Меню
Новости
Истории
Мнения
Нейропрофайлы
Обзоры
Истории / Бизнес

Декрет, эмиграция, ноль связей — и бизнес с оборотом в 10 млн ₽

Palamboo: от мизерных партий и срывов сроков — до международных амбиций

Инга Писковатская
Текст:
08 октября 2025, 18:02

Это история о том, как, живя в Испании, мама в декрете создала бренд развивающих игрушек Palamboo и запустила его в России. Без иллюзий: с просчётами, браком, срывами сроков и комиссиями маркетплейсов под 25%. Сегодня бренд готовится к запуску в Европе и продаёт не просто книжки, а философию: как родителям расти вместе с ребёнком и учить его понимать себя и мир.

Декрет в Испании как бизнес-инкубатор

Надежда Байбарацкая работала в крупной международной компании. Её карьера шла вверх, но она ушла в декрет, уехала в Испанию и осталась там жить.

«Я оказалась в эмиграции, без работы, без языка, в состоянии полного раздрая. Мне пришлось перепридумывать себя»

Материнство оказалось точкой перезапуска: Надежду захватила тема детского развития. Любознательность сына показала, что игра может быть не только развлечением, но и способом учиться. А ещё приятным времяпрепровождением не только для ребёнка, но и для его родителей. Так в 2019 году Надя решила превратить своё увлечение в бизнес. Начала с мягких развивающих книг, затем подключила планеры.

Финансовый бэкграунд и cтавка на бренд

Запускать бизнес в Европе оказалось слишком дорого. Да и возиться с бумажками там сплошная головная боль. Пугало и отличие испанской аудитории от российской: там детей отдают в детский сад с четырёх месяцев и не покупают им много игрушек. А если и покупают, то, как правило, не развивающие. Поэтому Надежда сделала ставку на российский рынок, оформила ИП в России и управляет проектом из Испании.

Надя не брала кредиты, запустилась на собственные накопления — за год вложила примерно 1 000 000 ₽. Деньги пошли на оплату работы дизайнера, наём менеджера и производство первой партии развивающих игрушек.

«У меня с самого начала был helicopter view*. Я смотрела на проект как на единый механизм и понимала, что нужно для старта»

Финансовый опыт сделал своё дело. Она знала устройство бизнеса изнутри: как взаимодействуют отделы продаж, маркетинга, закупок и как всё это отражается в цифрах.

Надежда хотела создать не просто товар, а бренд — с продуманным дизайном, чёткой концепцией и философией. Её целью была продажа не игрушек, а способа взаимодействия с ребёнком и образа жизни. Своих креативных и художественных навыков Надежде не хватало, поэтому она наняла художника и дизайнера-технолога.

Сотрудницы рисовали, шили, подбирали ткани и писали ТЗ для швей. Всё остальное было на Надежде: она придумывала игрушки, вела отчётность и Instagram**, организовывала съёмки, договаривалась с блогерами, клиентами и магазинами. Надежда собрала сайт и нашла производство.

Потом появились и другие сотрудники: менеджеры по заказам и по производству, контент-менеджер и специалист по работе с блогерами.

В первый год продавали всего по 10–20 единиц товара в месяц и годовая выручка была совсем скромной — 1 200 000 ₽. Прибыль появилась примерно через два года. По прогнозу, в 2025-м оборот проекта составит 12 000 000 ₽.

* Helicopter view — стратегический подход, который позволяет видеть и анализировать бизнес целиком без фокуса на мелких деталях.

«Мелкие»‎ в зоне риска

Первые партии были мизерными — по 50 книжек. Было сложно найти производителей, а те, кто брался, часто срывали дедлайны.

«Обещали один срок, а потом: „Ой, нам прилетела огромная партия в тысячу единиц. Она в приоритете. А для вас мы пока ничего не сделали, потому что вы мелкие“»

Или вроде бы всё шло гладко: сработались с новым партнёром и тут внезапно бракованная партия или проблемы при транспортировке. Один из производителей резко продал свой бизнес и ушёл в другую сферу, а с новым партнёром сработаться не получилось.

Однажды Надежда с командой получили партию новых планеров: 500 штук. Распаковали — у половины брак. Верёвочки, за которые планер вешают в детской, при упаковке были сложены внутрь, и узелки продавили картон. Производитель не знал, что верёвочки — не декор, а функциональный элемент, команда его об этом не предупредила. Итог: 500 000 ₽ упущенной выгоды.

Форс-мажоры случались постоянно. Байбарацкая быстро усвоила: предпринимательство — это постоянный риск, без подушки безопасности и запаса партнёров выжить нельзя.

Мягкие книги штука капризная: их герои нарисованы вручную, и повторить эти милые мордашки — задача не для каждой швеи. Автоматизация справляется лишь частично: значительная часть работы остаётся ручной. Найти производство, где есть и нужное оборудование, и готовность работать в таком гибридном режиме, — задача со звёздочкой.

После десятков попыток найти надёжную мастерскую Надя нашла идеального партнёра. Им оказалась директор швейного цеха в Коврове, которая увлеклась идеей Palamboo и была готова браться за сложную и нестандартную работу. С ней Надежда работает уже семь лет, но всё равно продолжает искать новых партнёров для подстраховки.

Блогеры — отличная фокус-группа

Первые заказы пришли от друзей — и быстро закончились. Надо было заявлять о себе. Поисковая реклама? Слишком дорогая и бесполезная. Надежда попробовала пару дней и поняла: это не её путь. Чтобы там что-то работало, нужен чёткий запрос вроде «деревянная пирамидка». Но и там в поисковой выдаче всё занято «Детским миром» и другими гигантами.

Поэтому ставка — на микроблогеров. Те соглашались на бартер или символические суммы.

«Первые годы на рекламу у блогеров у меня уходили копейки — по 100 000 ₽ в год»

У блогеров было то, чего не хватало Palamboo: контакт с аудиторией и доверие. Выкладываешь продукт — и через пять минут видишь: спрашивают, лайкают, делятся — или молча пролистывают. Это была не просто реклама, а фокус-группа. По реакции подписчиков Надежда быстро понимала, какой продукт зайдёт.

Вложенные в продвижение средства увеличивали выручку в три раза. Не суперрезультаты, но для стартапа было важнее вырастить аудиторию и повысить узнаваемость — как раз это и получилось.

Затем основным драйвером роста стал таргет в Instagram**. Сейчас, когда такого инструмента больше нет, Надежда закладывает от 35 000 ₽ в месяц на рекламу у блогеров.

От безысходности — на маркетплейсы

Проект стабильно рос, и производство еле успевало за заказами — о запуске новых каналов не шло даже речи. В 2022 году резко и сразу в два раза упали продажи: Instagram** отключил таргет для пользователей из России, а эта площадка была основным каналом продаж для Palamboo. Пришлось срочно выходить на маркетплейсы.

«Мы заходили на WB и Ozon не как ноунейм непонятного происхождения. Нас уже знали и специально искали. Первые продажи шли даже без внутренней рекламы»

Это было огромным преимуществом: органических продаж на маркетплейсах почти не бывает. Там миллионы продавцов, включая китайских гигантов. Если вы не бренд и у вас нет внешнего трафика, вас просто не найдут. Единственный выход — вкладываться во внутреннюю рекламу маркетплейса. Иначе — ноль продаж.

Не обходилось и без факапов. Самый обидный: начинающий сотрудник перепутал штрихкоды при отгрузке партии на WB. Пришлось делать возврат и прощаться с новичком. Убытки составили 52 000 ₽ — не так уж много, но команда потеряла время и потенциальные продажи другим клиентам.

«Основной навык предпринимателя: уметь встать и отряхнуться, потому что гладко не будет никогда»

Самое важное на онлайн-площадках — считать экономику. Если этого не делать, можно легко остаться в минусе, даже если идут продажи.

Когда Palamboo зашли на маркетплейсы, комиссия была 10–13%. В 2025 году — 20–25% в большинстве категорий. И это ещё не предел: Ozon продолжает повышать комиссии. Логистика тоже дорожает. Минимальные тарифы на хранение растут как на дрожжах.

Чтобы выжить, Надежда закладывает маржу минимум ×3 от себестоимости. Иначе просто не останется прибыли.

Сейчас 95% продаж Palamboo приходится на маркетплейсы — работают на WB и Ozon.

«Мы обязательно попробуем выйти на „Яндекс Маркет“ и „Детский мир“. Но только когда мы сможем сделать это безболезненно: без кредитов по неподъёмной ставке»

Европа на горизонте

Надежда с командой выходит на финишную прямую запуска Palamboo в Европе. Компания уже зарегистрирована, но дорога оказалась тяжелее, чем в России. Тут нужно знать, как продавать сразу на весь ЕС, а банки не открывают счёт, пока не разберут бизнес под микроскопом. Плюс в Европе нет «упрощёнки» для новичков, которая освобождает от НДС.

Производство остаётся в России из-за цены, но Надежда подстраховалась мастерской в Барселоне. Урок из практики: нельзя зависеть от одного поставщика.

«Я нашла мастерскую в Испании с недостижимым в России уровнем качества. Правда, цена там в два раза выше. Чтобы экономика сошлась, параллельно ищу варианты в Китае»

Продавать планируют по проверенной схеме — через Instagram**.

На старте в Европу выведут магнитные планеры. Их уже перевели на английский, немецкий, французский и испанский. Здесь родители с детства погружают детей в мультиязычную среду, покупают книги и игрушки для практики языков дома.

Через пять лет Надежда видит Palamboo международным брендом с кратно выросшим оборотом. Следующий шаг — продукты для подростков и фокус на эмоциональном интеллекте.

Синдром самозванца — побочный эффект роста

Надежда до сих пор не чувствует себя успешной. Каждый сбой выбивает почву из-под ног. В такие моменты возвращается синдром самозванца: ничему не научилась, корпорацию не построила — значит, не заслужила успеха.

Справляться помогают клиенты. Одна мама написала, что её дочь буквально подружилась с героями мягкой книги Palamboo. Девочка дала им имена, кормила, укладывала спать, брала с собой в игры. Три года она жила с этой книгой, как с друзьями. Сейчас ей восемь — и она всё ещё хранит её на память.

А однажды в Instagram** пришло сообщение: «Мы не знали, куда едем и где будем жить, но ваш планер лёг в чемодан первым». Тогда Надежда впервые почувствовала, что её мечта сбылась. Она создала не просто продукт, а часть чужой жизни.

«Мы объединяем искусство, функциональность и осознанный подход. Помогаем современным родителям вырастить детей, готовых к реальной жизни, а не просто к школе. Вместо абстрактного обучения мы даём ребёнку практический опыт — от тактильного познания мира до самостоятельного управления своим „карманным“ временем»

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Материалы по теме