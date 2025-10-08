Декрет, эмиграция, ноль связей — и бизнес с оборотом в 10 млн ₽
Palamboo: от мизерных партий и срывов сроков — до международных амбиций
Это история о том, как, живя в Испании, мама в декрете создала бренд развивающих игрушек Palamboo и запустила его в России. Без иллюзий: с просчётами, браком, срывами сроков и комиссиями маркетплейсов под 25%. Сегодня бренд готовится к запуску в Европе и продаёт не просто книжки, а философию: как родителям расти вместе с ребёнком и учить его понимать себя и мир.
Декрет в Испании как бизнес-инкубатор
Надежда Байбарацкая работала в крупной международной компании. Её карьера шла вверх, но она ушла в декрет, уехала в Испанию и осталась там жить.
«Я оказалась в эмиграции, без работы, без языка, в состоянии полного раздрая. Мне пришлось перепридумывать себя»
Материнство оказалось точкой перезапуска: Надежду захватила тема детского развития. Любознательность сына показала, что игра может быть не только развлечением, но и способом учиться. А ещё приятным времяпрепровождением не только для ребёнка, но и для его родителей. Так в 2019 году Надя решила превратить своё увлечение в бизнес. Начала с мягких развивающих книг, затем подключила планеры.
Финансовый бэкграунд и cтавка на бренд
Запускать бизнес в Европе оказалось слишком дорого. Да и возиться с бумажками там сплошная головная боль. Пугало и отличие испанской аудитории от российской: там детей отдают в детский сад с четырёх месяцев и не покупают им много игрушек. А если и покупают, то, как правило, не развивающие. Поэтому Надежда сделала ставку на российский рынок, оформила ИП в России и управляет проектом из Испании.
Надя не брала кредиты, запустилась на собственные накопления — за год вложила примерно 1 000 000 ₽. Деньги пошли на оплату работы дизайнера, наём менеджера и производство первой партии развивающих игрушек.
«У меня с самого начала был helicopter view*. Я смотрела на проект как на единый механизм и понимала, что нужно для старта»
Финансовый опыт сделал своё дело. Она знала устройство бизнеса изнутри: как взаимодействуют отделы продаж, маркетинга, закупок и как всё это отражается в цифрах.
Надежда хотела создать не просто товар, а бренд — с продуманным дизайном, чёткой концепцией и философией. Её целью была продажа не игрушек, а способа взаимодействия с ребёнком и образа жизни. Своих креативных и художественных навыков Надежде не хватало, поэтому она наняла художника и дизайнера-технолога.
Сотрудницы рисовали, шили, подбирали ткани и писали ТЗ для швей. Всё остальное было на Надежде: она придумывала игрушки, вела отчётность и Instagram**, организовывала съёмки, договаривалась с блогерами, клиентами и магазинами. Надежда собрала сайт и нашла производство.
Потом появились и другие сотрудники: менеджеры по заказам и по производству, контент-менеджер и специалист по работе с блогерами.
В первый год продавали всего по 10–20 единиц товара в месяц и годовая выручка была совсем скромной — 1 200 000 ₽. Прибыль появилась примерно через два года. По прогнозу, в 2025-м оборот проекта составит 12 000 000 ₽.
* Helicopter view — стратегический подход, который позволяет видеть и анализировать бизнес целиком без фокуса на мелких деталях.
«Мелкие» в зоне риска
Первые партии были мизерными — по 50 книжек. Было сложно найти производителей, а те, кто брался, часто срывали дедлайны.
«Обещали один срок, а потом: „Ой, нам прилетела огромная партия в тысячу единиц. Она в приоритете. А для вас мы пока ничего не сделали, потому что вы мелкие“»
Или вроде бы всё шло гладко: сработались с новым партнёром и тут внезапно бракованная партия или проблемы при транспортировке. Один из производителей резко продал свой бизнес и ушёл в другую сферу, а с новым партнёром сработаться не получилось.
Однажды Надежда с командой получили партию новых планеров: 500 штук. Распаковали — у половины брак. Верёвочки, за которые планер вешают в детской, при упаковке были сложены внутрь, и узелки продавили картон. Производитель не знал, что верёвочки — не декор, а функциональный элемент, команда его об этом не предупредила. Итог: 500 000 ₽ упущенной выгоды.
Форс-мажоры случались постоянно. Байбарацкая быстро усвоила: предпринимательство — это постоянный риск, без подушки безопасности и запаса партнёров выжить нельзя.
Мягкие книги штука капризная: их герои нарисованы вручную, и повторить эти милые мордашки — задача не для каждой швеи. Автоматизация справляется лишь частично: значительная часть работы остаётся ручной. Найти производство, где есть и нужное оборудование, и готовность работать в таком гибридном режиме, — задача со звёздочкой.
После десятков попыток найти надёжную мастерскую Надя нашла идеального партнёра. Им оказалась директор швейного цеха в Коврове, которая увлеклась идеей Palamboo и была готова браться за сложную и нестандартную работу. С ней Надежда работает уже семь лет, но всё равно продолжает искать новых партнёров для подстраховки.
Блогеры — отличная фокус-группа
Первые заказы пришли от друзей — и быстро закончились. Надо было заявлять о себе. Поисковая реклама? Слишком дорогая и бесполезная. Надежда попробовала пару дней и поняла: это не её путь. Чтобы там что-то работало, нужен чёткий запрос вроде «деревянная пирамидка». Но и там в поисковой выдаче всё занято «Детским миром» и другими гигантами.
Поэтому ставка — на микроблогеров. Те соглашались на бартер или символические суммы.
«Первые годы на рекламу у блогеров у меня уходили копейки — по 100 000 ₽ в год»
У блогеров было то, чего не хватало Palamboo: контакт с аудиторией и доверие. Выкладываешь продукт — и через пять минут видишь: спрашивают, лайкают, делятся — или молча пролистывают. Это была не просто реклама, а фокус-группа. По реакции подписчиков Надежда быстро понимала, какой продукт зайдёт.
Вложенные в продвижение средства увеличивали выручку в три раза. Не суперрезультаты, но для стартапа было важнее вырастить аудиторию и повысить узнаваемость — как раз это и получилось.
Затем основным драйвером роста стал таргет в Instagram**. Сейчас, когда такого инструмента больше нет, Надежда закладывает от 35 000 ₽ в месяц на рекламу у блогеров.
От безысходности — на маркетплейсы
Проект стабильно рос, и производство еле успевало за заказами — о запуске новых каналов не шло даже речи. В 2022 году резко и сразу в два раза упали продажи: Instagram** отключил таргет для пользователей из России, а эта площадка была основным каналом продаж для Palamboo. Пришлось срочно выходить на маркетплейсы.
«Мы заходили на WB и Ozon не как ноунейм непонятного происхождения. Нас уже знали и специально искали. Первые продажи шли даже без внутренней рекламы»
Это было огромным преимуществом: органических продаж на маркетплейсах почти не бывает. Там миллионы продавцов, включая китайских гигантов. Если вы не бренд и у вас нет внешнего трафика, вас просто не найдут. Единственный выход — вкладываться во внутреннюю рекламу маркетплейса. Иначе — ноль продаж.
Не обходилось и без факапов. Самый обидный: начинающий сотрудник перепутал штрихкоды при отгрузке партии на WB. Пришлось делать возврат и прощаться с новичком. Убытки составили 52 000 ₽ — не так уж много, но команда потеряла время и потенциальные продажи другим клиентам.
«Основной навык предпринимателя: уметь встать и отряхнуться, потому что гладко не будет никогда»
Самое важное на онлайн-площадках — считать экономику. Если этого не делать, можно легко остаться в минусе, даже если идут продажи.
Когда Palamboo зашли на маркетплейсы, комиссия была 10–13%. В 2025 году — 20–25% в большинстве категорий. И это ещё не предел: Ozon продолжает повышать комиссии. Логистика тоже дорожает. Минимальные тарифы на хранение растут как на дрожжах.
Чтобы выжить, Надежда закладывает маржу минимум ×3 от себестоимости. Иначе просто не останется прибыли.
Сейчас 95% продаж Palamboo приходится на маркетплейсы — работают на WB и Ozon.
«Мы обязательно попробуем выйти на „Яндекс Маркет“ и „Детский мир“. Но только когда мы сможем сделать это безболезненно: без кредитов по неподъёмной ставке»
Европа на горизонте
Надежда с командой выходит на финишную прямую запуска Palamboo в Европе. Компания уже зарегистрирована, но дорога оказалась тяжелее, чем в России. Тут нужно знать, как продавать сразу на весь ЕС, а банки не открывают счёт, пока не разберут бизнес под микроскопом. Плюс в Европе нет «упрощёнки» для новичков, которая освобождает от НДС.
Производство остаётся в России из-за цены, но Надежда подстраховалась мастерской в Барселоне. Урок из практики: нельзя зависеть от одного поставщика.
«Я нашла мастерскую в Испании с недостижимым в России уровнем качества. Правда, цена там в два раза выше. Чтобы экономика сошлась, параллельно ищу варианты в Китае»
Продавать планируют по проверенной схеме — через Instagram**.
На старте в Европу выведут магнитные планеры. Их уже перевели на английский, немецкий, французский и испанский. Здесь родители с детства погружают детей в мультиязычную среду, покупают книги и игрушки для практики языков дома.
Через пять лет Надежда видит Palamboo международным брендом с кратно выросшим оборотом. Следующий шаг — продукты для подростков и фокус на эмоциональном интеллекте.
Синдром самозванца — побочный эффект роста
Надежда до сих пор не чувствует себя успешной. Каждый сбой выбивает почву из-под ног. В такие моменты возвращается синдром самозванца: ничему не научилась, корпорацию не построила — значит, не заслужила успеха.
Справляться помогают клиенты. Одна мама написала, что её дочь буквально подружилась с героями мягкой книги Palamboo. Девочка дала им имена, кормила, укладывала спать, брала с собой в игры. Три года она жила с этой книгой, как с друзьями. Сейчас ей восемь — и она всё ещё хранит её на память.
А однажды в Instagram** пришло сообщение: «Мы не знали, куда едем и где будем жить, но ваш планер лёг в чемодан первым». Тогда Надежда впервые почувствовала, что её мечта сбылась. Она создала не просто продукт, а часть чужой жизни.
«Мы объединяем искусство, функциональность и осознанный подход. Помогаем современным родителям вырастить детей, готовых к реальной жизни, а не просто к школе. Вместо абстрактного обучения мы даём ребёнку практический опыт — от тактильного познания мира до самостоятельного управления своим „карманным“ временем»
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ
- 1 Криштиану Роналду стал первым миллиардером среди футболистов — состояние спортсмена оценивается в $1,4 млрд Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером 08 октября 2025, 14:00
- 2 Илон Маск нанял банкира, с которым купил Twitter: Энтони Армстронг стал финдиректором сразу двух компаний — X и xAI Илон Маск назначил нового финансового директора xAI и X 07 октября 2025, 11:35
- 3 Тим Кук может покинуть пост CEO Apple — в качестве преемника рассматривают главного инженера Джона Тёрнуса Apple ищет CEO вместо Тима Кука — ставка на Джона Тёрнуса 06 октября 2025, 12:05
- 4 Чек-лист: Юрий Машенцев, «Дринкит» Первый партнер сети кофеен «Дринкит» в Москве ответил на 33 блиц-вопроса Russian Business. 30 сентября 2025, 18:49