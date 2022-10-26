В Москве состоится форум о франчайзинге и бизнесе в условиях турбулентности

28 октября 2022 года в «Цифровом деловом пространстве» (ЦДП) пройдет третий ежегодный форум «Вырасти с франшизой». На одной площадке соберутся предприниматели, которые создали сети из более 80 точек и помогли людям в разных уголках страны начать бизнес по своей модели. Участие в мероприятии бесплатное.
Форум «Вырасти с франшизой» — это площадка для знакомства и нетворкинга для:
- собственников бизнеса;
- топ-менеджеров;
- франчайзи;
- маркетологов.
В ходе мероприятия участников ждет:
- разбор кейсов российских компаний, которые вышли на рынки других стран. В этом же блоке затронут тему импортозамещения;
- выставка топ-франшиз, на которой будет возможность обсудить детали для запуска своего бизнеса, задать вопросы, получить материалы и нужные контакты;
- бизнес-игра «Реальность или миф». Четыре эксперта в области франчайзинга подготовят вопросы с конкретной ситуацией из бизнеса. У игроков будет 30 секунд, чтобы принять решение, факт, озвученный ведущим, — это миф или реальность. После спикер раскроет карты;
- «Кухня франчайзинга». В этом блоке расскажут, какие инструменты помогают управлять большой сетью с партнерами различной предпринимательской зрелости.
Среди спикеров — владельцы сетей, которые развивают филиалы по системе франчайзинга и ассоциации для усиления бизнеса, а также российские и международные эксперты в сфере франчайзинга:
- «Инвитро» (908 франчайзи);
- Stardogs (1150 франчайзи);
- Domino's Pizza (80 франчайзи);
- «БлинБери» (60 франчайзи);
- «Стильпарк» (38 франчайзи);
- «Массажмания» (40 франчайзи);
- «Космо Кидс» (20+ франчайзи) и другие.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Организаторы — ГБУ Малый бизнес Москвы, Российская ассоциация франчайзинга, компания Topfranchise.
Фото на обложке: Vaishnav Chogale /
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