Какие поисковые системы сейчас имеют значимую долю мире — исследование

Ирина Печёрская
Агентство impulse.guru (входит в ГК KIT SOLER) провело исследование и выяснило, какие поисковые системы, кроме Google, сейчас имеют значимую долю мире.
Какие поисковые системы сейчас имеют значимую долю мире — исследованиеИрина Печёрская
Ключевые тезисы:
- В России доля Google в первой половине 2022 года составила 49,35%, доля «Яндекса» — 48,11% . Разрыв между лидерами сократился по сравнению с первой половиной 2021 года.
- Поисковые системы Mail.ru, Bing, DuckDuckGo в России занимают доли около 1% и менее.
- В России доля Google в мобильном поиске опережает долю «Яндекса» на 15,7% в первом полугодии 2022 года.
- В глобальном масштабе в поиске доминирует Google. Другие поисковые системы с более или менее заметными долями — Bing, Yahoo!, Яндекс и Baidu.
- Значительное влияние на популярность поисковых систем могут оказывать правительства, которые борются с монополизмом Google и целенаправленно поддерживают отечественные системы.
- Альтернативные поисковые системы — Ecosia, GiveWater, You.com — не занимают значительные доли поиска ни в одной стране, но удерживаются на рынке благодаря позиционированию.
Полную версию исследования можно скачать по ссылке.
Фото на обложке: AI5 /
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