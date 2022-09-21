BVNK: загадочный финтех-проект, который конкурирует с Revolut

Еще недавно стартап BVNK был практически неизвестен. Но в мае 2022 года он закрыл раунд серии A на $40 млн и получил постинвестиционную оценку в $340 млн. В материале — об истории проекта и о том, как он собирается конкурировать с лидерами в финтехе.

Необычность начинается с названия. Как рассказывает 24-летний сооснователь и директор по продукту BVNK Джордж Дэвис, оно обозначает банкинг, «перевернутый с ног на голову». Однако в неформальной обстановке сотрудники называют его просто «банк».

Но компания занимается не столько банковским делом, сколько криптовалютными B2B-платежами.

BVNK официально запустилась всего 11 месяцев назад, в октябре 2021 года, и не получала никакого внешнего финансирования до майского раунда. Даже по меркам Tiger Global такой выход на европейскую финтех-сцену выглядит стремительным.

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Более того, стартап, базирующийся в Лондоне, получил постинвестиционную оценку в $340 млн. Это напоминает другие европейские финтех-проекты Monese, Yokoy и Uncapped, которые на рынке немного дольше и привлекли более $100 млн.

BVNK тоже растет ошеломляющими темпами. С октября число его сотрудников выросло на 300%, а выручка — на 250%. Однако когда онлайн-издание Sifted опросило десятки известных европейских венчурных капиталистов и основателей, почти никто не слышал о компании.

Итак, что же такое BVNK?

Stripe для криптовалют

Дэвис говорит, что миссия BVNK в том, чтобы стать «Stripe для криптовалют» — сервисом, который будет осуществлять транзакции из фиатных валют, таких как евро или доллары США, в криптовалюту, из фиата в фиат и из криптовалюты в фиат.

Клиентами стартапа являются другие предприятия. Он продает им API, который обрабатывает покупку и продажу криптовалюты за фиатные деньги — для различных валют, которые они хотят использовать.

BVNK ориентирована и на криптокомпании, и на организации, которые хотели бы иметь возможность обрабатывать криптовалюту — скажем, позволить своим клиентам расплачиваться биткоинами, — но не собираются самостоятельно создавать нужную инфраструктуру.

BVNK говорит, что у нее около 150 клиентов, хотя и не раскрывает их. Из них 80% это платежные компании — от тех, кто занимается обменом валюты, до поставщиков стандартных платежей, которые обеспечивают кассовые расчеты в e-commerce.

В дальнейшем компания хочет стать ориентиром для крупных финансовых учреждений, предоставляющих криптоплатежи, — эта цель была важной частью ее питча в серии A.

BVNK взимает комиссию за транзакцию каждый раз, когда деньги перемещаются через ее платформу, а также комиссию за обмен валюты. По заявлению стартапа, с октября 2021 года его доход уже вырос на 250%.

Основной конкурент BVNK — лондонская BCB Group, клиентами которой являются некоторые из крупнейших в мире криптобирж, таких как Bitstamp, Coinbase и Gemini. Он также противостоит более мелким игрокам, например Cryptopay и Mercuryo.

План роста

С момента запуска BVNK увеличила численность персонала на 300%, с 40 до 160 человек, и планирует довести ее до 250 в ближайшие 12 месяцев.

Новые сотрудники будут работать по всему миру, и более половины из них будут связаны с продуктом и разработкой. Также по мере выхода на новые рынки будут привлекать людей для работы с локальными регулирующими органами.

Компания уже начала экспансию в Северную Америку, где наняла несколько местных специалистов по продукту и разработке.

«Скорее всего, это ставка на победу за счет захвата рынка. Сейчас расширяться дешево, пока криптовалюта не так популярна, и, таким образом, число конкурентов с капиталом будет меньше. Проект полагается на многофакторную платформу, которая требует значительных денежных запасов», — прокомментировал финтех-инвестор, пожелавший остаться анонимным.

Для европейского финтех-стартапа, который существует первый год, это необычно масштабный план развития и, безусловно, редкая тактика на медвежьем рынке 2022 года.

Но на самом деле история BVNK началась пятью годами раньше.

Запутанная история

В 2017 году двое из четырех соучредителей BVNK, Джесси Хемсон-Стратерс и Дональд Джексон основали в Кейптауне компанию по трансграничным платежам под названием Coindirect.

Проект был ориентирован на развивающиеся рынки: клиенты могли обойти глобальную систему Swift, переводя средства в стейблкоины — криптовалюты, привязанные к фиатным валютам вроде доллара, — а затем переводя их в евро или британские фунты.

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Дэвис говорит, что проект был прибыльным, и в январе этого года его соучредители объединились с BVNK.

Однако в реестре британских юридических лиц отсутствуют данные о слиянии. Дэвис объяснил это тем, что процедура была скорее ребрендингом. И Хемсон-Стратерс, и Джексон покинули руководящие должности в Coindirect в августе 2021 года.

Это было через неделю после регистрации BVNK, за два месяца до того, как, по словам Дэвиса, BVNK был запущен, и за четыре месяца до того, как, по словам Дэвиса, произошел «ребрендинг».

Прибыльность Coindirect и глобальная клиентская база компании могут частично объяснить, как всего пару месяцев спустя соучредители BVNK смогли убедить Tiger Global инвестировать $20 млн (половина из $40 млн, полученных по итогам раунда серии A).

Основателям BVNK принадлежит 60% компании, и если принять постинвестиционную оценку после получения денег и сумму инвестиций Tiger, можно предположить, что американский венчурный фонд владеет долей в около 17%.

Хотя штаб-квартира BVNK находится в Лондоне, где работают около 40 сотрудников, поглощение Coindirect означает, что большая часть ее персонала — около 70 человек — находятся в Кейптауне. По словам Дэвиса, именно это присутствие на развивающихся рынках и является уникальным торговым преимуществом компании.

Благодаря Coindirect, отмечает он, компания понимает, как переводить деньги с развивающихся рынков на более зрелые, используя для этого криптовалюту.

«Большую часть времени мы росли, основываясь на потребительском спросе. Наши клиенты на самом деле не хотят использовать нескольких партнеров по всему миру — они хотят прийти в одно место, имеющее глобальный доступ.

Точно так же, как Revolut очень агрессивно растет по всему миру, потому что для них важно иметь доступ везде, то же самое верно и для нас. Мы хотим паритета во всем нашем европейском, африканском и азиатском бизнесе», — комментирует Дэвис.

Конкуренция с Revolut

BVNK не просто использует ту же тактику, что и Revolut. С закрытия раунда в мае Дэвис ведет агрессивную кампанию в LinkedIn, переманивая сотрудников из Revolut, платежных сервисов вроде Checkout.com и таких криптокомпаний, как Paysafe. Удалось даже нанять бывшего руководителя по маркетингу Crypto.com Мэгги Нг на пост директора по маркетингу.

«Для нас действительно важно привлекать кадры из Revolut. В культуре Revolut нам особенно нравится драйв и стремление доводить дела до конца», — говорит Дэвис.

«Серия А дала нам возможность нанимать сотрудников из крупных финтех-компаний.

Все, кого мы нанимаем, страстно верят, что криптовалюты и финтех будут сближаться, и что деньги будут беспрепятственно перемещаться между ними. У BVNK действительно хорошие возможности занять этот рынок, потому что мы объединяем эти два направления».

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