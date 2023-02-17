На онлайн-встрече от Purrweb фаундеры Freezone и Monosnap расскажут о своем пути развития стартапов

Встреча Purrweb Startup Meetup пройдет 21 февраля в Zoom. Специальные гости мероприятия — Кирилл Симаков, СЕО сервиса для создания скриншотов Monosnap, и Роман Союнов, СЕО В2В-маркетплейса Freezone. Участие бесплатное.

Кирилл Симаков расскажет, как он бросил университет и начал делать Monosnap — один из самых популярных сервисов по созданию и пересылке скриншотов. Сервисом пользуются почти 2,5 млн человек по всему миру. Среди клиентов — Shopify, Citrix, Airbnb, Uber, Stripe, Semrush.

Роман Союнов расскажет, как Freezone — приложение для связи селлеров маркетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и оптовых поставщиков — получило выручку $2 млн за восемь месяцев без вложений в маркетинг.

Фаундеры также поделятся своим опытом фандрайзинга и участия в акселераторах.

Присоединиться к мероприятию можно после регистрации. Все участники получат в подарок две электронные книги по управлению бизнесом и личностному развитию от издательства «Миф».

Фото на обложке: MYDAYcontent / Shutterstock