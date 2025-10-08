Декрет, эмиграция, ноль связей — и бизнес с оборотом в 10 млн ₽

Надежда Байбарацкая работала в крупной международной компании. Её карьера шла вверх, но она ушла в декрет, уехала в Испанию и осталась там жить.

«Я оказалась в эмиграции, без работы, без языка, в состоянии полного раздрая. Мне пришлось перепридумывать себя»

Материнство оказалось точкой перезапуска: Надежду захватила тема детского развития. Любознательность сына показала, что игра может быть не только развлечением, но и способом учиться. А ещё приятным времяпрепровождением не только для ребёнка, но и для его родителей. Так в 2019 году Надя решила превратить своё увлечение в бизнес. Начала с мягких развивающих книг, затем подключила планеры.

Финансовый бэкграунд и cтавка на бренд

Запускать бизнес в Европе оказалось слишком дорого. Да и возиться с бумажками там сплошная головная боль. Пугало и отличие испанской аудитории от российской: там детей отдают в детский сад с четырёх месяцев и не покупают им много игрушек. А если и покупают, то, как правило, не развивающие. Поэтому Надежда сделала ставку на российский рынок, оформила ИП в России и управляет проектом из Испании.

Надя не брала кредиты, запустилась на собственные накопления — за год вложила примерно 1 000 000 ₽. Деньги пошли на оплату работы дизайнера, наём менеджера и производство первой партии развивающих игрушек.

«У меня с самого начала был helicopter view*. Я смотрела на проект как на единый механизм и понимала, что нужно для старта»

Финансовый опыт сделал своё дело. Она знала устройство бизнеса изнутри: как взаимодействуют отделы продаж, маркетинга, закупок и как всё это отражается в цифрах.

Надежда хотела создать не просто товар, а бренд — с продуманным дизайном, чёткой концепцией и философией. Её целью была продажа не игрушек, а способа взаимодействия с ребёнком и образа жизни. Своих креативных и художественных навыков Надежде не хватало, поэтому она наняла художника и дизайнера-технолога.

Сотрудницы рисовали, шили, подбирали ткани и писали ТЗ для швей. Всё остальное было на Надежде: она придумывала игрушки, вела отчётность и Instagram**, организовывала съёмки, договаривалась с блогерами, клиентами и магазинами. Надежда собрала сайт и нашла производство.

Потом появились и другие сотрудники: менеджеры по заказам и по производству, контент-менеджер и специалист по работе с блогерами.

В первый год продавали всего по 10–20 единиц товара в месяц и годовая выручка была совсем скромной — 1 200 000 ₽. Прибыль появилась примерно через два года. По прогнозу, в 2025-м оборот проекта составит 12 000 000 ₽.

* Helicopter view — стратегический подход, который позволяет видеть и анализировать бизнес целиком без фокуса на мелких деталях.

«Мелкие»‎ в зоне риска

Первые партии были мизерными — по 50 книжек. Было сложно найти производителей, а те, кто брался, часто срывали дедлайны.

«Обещали один срок, а потом: „Ой, нам прилетела огромная партия в тысячу единиц. Она в приоритете. А для вас мы пока ничего не сделали, потому что вы мелкие“»

Или вроде бы всё шло гладко: сработались с новым партнёром и тут внезапно бракованная партия или проблемы при транспортировке. Один из производителей резко продал свой бизнес и ушёл в другую сферу, а с новым партнёром сработаться не получилось.

Однажды Надежда с командой получили партию новых планеров: 500 штук. Распаковали — у половины брак. Верёвочки, за которые планер вешают в детской, при упаковке были сложены внутрь, и узелки продавили картон. Производитель не знал, что верёвочки — не декор, а функциональный элемент, команда его об этом не предупредила. Итог: 500 000 ₽ упущенной выгоды.

Форс-мажоры случались постоянно. Байбарацкая быстро усвоила: предпринимательство — это постоянный риск, без подушки безопасности и запаса партнёров выжить нельзя.

Мягкие книги штука капризная: их герои нарисованы вручную, и повторить эти милые мордашки — задача не для каждой швеи. Автоматизация справляется лишь частично: значительная часть работы остаётся ручной. Найти производство, где есть и нужное оборудование, и готовность работать в таком гибридном режиме, — задача со звёздочкой.

После десятков попыток найти надёжную мастерскую Надя нашла идеального партнёра. Им оказалась директор швейного цеха в Коврове, которая увлеклась идеей Palamboo и была готова браться за сложную и нестандартную работу. С ней Надежда работает уже семь лет, но всё равно продолжает искать новых партнёров для подстраховки.