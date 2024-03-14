Apple Vision Pro впервые использовали во время операции

В лондонской больнице Cromwell Hospital провели две операции на позвоночнике с использованием недавно выпущенной гарнитуры Apple Vision Pro . Правда, в VR-очках были не сами хирурги, а медсестра. С помощью встроенной программы eXeX команда смогла просматривать документы и прочую информацию, связанную с процедурой, не покидая операционной.

«Для меня большая честь быть первой командой в Великобритании и Европе, которая использовала это программное обеспечение в хирургии, — сказал хирург Сайед Афтаб, участвовавший в операциях. — Мне интересно увидеть, как эта технология будет развиваться и какое влияние она окажет на больницы в Великобритании».

Инструменты виртуальной реальности не впервые применяют в медицинских учреждениях. В течение многих лет моделирование с поддержкой VR помогает врачам готовиться к медицинским процедурам, имитировать операции и прочие методы лечения. В некоторых случаях технология даже позволяет пациентам взглянуть на свое тело и варианты лечения. Она также нашла широкое применение в сфере медицинского образования.

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Свой недавний пресс-релиз Apple посвятила медицинским приложениям для Vision Pro, которых становится все больше. В отличие от других гарнитур, Vision Pro оснащена камерами, которые позволяют пользователям видеть окружающую среду. С точки зрения применения в медицине это может дать гарнитуре преимущество перед конкурентами.

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Фото на обложке: eXeX, Cromwell Hospital