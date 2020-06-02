«В Америке никто не знает, что такое МГУ»

О фильме Юрия Дудя отзывается категорично: «Я была в шоке, что в нем не было ни одной женщины!». Это мотивировало ее сделать онлайн-проект про вдохновляющих девушек.

Альбина приехала в США без знания английского, она учила язык одновременно с поиском работы. Ее взяли на самую низкую позицию в исследовательскую компанию. За 4 года девушка получила несколько повышений, а во время декрета – предложение стать вице-президентом. Сегодня Альбина работает старшим исследователем в Netflix.

Альбина Ицхоки родилась в маленьком городе в республике Дагестан. В 16 лет она приехала в Москву, потому что мечтала учиться в МГУ. Девушка поступила на экономический факультет и окончила его с красным дипломом. Там же Альбина встретила будущего мужа Олега, а 15 лет назад они уехали в Америку продолжать учебу. Семья пожила в нескольких штатах, переехала в Кремниевую долину, а сегодня живет в Лос-Анджелесе и воспитывает троих детей.

Rusbase продолжает рассказывать о женщинах из Кремниевой долины.

Смотрите других героинь на странице специального проекта.

Как девушка из маленького дагестанского городка поступила в МГУ

Я выросла в небольшом городке в нескольких километрах от Каспийского моря – в Дагестанских Огнях (население на 2020 год составляет 30 тысяч человек. – прим. ред.). Это самая южная точка России. Росла в большой традиционной семье, с детства умела ткать ковры.

В школе я была отличницей, очень любила математику.

Но в окружении считалось, что без взяток поступить в вуз нельзя.

Родители одноклассников работали днями-ночами, копили на взятки. Меня не понимали ни учителя, ни ровесники: я со всеми спорила, что всего можно добиться самому.

Поняла, что даже если поступлю в Дагестанский госуниверситет, то вряд ли захочу там учиться. Туда почти всегда поступали за взятку, сдавали сессии за взятку. В 14 лет я пришла в школьную библиотеку и попросила адрес МГУ. Они еще уточнили: «Какого именно? Ломоносова или Патриса Лумумбы?» Я подумала, что «Ломоносова» звучит получше, взяла адрес и написала им письмо. У нас в школе не преподавали английский, и я боялась, что без этого на экономфак не возьмут. Через месяц мне прислали список экзаменов – оказалось, английский язык сдавать не нужно. Так в 14 лет у меня появилась цель поступить в лучший вуз страны.

Я не поступила с первого раза, но возвращаться домой не стала. Мама, конечно, просила вернуться, а я плакала, но осталась твердой в своем решении.

Так в 16 лет начала жить в Москве – занималась на подготовительных курсах в МГУ. До этого у меня не было представления о том, какие знания нужно демонстрировать на вступительных испытаниях. С курсами пришло понимание, что все по силам. Со второго раза поступила – с одним экзаменом, как медалистка. Училась на пятерки и получила красный диплом и в бакалавриате, и в магистратуре. Там же в МГУ встретила своего будущего мужа.

Как мы оказались в США

Мой муж всегда считался умнейшим на факультете, его до сих пор там вспоминают. Его профессор предложил новый вызов – поступить в РЭШ (Российская экономическая школа. – прим. ред.), где математику и экономику преподавали на более высоком уровне. А уже в РЭШ мужу сказали, что лучшие студенты обычно продолжают учебу в аспирантуре в зарубежных вузах.

Олег, не думая, что из этого что-нибудь получится, не сказал мне ни слова и подал документы в пять лучших аспирантур в Америке: Princeton, Stanford, MIT, Harvard и Yale. Его приняли во все.

Мы были в шоке – не понимали, зачем нам США. Но решили, что не ехать нельзя. В итоге я год доучилась в магистратуре и отправилась вслед за Олегом. Так мы переехали в Америку 15 лет назад.

Первые несколько месяцев я плакала. Место незнакомое, нет работы, не знаю язык, все друзья остались в Москве. Facebook и Instagram тогда не было, так что я начала вести блог, чтобы куда-то выплескивать свои чувства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Mother’s Day! ❤️ Публикация от Альбина Ицхоки (@_albina) 10 Май 2020 в 12:21 PDT

Как устроиться на работу без знания английского языка

Работу я нашла через 6-7 месяцев после переезда. Это очень быстро, учитывая, что в США я приехала без знания английского. Поиск работы – тоже работа: ищете вакансии, изучаете компанию, ее деятельность, как с ней общаться, пишете сопроводительные письма. В течение нескольких месяцев я отправляла по сотне резюме в день.

В России МГУ – это круто. В США никто не знает, что это такое. На английском название вуза произносится как «MSU». Тебя радостно спрашивают: «О, Мичиган Стэйт?» И ты говоришь: «Нет, это Московский университет».

Я проходила много собеседований. Думаю, что даже если вас зовут на официанта – идите и поговорите, потому что это хорошая тренировка. Так как я не знала языка, то заранее зубрила всевозможные ответы на типичные вопросы о себе.

Вице-президент в 27 лет

В итоге меня взяли в исследовательскую компанию. Один из руководителей сказал: «Вижу по резюме, что ты очень умная, но без языка можем взять только на стартовую позицию». В итоге английский я выучила за несколько месяцев. И за четыре года прошла путь от ассистента (Research Assistant) до топ-менеджера, став самым молодым вице-президентом компании – в 27 лет.

Предложение о повышении на вице-президента пришло в декрете, когда первой дочери Лизе было пять месяцев. Не скажу, что я прямо обожала свою работу, но на новую роль согласилась, потому что такая должность в молодом возрасте – это уникальный шанс.

Дочка пошла в ясли, а я вышла в компанию и проработала еще 4 года. В зону моей ответственности входили большие исследовательские проекты в разных индустриях, в особенности в фармацевтике.

Прошло несколько лет, мы захотели родить второго ребенка, но у нас долго не получалось его зачать, у меня тогда было довольно депрессивное состояние. Я писала о нашей проблеме в блоге, потому что считаю, что такие темы важно поднимать. Мне приходили сотни писем с благодарностями от людей – и женщин и мужчин, которые столкнулись с такой же ситуацией, и от этого становилось легче. В какой-то момент я поняла, что пора менять жизнь и увольняться. Мне предлагали повышение, рост зарплаты, но я ушла, сказав, что причина не в компании, а во мне. Мы начали активно путешествовать, жить по несколько месяцев в разных странах, наслаждаться жизнью, а через год я родила Леву.

«В Netflix устроилась случайно»

Олег работал профессором в Принстоне. Каждый третий-четвертый год во многих университетах дают саббатикал, когда можно проводить исследования удаленно. В первый такой год пожили в Чикаго, а в следующий раз решили поехать в Стэнфорд. Мы были много наслышаны про Калифорнию, но не понимали, почему все влюблены в этот штат. На тот момент я три года не работала: Лизе было пять лет, а Леве – полтора. Быть мамой, кстати, самая сложная профессия (надеюсь, во время карантина многие мужчины это увидели), но я наслаждалась материнством и не планировала срочно выходить на работу.

В МГУ я поступила по принципу «А почему бы не попробовать?» Точно так же вышло с Netflix.

Помню, сидела как-то вечером и решила отправить резюме в разные компании. На слуху были Google, Apple, Tesla, Facebook, Airbnb. Разослала им резюме и ушла заниматься своими делами, а на телефоне в качестве фона включила Netflix. И тут пришла мысль: «А где эта компания находится?» Оказалось, что их головной офис расположен в 30 минутах езды на машине от нашего дома. Я отправила им резюме и написала большое сопроводительное письмо, а через пару недель мне позвонил мой будущий начальник. Через несколько месяцев, после долгих интервью, я получила предложение, от которого сложно было отказаться. Теперь работаю в Netflix старшим исследователем в отделе продуктовых инноваций. Компания у нас очень плоская, и моя роль сейчас гораздо серьезнее и интереснее, чем роль вице-президента в предыдущей компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🏖 Публикация от Альбина Ицхоки (@_albina) 18 Фев 2020 в 6:46 PST

Да, в Америке нанимают беременных

Через месяц после выхода на работу узнала, что жду третьего ребенка. Мне было неудобно: как будто обманываю кого-то.

Спустя время попала на тренинг для новичков, и на такой встрече сидела женщина на 8-9 месяце беременности. Я очень хотела ее спросить: «Вас тоже только что наняли?!» Но потом поняла, что в прогрессивных компаниях это абсолютно нормально. В Долине на страницах с вакансиями всегда написано, что они не дискриминируют человека ни по каким признакам. Это касается не только пола, расы, возраста, сексуальной ориентации, национальности и т.д., но и беременности – вас нанимают как крутого профессионала, а все остальное – это ваша жизнь и ваш выбор.

«Глупо жить в России, только потому что мы россияне»

Мне хорошо там, где моя семья. Мы могли бы жить где угодно – в Дагестане, России, Европе – везде главное окружать себя людьми, которые схожи с тобой в жизненных ценностях. Но лучшие университеты мира находятся в Америке, поэтому, пока Олег продолжает карьеру в науке и хочет публиковаться в передовых журналах, мы будем жить в США.

Еще здесь классно растить детей. В России закон, к сожалению, не правит, а тут тебя защищает право.

Вернемся ли в Россию? Возможно. Если, например, сменится политический строй и мы будем востребованы. Приезжать и жить, потому что мы русские – нонсенс. Россия – это часть нас, но мы граждане мира и можем жить где угодно.

Чем плох фильм Дудя

У Дудя замечательные проекты, хорошие и социально-значимые фильмы. Но от видео про Кремниевую долину я была в шоке, поскольку не увидела в нем ни одной женщины, а только шуточки о том, что за девушками нужно ездить в Россию или Украину.



Диспропорция действительно существует: женщин-предпринимательниц в Долине гораздо меньше. Но это проблема, которую нужно решать. Когда ты снимаешь фильм для молодежи, чтобы мотивировать их на крутые поступки, и понимаешь, что его посмотрят десятки миллионов людей – то просто обязан показать хотя бы несколько женщин, чтобы через 10-20 лет их стало больше. Если зрительница видит на экране девушку такой же национальности, с таким же бэкграундом, то подумает: «У нее получилось, значит, и я смогу». Фильм понравился россиянам, потому что они увидели таких же, как они – русских. Но женщины себя в этом фильме не увидели.

С другой стороны, Дудю можно сказать спасибо. Из-за того, что в фильме не было женщин, появилось много крутых проектов о девушках. Надеюсь, про женщин будут говорить не только женщины, но и мужчины.

Я сказала мужу, что хочу поделиться своей историей. Олег помог организовать интервью. С тех пор мне пишут благодарности очень много девушек со всех уголков мира, в том числе и из Дагестана. Так что я продолжаю показывать истории успешных женщин – неважно, предпринимательницы они или счастливые мамы, это всё сложная работа. Ну и, конечно, любая публичность открывает дорогу хейтерам – некоторые читатели пишут мне «она опозорила Дагестан». Но многие – и женщины и мужчины – говорят «Спасибо!», вот для них я это и делаю.

Отдельное спасибо за помощь в создании проекта PlayMe и Multiways.

Обложка текста: Unsplash.com / @plhnk