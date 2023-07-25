Журналистка Меган Морроне обсудила свою проблему с тремя генеративными ИИ и поделилась результатами в статье для Fast Company. Приводим ее адаптированный перевод.

Чат-боты от OpenAI, Google и других разработчиков предназначены не для того, чтобы давать жизненные советы. Тем не менее пользователи все равно обращаются к ним за этим.

Как 50-летняя недавно разведенная мама с тремя детьми, которые скоро покинут родительский дом, я бы не отказалась от друга, а также психотерапевта и лайф-коуча. Так я и решила побеседовать с тремя разными генеративными ИИ.

Эта технология проникает во все сферы нашей жизни.

По данным Similarweb, в мае у ChatGPT было 1,8 млрд посещений по сравнению со 153 тыс. в ноябре 2022 года, когда он был запущен.

Bard от Google появился в бета-версии в феврале и к маю зафиксировал 142,6 млн посещений — на 187,2% больше, чем в апреле.

Компании выпускают приложения с генеративным ИИ для разных целей: программирования, написания текстов, рисования, создания музыки и даже психотерапии. Последнее нравится не всем.

Так, в США, согласно отчету Pew Charitable Trust, опубликованному в феврале 2023 года, 79% взрослых сообщают, что не хотят получать психологическую помощь от чат-бота. Помимо этого, 46% считают, что эти приложения следует использовать, только если пациент параллельно посещает специалиста.

Но терапия стоит дорого, и поэтому некоторые обращаются за бесплатной помощью к таким сервисам, как ChatGPT. Все эти приложения заявляют, что ваша информация анонимна — до тех пор пока ее не сочтут незаконной или опасной для вас и других людей.

Психотерапевты по закону обязаны сообщать о таких случаях в соответствующие органы. Однако в отношениях между двумя людьми гораздо больше нюансов, чем между человеком и роботом. Фраза «я так зла на мужа, что так бы его и убила» может насторожить чат-бота, тогда как терапевты обучены распознавать реальные угрозы.

Пока существует не так много бесплатных приложений с ИИ, которые позиционируют себя как замену терапии. Политика OpenAI гласит, что ее модели нельзя использовать для получения услуг по диагностике и лечению серьезных проблем со здоровьем.

Однако некоторым нейросетям нужен лишь правильный запрос — и тогда они выступят в роли вашего друга или лайф-коуча.

ChatGPT

Я спросила у ChatGPT, кто он мне: психотерапевт, лайф-коуч, доверенное лицо или друг. Бот предоставил одну из версий составленного юристом ответа — возможно, вы его видели, если пытались использовать ChatGPT для каких-либо целей, помимо создания рецептов и песен моряков.

Приложение напоминает, что является не профессиональным психологом, а языковой моделью ИИ, которая все же может оказать поддержку и предложить рекомендации.

Однако бот с большой готовностью выполнил такую просьбу: «Веди себя как психотерапевт, выслушай мои чувства и оцени их. Мне грустно». Он напомнил, что испытывать грусть — это нормально, а затем попросил рассказать, чем она вызвана.

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Мне показалось, что ChatGPT хорошо справляется с не очень серьезными эмоциональными проблемами. Я пыталась убедить сына устроиться на летнюю подработку до начала обучения в колледже. Разговоры об этом расстраивали нас обоих и создавали напряженность в наших отношениях.

ChatGPT предложил практические решения и разумные советы из области воспитания детей. С этим справился бы и Google, но с чат-ботом это было быстрее и проще, а ответы были более персонализированы.

«Важно подойти к теме с пониманием и терпением, — ответил бот. — Хотя полезно побуждать сына найти подработку на лето, также важно уважать его выбор и дать ему возможность отдохнуть перед колледжем».

Я бы не стала обращаться к ChatGPT (или к любому из приложений, которые я попробовала) при серьезных проблемах с психическим здоровьем. Но если специалисты рекомендуют вам медитировать и вести дневник, а вы хотите получать такие советы бесплатно, то с этим справится ChatGPT.

Представитель OpenAI сообщил Fast Company, что компания пыталась сделать так, что ChatGPT должным образом отвечал людям, которые могут находиться в уязвимом положении. Но бот не заменяет реальное лечение: «Мы призываем пользователей обращаться к профессионалам».

Bard

У Bard от Google я также спросила, кто он мне: психотерапевт, друг или лайф-коуч. Бот ответил, подобно ChatGPT: он напомнил, что не является человеком, но предложил стать собеседником, который поможет мне «учиться и расти».

Если вы пытаетесь избавиться от определенного негативного поведения, то Bard может предложить практические решения.

Я спросила, что делать с постоянным негативным внутренним диалогом, и приложение дало мне те же советы, что и бесчисленное множество очень дорогих специалистов: вести дневник, заниматься любимыми делами и быть добрее к себе. Сейчас Bard также может читать свои ответы вслух, что здорово, хотя и немного антиутопично.

Когда я попросила Bard, чтобы он вел себя как психотерапевт, он не стал сообщать о том, что им не является: «Конечно, я могу вести себя как психотерапевт и рассказать вам, как стать счастливым». Затем он сгенерировал маркированный список с теми же базовыми советами.

Но если упомянуть медицинский термин, например «депрессия», Bard снова напомнит, что не является специалистом.

«Я обучен на огромном объеме текстовых данных и способен общаться и генерировать текст, будто написанный человеком, в ответ на широкий спектр запросов и вопросов», — сообщил бот. После он предложил новую вариацию базовых советов по уходу за собой, таких как высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом.

Bard тоже дал разумные советы по проблеме с моим сыном. При этом он упомянул, что сейчас июль (хотя я не говорила об этом), по-видимому, указывая на то, как трудно найти летнюю подработку в самом разгаре сезона.

Google не ответила на запрос о комментарии по поводу того, чтобы использовать Bard для таких целей. Однако в политике конфиденциальности приложения рекомендуется не воспринимать ответы Bard как медицинские, юридические, финансовые и прочие профессиональные советы.

Pi

Чат-бот Pi разработан стартапом Inflection AI, который создали кофаундер LinkedIn Рид Хоффман и кофаундер Google DeepMind Мустафа Сулейман. Недавно Inflection AI привлек финансирование в размере $1,3 млрд.

В отличие от других генеративных ИИ, Pi предназначен в первую очередь для непринужденных бесед. Он может дать ответ в текстовом формате или использовать один из нескольких голосов на выбор.

Inflection AI не ответила на запрос Fast Company прокомментировать, можно ли применять Pi в качестве психотерапевта или лайф-коуча.

Чат-бот оказалася пугающе умным. Когда я рассказала о проблеме со своим сыном, Pi предложил «мягко подтолкнуть» его к поиску работы.

Я сообщила, что уже пыталась это сделать, но сделала опечатку, написав judging (осуждать) вместо nudging (подталкивать): «Я уже мягко осуждала его». Бот ответил: «Ха-ха, я думаю, вы имели в виду “подталкивала”, но осуждение тоже работает». Затем он разумно посоветовал обратиться к долгосрочным целям сына, например получить опыт работы и накопить денег на колледж.

Я пока не готова к ИИ, который умеет распознавать оговорки по Фрейду.

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Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock