«Деловая среда» проведет бесплатную конференцию о роли личности предпринимателя в развитии его дела

30 мая пройдет большая онлайн-конференция для предпринимателей «Лидерство и личность предпринимателя: стратегия успеха и развития» от «Деловой среды» — дочерней компании «Сбера». Присоединиться к мероприятию могут все желающие. У участников конференции будет возможность выиграть ценные призы.
Одиннадцать предпринимателей-экспертов в области развития бизнеса расскажут о самых разных аспектах, влияющих на успех предпринимателя, — от полезных привычек и поиска энергии до секретов самопрезентации, развития личного бренда и внедрения нейросетей в личные социальные сети.
Среди них:
- Мария Азаренок, стратегия успеха и развития» выступят бренд-стратег, владелец компании AzarenokPRO;
- Айнур Зиннатуллин, тренер по публичным выступлениям в стиле TEDx;
- Ильяна Левина, маркетолог, эксперт по личному бренду;
- Алексей Войтов, сооснователь и владелец франшизы суши-баров Kapibara;
- Мария Борисова, основатель кафе-пельменной «Всплыли? Снимай!» и кафе «Кулек» в Костроме;
- Илья Елпанов, генеральный директор и основатель онлайн-агрегатора фермерских продуктов «Ешь Деревенское»;
- Павел Анненков, управляющий партнер венчурной компании Fores Ventures, ментор Skolkovo;
- Владимир Волошин, предприниматель, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, Fight Nights Global;
- Наталья Хруленко, методолог, куратор корпоративных программ АНО «Дело со смыслом»;
- Дмитрий Пономарев, организационный консультант, коуч первых лиц, эксперт в области управления качеством жизни и развития ценностных лидеров;
- Виктория Акатьева-Костылева, практикующий психолог, сертифицированный коуч.
Подробное расписание и условия участия можно найти на платформе dasreda.ru.
АО «Деловая среда» — дочерняя компания «Сбера», которая уже 12 лет помогает найти и проработать идею для бизнеса, зарегистрировать свое дело и достичь в нем успеха с помощью знаний.
Фото на обложке: Csaba Balazs /
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