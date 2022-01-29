Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах

Учет денег — главный финансовый консультант каждого владельца бизнеса. С ним проще принимать управленческие решения и можно не бояться, что внезапно на что-то не хватит финансов и их придётся в панике искать. Контролировать ситуацию помогает отчет о движении денежных средств.
Отчет о движении денежных средств (ДДС) — инструмент управленческого учета, который показывает:
- откуда и сколько денег поступило;
- на что и в каком размере потратили денег;
- сколько денег осталось на сегодняшний день.
Это один из самых важных отчетов, но при этом один из самых простых: вносишь выбытия и поступления в таблицу — и сразу видишь всю картину.
У нас есть удобный шаблон ДДС в Google-таблицах, и мы готовы им делиться. Заодно покажем, как его настроить под нужды конкретного бизнеса, чтобы учет денег стал легким и приятным.
1 шаг. Скачайте шаблон ДДС
В него уже «зашиты» формулы, так что вам не придется ничего настраивать — только создать копию на свой диск и внести необходимые изменения перед началом работы.
2 шаг. Отредактируйте всё под себя
Заполняем кошельки во вкладке «ДДС: настройки». Кошелёк — это там, где лежат деньги. Например, расчетный счёт, касса, сейф, карман. То есть всё, откуда вы берёте деньги на бизнес и куда их кладете. Это самое важное — учёта не будет, если не будет кошельков.
Заносим направления и контрагентов во вкладке «Справочники». Направления — аспекты вашего бизнеса. Представим кондитерскую. Они пекут торты на заказ. Это одно направление. Ещё они пекут булочки, пирожные, пироги и продают в розницу. Это уже второе направление.
Контрагент — тот, кому мы платим или кто платит нам. Человек, у которого вы арендуете помещение, — контрагент. Человек, который пользуется вашими услугами или покупает ваш товар, — тоже контрагент.
Редактируем статьи и субстатьи во вкладке «ДДС: статьи». По факту эта вкладка — подсказка для всех, кто будет работать с таблицей. Давайте по порядку разберём все её сущности.
Статья ДДС — группа поступлений или выбытий. Если проще: откуда нам могут прийти деньги или куда они могут уйти. Например, «Аренда офиса», «Офисные расходы» и др.
В статью можно вынести всё, что хотите, но советуем всё-таки объединять по группам. Иначе в отчете будет слишком много информации и проанализировать его будет слишком сложно.
Субстатья ДДС — подробное описание статьи ДДС. Например, в статье пишем: «Аренда торговых точек», а в субстатье расписываем: «Платежи за аренду и коммунальные услуги торговых точек». В статье пишем: «Офисные расходы», а в субстатье расписываем: «Покупка воды, канцелярии, оплата уборки».
Группа — тут всё просто: либо выбытие, либо поступление денежных средств.
Видов деятельности — три. Каждый опишем отдельно:
- Операционная деятельность — всё, что связано с основной деятельностью компании: поступления от клиентов, оплата поставщикам, выплата заработной платы и так далее.
- Финансовая деятельность — выплата дивидендов и привлечение денег в компанию, например, кредиты и займы.
- Инвестиционная деятельность — покупка и продажа основных средств, поступления от вложений в другие проекты.
Техническая операция — перевод денежных средств между кошельками компании.
3 шаг. Пользуйтесь
После того, как все настроено, можно приступать к ведению учета. Для него отдельная вкладка — «ДДС: месяц».
В идеале — заполнять её каждый день. Это занимает 10-20 минут. Если забить и всю неделю не заполнять, придется вспоминать все операции, искать чеки и заполнять таблицу несколько часов. И советуем делегировать заполнение менеджеру, чтобы не возиться с отчетом самостоятельно.
За чем важно следить по ходу заполнения отчета:
- Проверяйте сходимость. Количество денег в отчетах и количество денег на реальных счетах должно совпадать.
- Следите, чтобы поступлений было больше, чем выбытий. Это главный признак того, что компания может генерировать положительный денежный поток.
- В выбытиях ставьте знак минус. Так таблица поймет, что деньги ушли, и зафиксирует, что это выбытие.
Жёлтые ячейки заполняем, а в белые всё подтянется автоматически.
Подобные шаблоны — удобный инструмент по учету и аналитике движения денежных средств, который поможет вам и в опреационной деятельности, и в стратегическом планировании.
Фото на обложке: Mikhail Nilov /
Фото в тексте: Предоставлены автором
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