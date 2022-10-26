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В Москве состоится форум о франчайзинге и бизнесе в условиях турбулентности

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 октября 2022 года в «Цифровом деловом пространстве» (ЦДП) пройдет третий ежегодный форум «Вырасти с франшизой». На одной площадке соберутся предприниматели, которые создали сети из более 80 точек и помогли людям в разных уголках страны начать бизнес по своей модели. Участие в мероприятии бесплатное. 

В Москве состоится форум о франчайзинге и бизнесе в условиях турбулентности
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Форум «Вырасти с франшизой» — это площадка для знакомства и нетворкинга для:

  • собственников бизнеса;
  • топ-менеджеров; 
  • франчайзи;
  • маркетологов. 

В ходе мероприятия участников ждет:

  • разбор кейсов российских компаний, которые вышли на рынки других стран. В этом же блоке затронут тему импортозамещения;
  • выставка топ-франшиз, на которой будет возможность обсудить детали для запуска своего бизнеса, задать вопросы, получить материалы и нужные контакты;
  • бизнес-игра «Реальность или миф». Четыре эксперта в области франчайзинга подготовят вопросы с конкретной ситуацией из бизнеса. У игроков будет 30 секунд, чтобы принять решение, факт, озвученный ведущим, — это миф или реальность. После спикер раскроет карты;
  • «Кухня франчайзинга». В этом блоке расскажут, какие инструменты помогают управлять большой сетью с партнерами различной предпринимательской зрелости.

Среди спикеров — владельцы сетей, которые развивают филиалы по системе франчайзинга и ассоциации для усиления бизнеса, а также российские и международные эксперты в сфере франчайзинга:

  • «Инвитро» (908 франчайзи);
  • Stardogs (1150 франчайзи);
  • Domino's Pizza (80 франчайзи);
  • «БлинБери» (60 франчайзи);
  • «Стильпарк» (38 франчайзи);
  • «Массажмания» (40 франчайзи);
  • «Космо Кидс» (20+ франчайзи) и другие.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Организаторы — ГБУ Малый бизнес Москвы, Российская ассоциация франчайзинга, компания Topfranchise.

Фото на обложке: Vaishnav Chogale / Unsplash

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