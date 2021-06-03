Бесплатное жилье в Японии: как власти стимулируют заселение сельских территорий

Для того чтобы возродить сельские районы и повысить численность населения, правительство Японии организует различные программы по привлечению жителей в пустующие дома. В некоторых городах и деревнях можно получить бесплатное жилье и субсидии на ремонт. Однако эта тенденция не уникальна для Японии.

По всей Японии можно найти миллионы пустующих домов, и некоторые из них сдаются почти бесплатно.

Для привлечения жильцов японское правительство готово делать существенные скидки на жилплощадь и предлагает субсидии на ремонт.

Согласно исследованию жилищных и земельных ресурсов, которое правительство проводит каждые пять лет, в 2018 году был зафиксирован рекордный уровень свободных домов в стране — 8,49 млн зданий. Многие из них пустуют после смерти или переезда владельцев.

В отчете также указано, что с 2013 года количество домов увеличилось на 3,2%.

13,6% от всех 62,42 млн японских домов заброшены.

Это особенно выражено в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Коти, где более 18% домов необитаемы.

Возрождение сельских районов — это ключевая часть социально-экономических планов премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. Суга сделал возрождение сельских районов краеугольным камнем своей политики. В ноябре он пообещал стимулировать сельскую экономику за счет развития туризма и поощрения сельскохозяйственных реформ.

Бесплатные дома и субсидии

Япония делает все возможное, чтобы облегчить поиск домов тем, кто заинтересован в покупке. В Тотиги и Нагано есть специальные «банки домов». На этих сайтах, которые разработали городские или муниципальные власти, можно найти различные пустующие дома стоимостью 50 тысяч иен или $455.

В городе Окутама на западе Токио старые и пустующие здания сдаются совершенно бесплатно. Новые жители воспользовались выгодным предложением и превратили их в мастерские и закусочные.

«Программа полезна не только для старых владельцев, которые вынуждены были платить налоги за недвижимость, но и для города, так как благодаря ей сокращается количество заброшенных зданий», — заявил представитель Окутамы.

Пустующий дом в префектуре Тотиги к северу от Токио. Фото: Tochigi Akiya

Представители власти в некоторых провинциях пришли к выводу, что лучший способ привлечь удаленных сотрудников — предложить им наличные.

Согласно отчету Nikkei, когда администрация города Микаса (северная префектура Хоккайдо) начала предоставлять субсидии на уход за детьми и покупку дома, количество пустующих зданий сократилось на 11%. В городе Дайсен в префектуре Тоттори количество также сократилось на 7,9%, когда местное правительство предложило гранты в размере 2 млн иен или $18 229 тем, кто займется ремонтом определенных домов из базы данных.

В сентябре правительство начало продвигать программу, в рамках которой удаленным работникам, переехавшим в сельскую местность, будет предоставлен денежный грант в размере 1 млн иен или $9 114. А те, кто планирует открыть ИТ-бизнес в малонаселенных районах Японии, могут подать заявку на грант в размере 3 млн иен или $27 343.

Мировая тенденция

Проблема пустующих домов в сельской местности не уникальна для Японии.

В США власти малонаселенных городов и поселков стимулируют людей переезжать, предлагая тысячи долларов, а в некоторых случаях и бесплатную землю.

В итальянской деревне Чинкуэфронди можно было приобрести дом за €1, так власти стремились увеличить население города.

Итальянский город Локана предлагал похожую сделку, но помимо этого удаленным работникам с детьми полагалось денежное вознаграждение в размере €9 тысяч.

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