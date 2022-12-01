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Какие поисковые системы сейчас имеют значимую долю мире — исследование

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Агентство impulse.guru (входит в ГК KIT SOLER) провело исследование и выяснило, какие поисковые системы, кроме Google, сейчас имеют значимую долю мире.

Какие поисковые системы сейчас имеют значимую долю мире — исследование
Большой выбор курсов обучения продвижению сайтов в поисковых системах можно найти в каталоге курсов по SEO.

Ключевые тезисы:

  • В России доля Google в первой половине 2022 года составила 49,35%, доля «Яндекса» — 48,11% . Разрыв между лидерами сократился по сравнению с первой половиной 2021 года.
  • Поисковые системы Mail.ru, Bing, DuckDuckGo в России занимают доли около 1% и менее.
  • В России доля Google в мобильном поиске опережает долю «Яндекса» на 15,7% в первом полугодии 2022 года.
  • В глобальном масштабе в поиске доминирует Google. Другие поисковые системы с более или менее заметными долями — Bing, Yahoo!, Яндекс и Baidu.
  • Значительное влияние на популярность поисковых систем могут оказывать правительства, которые борются с монополизмом Google и целенаправленно поддерживают отечественные системы.
  • Альтернативные поисковые системы — Ecosia, GiveWater, You.com — не занимают значительные доли поиска ни в одной стране, но удерживаются на рынке благодаря позиционированию.

Полную версию исследования можно скачать по ссылке

Фото на обложке: AI5 / Shutterstock

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