны. Это пространства, на которых иностранные граждане могут владеть 100% созданной компании (без привлечения местного партнера), а также зарегистрировать практически любой бизнес. Каждая зона тематическая, представляет конкретное направление: в DMC (Dubai Media City) работают медиа-проекты, в DIC (Dubai Internet City) — IT-компании. Также есть Knowledge Park, Science Park, Design District. Но самым известным является Dubai Silicon Oasis: центр электроники и парк передовых технологий.

Это пространства, на которых иностранные граждане могут владеть 100% созданной компании (без привлечения местного партнера), а также зарегистрировать практически любой бизнес. Каждая зона тематическая, представляет конкретное направление: в DMC (Dubai Media City) работают медиа-проекты, в DIC (Dubai Internet City) — IT-компании. Также есть Knowledge Park, Science Park, Design District. Но самым известным является Dubai Silicon Oasis: центр электроники и парк передовых технологий. Минимум налогов. На недвижимость, имущество, на доходы физических и юридических лиц налоги отсутствуют, а VAT (НДС) сейчас составляет 5%. Однако многое зависит от экономической зоны, в которой ведется бизнес.

Недостатки

Высокие цены. Как на проживание, так и на регистрацию бизнеса и его последующее ведение. Например, чтобы открыть LLC (аналог ООО), потребуется около $6200, плюс примерно $82 тыс. на минимальный стартовый капитал. Хотя в некоторых свободных зонах нет условий для уставного капитала. При этом цены на регистрацию зависят от сферы деятельности – в торговле одна только лицензия стоит в 2,5-3 раза дороже. Ежегодно на ведение бизнеса будет уходить $1,5 тыс., не считая затраты на аренду офиса. Проживание тоже недешевое: жилье арендуется минимум на год, оплата идет банковскими чеками, однокомнатная квартира обходится минимум в $10-20 тыс. на год. Впрочем, пандемия цены немного сбила, и сейчас можно найти студии в два раза дешевле: примерно за $500-600 в месяц в хорошем районе.

Как на проживание, так и на регистрацию бизнеса и его последующее ведение. Например, чтобы открыть LLC (аналог ООО), потребуется около $6200, плюс примерно $82 тыс. на минимальный стартовый капитал. Хотя в некоторых свободных зонах нет условий для уставного капитала. При этом цены на регистрацию зависят от сферы деятельности – в торговле одна только лицензия стоит в 2,5-3 раза дороже. Ежегодно на ведение бизнеса будет уходить $1,5 тыс., не считая затраты на аренду офиса. Проживание тоже недешевое: жилье арендуется минимум на год, оплата идет банковскими чеками, однокомнатная квартира обходится минимум в $10-20 тыс. на год. Впрочем, пандемия цены немного сбила, и сейчас можно найти студии в два раза дешевле: примерно за $500-600 в месяц в хорошем районе. Сложность самостоятельного развития. У крупных государственных и частных заказчиков высокий уровень бюрократизации процессов, поэтому намного надежнее и безопаснее выходить на них через акселераторы и инкубаторы. Бюрократия сказывается даже на скорости самостоятельной регистрации компании — заложить на это придется минимум 4-5 недель. Кроме того, может понадобиться разрешение на ведение деятельности от властей, и тогда все затянется до полугода. В северных эмиратах регистрация происходит быстрее, за 2-3 дня. Открытие счета в банке Дубая может отнять до месяца.

У крупных государственных и частных заказчиков высокий уровень бюрократизации процессов, поэтому намного надежнее и безопаснее выходить на них через акселераторы и инкубаторы. Бюрократия сказывается даже на скорости самостоятельной регистрации компании — заложить на это придется минимум 4-5 недель. Кроме того, может понадобиться разрешение на ведение деятельности от властей, и тогда все затянется до полугода. В северных эмиратах регистрация происходит быстрее, за 2-3 дня. Открытие счета в банке Дубая может отнять до месяца. Иностранный язык. Для открытия компании и ведения дел на международном рынке требуется отличное знание английского, однако многие документы (например, при открытии компании) придется переводить на арабский. Кроме того, чтобы устроиться в ОАЭ на работу, тоже зачастую нужен именно арабский. Последнее встречается всё реже.

Мероприятия

Ежегодно в стране проводятся крупные фестивали, выставки, конференции, многие из которых позволяют стартапам найти клиентов, партнеров, инвесторов, получить новый практический опыт, а также участвовать для получения государственного финансирования.

GITEX Future Stars — традиционно проходит в начале декабря, в течение четырех дней, и позиционируется как «выставка народных достижений». Все продукты, которые демонстрируются на государственных стендах в рамках GITEX, в ближайший год будут внедрены в стране. Мероприятие масштабно освещается в СМИ и привлекает бизнесменов Ближнего Востока: ежегодно его посещают более 250 стартапов и 400 инвесторов со всего мира. Кроме выставки и конференций здесь проходит стартап-баттл, победители получают $70 тыс. STEP Conference — ведущий технологический фестиваль для стартапов, который проводится уже девять лет. За этот период он привлек более $1 млрд финансирования, в нем поучаствовали свыше 100 компаний, презентовали себя более 400 стартапов. Общее число гостей — 8 тыс. В программе фестиваля лекции, воркшопы, митапы, нетворкинг с инвесторами и партнерами, выставки, а также развлекательные мероприятия. Помимо этого STEP организует еще массу более мелких событий — Startup Basecamp (конференции и флагманский питч-конкурс), Digital (тренды цифрового маркетинга). Dubai Smartpreneur Competition — конкурс стартапов, который проводится с 2016 года по инициативе Торгово-Промышленной палаты Дубая. Победа в нем — это не только $40 тыс., но и государственная поддержка в виде консультаций в области финансов и права, участия в выездных мероприятиях и других инициативах от Dubai Startup Hab. При этом призы получают не только 10 лучших стартапов, но и проекты, вошедшие в топ-50. Конкурс проводится для технологического сектора, темы ежегодно меняются.

Коворкинги и хабы

На данный момент в ОАЭ функционируют семь коворкинговых площадок, а Торгово-промышленная палата Дубая организовала агентство Dubai Startup Hab. Это ключевая организация, оказывающая поддержку и сопровождение стартапов во время их развития и роста на рынках Ближнего Востока и Африки.

Dubai Startup Hub — предлагает рабочее пространство, нетворкинг, инкубатор, акселератор с образовательными программами, проводит мероприятия для предпринимателей. Хаб объединяет стартапы, венчурных инвесторов, бизнесменов, а также создает «мост» между предпринимательством и государством. Ежеквартально Dubai Startup Hub выпускает обзорную публикацию, обрисовывающую ситуацию на местном рынке. С момента создания услугами хаба воспользовались более 7 тыс. предпринимателей, а само сообщество прирастает на 25% ежемесячно. Dubai Technology Entrepreneur Campus (DTEC) — еще одна организация, предлагающая коворкинги, а также поддержку в создании бизнеса, регистрации в свободных торговых зонах, помощь по ведению дела. Это самый крупный коворкинг на Ближнем Востоке (площадь — 5 тыс. кв. м.), ориентированный в первую очередь на технологические стартапы. Есть варианты с закрепленным столом, а также частные пространства (на 12-50 м2) как для одиночных предпринимателей, так и для команд. Годовое членство в коворкинг-пространстве начинается с $4900. Через саму организацию уже прошло более 800 стартапов, совершено 20 инвестиционных сделок, проведено свыше 100 мероприятий. Impact Hub — дубайское подразделение крупнейшего мирового хаба (35 филиалов в разных странах) находится в Souq Al Bahar, в центре города и предлагает кампус, пре-инкубатор и нетворкинг для инновационных проектов. Хаб принимает как технологических предпринимателей, так и творческих бизнесменов, проводит семинары и социальные мероприятия. In5 — платформа для предпринимателей и стартапов от TECOM Group существует с 2013 года, предлагает обучение, наставничество, креативные пространства (рабочие места, конференц-залы), инвестиционные возможности и лаборатории.

Инвестиции

Поскольку венчурная индустрия Ближнего Востока довольно молодая, в сравнении с европейской или американской, большинство инвесторов, вкладывающих деньги в стартапы в Дубае – международные. Тем не менее, есть несколько фондов и бизнес-ангелов, появившихся в последние 10 лет.

Dtec Ventures — венчурный фонд от DTEC и Dubai Silicon Oasis Authority. Инвестирует в технологические стартапы, делает особый акцент на проектах, предлагающих корпоративное и потребительское ПО. Фонд ориентирован на стартапы, находящиеся на ранней стадии. На данный момент он вложил деньги в 20 проектов из разных секторов — от онлайн-магазина музыкальных инструментов до облачной B2B-платформы. Middle East Venture Partners — один из крупнейших венчурных фондов, основанный в 2010 году и инвестировавший уже более чем в 50 стартапов Ближнего Востока. На данный момент он управляет $260 млн и вкладывается в e-commerce, SaaS, media на разных стадиях развития проектов. Wamda Capital — бизнес-ангелы, ориентированные на стартапы в посевной стадии. Wamda Capital обеспечивает не только финансовую, но и консультационную поддержку, наставничество, предоставляет доступ к рынкам и клиентам. Arzan Venture Capital — молодой фонд, предлагающий поддержку предпринимателям на ранней стадии развития проекта, а также обеспечивающий постинвестиционную помощь. В основном ориентирован на малый и средний технологический бизнес. В портфолио фонда — 30 компаний из девяти стран мира Tiara Gems and Jewellery DMCC — молодая компания, которая ранее объявила о готовности поддержать стартапы, в том числе из России, на стыке ювелирной промышленности и технологий — бизнес, дизайн, sustainability, diversity, новые подходы.

Акселераторы и инкубаторы

В первую очередь стартапам предлагается помощь от DTEC — акселератор и инкубатор, расположенные в зоне Dubai Silicon Oasis. Участие автоматически дает возможность пользоваться коворкингом от DTEC, а также предоставляет доступ к сети наставников, преподавателей и консультантов. После завершения программ DTEC продолжает оказывать поддержку стартапам, которые прошли через акселератор или инкубатор.

Startupbootcamp Smart City — акселератор для технологических проектов, связанных с IoT, дополненной реальностью (AR), блокчейном, городской автоматизацией, Open City Data, ритейлом, «умными» городами. Программа рассчитана на 3 месяца (интенсивный формат), отбор проходят 10 стартапов, которые получают наставничество от 100 экспертов и начальное финансирование. Есть возможность здесь же найти инвестора или корпоративного партнера. Intelak — инкубатор для стартапов из трэвел-сферы, а также авиационных, который предоставляет доступ к наставникам, сообществу единомышленников. В инкубатор принимаются проекты на ранней стадии развития, которые могут получить около $14 тыс., а также индивидуальные семинары и сотрудничество с партнерами. На базе Intelak существует и акселератор с программой на 8 недель для масштабирования проектов. Отобранные стартапы могут внедрить свои решения на городском уровне и пропитчить идеи на главном технологическом мероприятии ОАЭ — GITEX Future Stars. Dubai Future Accelerator — акселератор предлагает программу, рассчитанную на 10 недель и поделенную на две фазы. Первую стартапы проходят виртуально, она длится месяц. В конце — конкурс питчинга, где каждый проект формирует предложение комитету. Вторая фаза уже оффлайновая, с проживанием в Дубае (расходы на визу, жилье и перелет покрываются для 2 человек), подразумевает семинары, индивидуальное взаимодействие с наставниками, социальные и культурные мероприятия. После завершения акселератора стартапы могут начать сотрудничество с государственными организациями. Incubation Centers In5 — стартап-инкубатор, работающих в трех направлениях: Tech, Media, Design. Первым запустился Tehc и за 7 лет его существования платформы стартапы с помощью инкубатора привлекли суммарно более $15 млн. Media появился в 2017 году и предлагает коллективную работу для проектов, связанных со СМИ. Образовательная программа предполагает международные и внутренние семинары и тренинги. Design также открыт в 2017 году, находится в Hai d3, в Dubai Design District (d3) и ориентирован на стартапы, связанные с модой и дизайном. Кроме отраслевых тренингов и семинаров он предлагает коворкинги, проектные станции, 3D-принтеры и другое инновационное оборудование.

Для технологической компании, желающей найти бизнес-хаб на Ближнем Востоке, Дубай — практически идеальное место.

Особенно перспективным он становится после отмены виз с Израилем: в ближайшее время могут серьезно усилиться двусторонние торгово-экономические связи этой страны с ОАЭ.

Кроме того, с 1 декабря власти ОАЭ смягчили закон, согласно которому 51% акционерного капитала местной компании должно было быть у гражданина ОАЭ или у компании в собственности граждан ОАЭ. Теперь иностранец может единолично владеть бизнесом, хотя это касается не всех видов деятельности.

Однако Дубай был и остается очень дорогим местом для жизни, регистрации и ведения бизнеса.

Фото: Melinda Nagy//Shutterstock