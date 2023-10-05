Ученые выяснили, какой фон помогает произвести лучшее впечатление на видеозвонке

Домашняя оранжерея, виртуальный фон или размытая гостиная — что поможет выглядеть убедительно и профессионально, общаясь в Zoom? Вот что показал эксперимент.

На онлайн-встрече важен не только внешний вид человека, но и то, что находится у него за спиной. Исследование показало: лучшее впечатление на собеседников помогают произвести книги и комнатные растения. Напротив, виртуальный фон и более домашняя обстановка снижают доверие к человеку и уверенность в его компетентности.

В рамках исследования более 160 человек оценивали изображения людей с разными выражениями лиц и на разных фонах.

Изображения были созданы из 72 фотографий с 18 белыми мужчинами и 18 белыми женщинами, которые либо улыбались, либо имели нейтральное выражение лица. Их лица наложили на шесть разных фонов: гостиная, размытая гостиная, книжный шкаф, комнатные растения, белая стена и морж на айсберге. Затем фотографии поместили в рамку, чтобы они выглядели как скриншоты из Zoom.

Вот к каким выводам пришли ученые.

Люди, за спиной у которых находится книжный шкаф или домашние растения, вызывают наибольшее доверие и кажутся более компетентными.

Размытый фон — нейтральный, но не лучший вариант.

Домашней обстановки и виртуальных фонов лучше избегать.

Сыграл роль и пол: женщины чаще получали высокие оценки независимо того, что находилось на заднем плане. Счастливое выражение лица также повышало доверие к человеку.

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Фото на обложке: DimaBerlin / Shutterstock