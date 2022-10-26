28 октября 2022 года в «Цифровом деловом пространстве» (ЦДП) пройдет третий ежегодный форум «Вырасти с франшизой». На одной площадке соберутся предприниматели, которые создали сети из более 80 точек и помогли людям в разных уголках страны начать бизнес по своей модели. Участие в мероприятии бесплатное.

В Москве состоится форум о франчайзинге и бизнесе в условиях турбулентности