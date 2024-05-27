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«Деловая среда» проведет бесплатную конференцию о роли личности предпринимателя в развитии его дела

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

30 мая пройдет большая онлайн-конференция для предпринимателей «Лидерство и личность предпринимателя: стратегия успеха и развития» от «Деловой среды» — дочерней компании «Сбера». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. У участников конференции будет возможность выиграть ценные призы.

«Деловая среда» проведет бесплатную конференцию о роли личности предпринимателя в развитии его дела

Одиннадцать предпринимателей-экспертов в области развития бизнеса расскажут о самых разных аспектах, влияющих на успех предпринимателя, — от полезных привычек и поиска энергии до секретов самопрезентации, развития личного бренда и внедрения нейросетей в личные социальные сети. 

Среди них:

  • Мария Азаренок, стратегия успеха и развития» выступят бренд-стратег, владелец компании AzarenokPRO;
  • Айнур Зиннатуллин, тренер по публичным выступлениям в стиле TEDx;
  • Ильяна Левина, маркетолог, эксперт по личному бренду;
  • Алексей Войтов, сооснователь и владелец франшизы суши-баров Kapibara;
  • Мария Борисова, основатель кафе-пельменной «Всплыли? Снимай!» и кафе «Кулек» в Костроме; 
  • Илья Елпанов, генеральный директор и основатель онлайн-агрегатора фермерских продуктов «Ешь Деревенское»;
  • Павел Анненков, управляющий партнер венчурной компании Fores Ventures, ментор Skolkovo;
  • Владимир Волошин, предприниматель, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, Fight Nights Global;
  • Наталья Хруленко, методолог, куратор корпоративных программ АНО «Дело со смыслом»;
  • Дмитрий Пономарев, организационный консультант, коуч первых лиц, эксперт в области управления качеством жизни и развития ценностных лидеров;
  • Виктория Акатьева-Костылева, практикующий психолог, сертифицированный коуч.

Подробное расписание и условия участия можно найти на платформе dasreda.ru

АО «Деловая среда» — дочерняя компания «Сбера», которая уже 12 лет помогает найти и проработать идею для бизнеса, зарегистрировать свое дело и достичь в нем успеха с помощью знаний.

Фото на обложке: Csaba Balazs / Unsplash

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